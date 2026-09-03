3COINS西門誠品武昌9/8開！10大必買售價曝光、整理券先領，沒有日幣當台幣賣

編輯 鄭雅之 表示：3COINS台北一號店9/8終於要開了！沒有日幣當台幣賣，可以買起來～

日本百元店3COINS台北一號店要開了！日本超人氣平價質感雜貨品牌「3COINS」終於降臨台北，台灣首間門市選在年輕人與遊客最愛聚會的西門商圈誠品生活武昌，讓大家不必專程搭飛機飛日本，就能輕鬆入手各類質感居家小物。不只同步呈現日本最熱銷的七大主題，更帶來專為台灣粉絲設計的獨家限定配件，試營運期間還有超值85折優惠活動，9/8試營運衝之前要窩客島先教你整理券怎麼拿、必買人氣商品有哪些、台灣限定款要先搶。



▲日本平價生活雜貨品牌3COINS，將於9/8將在台北西門町誠品生活武昌開設台灣首間門市。

▲3COINS西門町台灣首店人氣藥盒，一鍵按壓即旋轉，按天分裝藥品只要台幣99元。





3COINS誠品武昌試營運七大主題必買

台北雜貨控又有全新踩點好去處，「3COINS」台灣一號店進駐西門誠品武昌，打造百坪以上的寬敞購物空間，店內完整呈現日本同步的便利廚房、聰明收納、洗滌盥洗、隨身 3C 與旅行好物等七大主題，還有質感飾品及台灣獨家限定商品，讓大家用親民價格輕鬆提升居家美學。



▲3COINS西門町台灣首店限定販售，四色可選可折疊環保購物袋，台幣售價169元。





微波煎魚神器與熱銷必買推薦

大家最關注的日幣會不會當台幣賣，這部分3COINS台北店也率先公布熱賣商品售價，基本款 300 日幣商品在台僅賣 99 元，像是一鍵選藥的「旋轉藥盒」、解放雙手的「外套掛帶」以及出差神器的「拋棄式分裝袋」通通百元有找，至於熱賣的「多功能切片器」只要 169 元，而免開火的「微波爐調理器」更只要 669 元就能帶回家，入手完全不傷荷包。



▲3COINS西門町台灣首店爆款煎魚神器，免開火就能快速出菜，台幣售價669元。





開幕時間與整理券排隊攻略

想要搶便宜的朋友千萬別錯過試營運活動，限時四天享有全館 85 折優惠，為了提供舒適的購物體驗，現場將發放整理券進行分流入場，每日首批排隊於上午11點15分在誠品武昌一樓開放，建議計畫前往的粉絲提早到場準備，並持續關注官方最新公告以掌控現場狀況。



▲外出解放雙手必備，3COINS西門町台灣首店必買外套掛帶，台幣99元輕鬆入手。

▲3COINS西門町台灣首店獨家登場，台灣限定版小物收納包，台幣售價99元。

3COINS台北誠品生活武昌 店家資訊

門市地點：臺北市萬華區萬壽里武昌街二段 77 號 4 樓，誠品生活武昌

試營運時間：

9月8日至9月10日：11:30～19:00

9月1日：11:30～16:00



正式開幕時間：

9月12日開幕當日：13:00～22:00

9月13日起正常營業：11:30～22:00





3COINS台北誠品生活武昌 試營運優惠

優惠活動：9月8日至9月11日試營運期間，享全面85折優惠





3COINS台北誠品生活武昌 整理券領取辦法

入場須知：試營運期間採現場掃碼領取整理券分流入場，每日首時段排隊於 11:15 起在誠品生活武昌店 1 樓開放，最新資訊請參考官方 IG。





3COINS台北店熱銷必買商品售價

外交掛帶：日幣 300 円，台幣 99 元

旋轉藥盒：日幣 300 円，台幣 99 元

拋棄式分裝袋：日幣 300 円，台幣 99 元

小物收納包S（台灣限定版）：日幣 300 円，台幣 99 元

透明收納袋LL：日幣 500 円，台幣 169 元

多功能切片器：日幣 500 円，台幣 169 元

摺疊傘收納袋（台灣限定版）：日幣 500 円，台幣 169 元

環保購物袋中（台灣限定版）：日幣 500 円，台幣 169 元

微波爐調理器：日幣 2,000 円，台幣 669 元

微波爐深型調理器：日幣 3,200 円，台幣 1,059 元





不只要搶日本小物，日本美食台灣一號店也要吃！

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▲3COINS西門町台灣首店熱銷收納系列，經典半透明收納袋，台幣169元輕鬆帶回家。

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