米其林台灣三星頤宮聯手澳門二星永利軒！ 9月台澳雙星送上頂級粵菜盛宴

滿滿的米其林星星齊聚澳門展廚藝，連續九年獲得米其林三星的頤宮行政總廚帶領團隊跨海到澳門，和澳門米其林二星名店永利軒行政總廚陳德光聯手，打造絕妙精緻的粵菜，只有兩天時間，想品嚐星級美食手腳要快。

頂級餐飲界再迎跨國盛事，連續九年獲得台灣米其林三星殊榮的頤宮中餐廳，即將展開全新overseas美食巡演，頤宮行政總廚陳偉強9月11日～9月12日率領頂尖廚藝團隊赴澳門，客座米其林二星名店永利軒。雙星第一次跨海會合，呈獻雙方頂級工藝與奢華食材，更特別邀請獺祭社長櫻井一宏精選多款頂級獺祭清酒搭配，以微醺酒香映襯頂級粵菜，打造為期兩天的尊榮饗宴。



▲頤宮行政總廚陳偉強9月11日～9月12日率領頂尖團隊赴澳門，客座米其林二星名店永利軒，與永利軒則由行政總廚陳德光主理攜手合作演繹美食。





經典廣式工藝跨海對話

台北君品酒店17樓的頤宮，以精緻廣東料理與港點聞名國際；澳門永利軒則由行政總廚陳德光主理，擅長以現代精緻手法重塑傳統粵菜。兩位主廚雖師承不同流派，卻同樣堅持以頂級食材與傳承工藝為根基。ˋ這次跨海客座，頤宮特別帶去多道風靡全台的經典靈魂掌廚之作。

雞粥燉鮑魚

選用滋補黃皮雞文火細熬濃郁高湯，加入干貝與白米慢煮至米粒化開，最後放入鮮美鮑魚，湯粥交融、口感綿潤鮮醇。

脆皮燒乳鴿

以特製醃料醃製、淋上醋水風乾後，再以精準火候淋油至外皮金黃酥脆，內裡肉質依舊鮮嫩多汁。



▲頤宮經典「脆皮燒乳鴿」，外皮酥脆、肉質鮮嫩，此次將由行政總廚陳偉強赴澳門客座呈現。

炸豆腐奶

頤宮萬年不敗的夢幻甜點！內餡裹入兩款起司完美交融，外層輕灑雪白糖粉，一口咬下鹹甜交錯，令人回味無窮。



▲內裹兩款起司交融，鹹甜交錯，此次特別帶至澳門客座獻客。





永利軒頂級菜色與頂級獺祭清酒搭餐

永利軒團隊亦不遑多讓，祭出奢華開心果黑蒜西班牙黑毛豬叉燒、酸辣龍蝦蓮藕、沙薑雞油焗響螺三拼前菜，以及奢華海鮮主菜金秋蟹盞龍牙官燕與充滿在地特色的古法煎焗本灣龍脷裙配澳門特色炒飯，勾勒出嶺南珍饈的萬千變化。晚宴更特別搭配日本傳奇清酒「獺祭」，由櫻井一宏社長親自精選多款頂級酒款，透過細緻優雅的清酒香氣映襯港點與粵菜的韻味，帶來視覺、味覺與嗅覺的極致奢華享受。





澳門客座限定星級餐席資訊

頤宮近年持續將台灣頂級餐飲實力推向海外，足跡遍及北京華爾道夫、沖繩 HOTEL COLLECTIVE 與澳門上葡京渡假村御花園。這次攜手永利軒僅限時兩天，席次極為緊俏，喜愛頂級粵菜的老饕們切勿錯過：

活動日期：9月11日～9月12日（限時晚宴）

客座地點：澳門永利酒店「永利軒」（澳門外港填海區仙德麗街）

套餐價格：每位澳門幣3,888元+ 10%（含頂級獺祭清酒 Pairing）





米其林美食吃起來

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