瀚寓夏天搭國旅補助最高現折4,700元，再送1,388元升級版台客潮禮包

搶攻國旅補助商機，瀚寓夏天推出全官網住房折抵優惠。資深編輯李維唐表示，結合平日補助與專案禮包最高現省6,088元，是小資族雙北輕旅行極具吸引力的超值選擇。

對於經常在週末規劃雙北輕旅行的都市人來說，如何拿捏住宿品質與旅遊預算，是一門展現生活智慧的學問。位於台北市中正區汀州路3段62號的「瀚寓夏天」，近期將住宿體驗與台灣在地文化深度結合，針對國旅市場祭出全官網住房專案皆可使用的折抵優惠。旅客若能善用政策獎勵與個人優惠資格，單次入住最高可直接折抵房價4,700元，為日常漫遊提供極具吸引力的超值選擇。



▲搶攻國旅補助商機，瀚寓夏天推出燃燒台客魂PLUS住房專案，符合補助資格者最高現折4,700元外，再加贈1,388元的升級版台客潮禮包。 圖／瀚寓夏天提供；窩客島編輯李維唐整理

嚴選六大在地好禮，連住兩晚體驗升級版台客潮禮包

除了直接折抵房費的實質優惠，瀚寓夏天特別將在地特色注入住宿環節，即日起至2026年12月20日期間，推出「燃燒台客魂PLUS」住房專案。旅客只要於入住日前3日預訂標準單人房、閣樓單人房、標準雙人房、悠悠雙人房或豪華雙人房等指定房型，並且連續入住2晚以上，即可獲贈價值1,388元的升級版台客潮禮包乙份。該禮包巧妙選用充滿懷舊氣息的茄芷袋作為外包裝，內含米其林指南酒店瀚寓酒店出品、市價498元的澄金鳳梨酥禮盒8入裝，並搭配鬍子國王法國手工奶油蛋捲100元折價券、講果語綜合果乾50元折價券2張、啤酒頭釀造果實氣泡酒買一送一券 及市價400元的童趣繪本，讓住宿過程轉化為一場精緻的台味探索。



▲搭贈的台客潮禮包再升級，內容搭贈今年熱銷的澄金鳳梨酥禮盒，每盒8入，市價498元，呈現道地台派風味。 圖／瀚寓夏天提供；窩客島編輯李維唐整理

層層疊加補助機制，最高創造6,088元整體消費價值

若細究本次專案的折抵邏輯，入住「燃燒台客魂PLUS」專案的旅客，第一晚可使用「平日住宿獎助」折抵800元，連續入住第2晚可再折抵1,200元；若同時持有抽中的「生日券」，能再追加1,200元折抵；加上購買「Taiwan PASS台鐵版」並選擇平日住宿抵用券後所獲得的1,500元折抵，光是房費折抵總額便高達4,700元。結合價值1,388元的台客潮禮包後，整體專案帶來的實質效益最高達6,088元，展現出極高的性價比與安排行程的靈活性。



▲瀚寓夏天全官網住房專案皆適用國旅優惠，於國旅優惠活動期間入住，符合相關補助資格並靈活搭配優惠者，甚至有機會0元入住。 圖／瀚寓夏天提供；窩客島編輯李維唐整理

彈性適用全官網多元主題專案，滿足各式客群住宿需求

除了經典的台客主題專案外，瀚寓夏天全官網提供的多樣化住房選擇均能靈活搭配國旅優惠。不論是專為寵物家庭規劃的「瀚寓夏天汪喵季」、向軍公教與醫護人員致敬的「感謝有你」專案，或是深受學生族群青睞的「學生專案」，皆可依各方案規定進行折抵。此外，飯店現場每日07:00至14:00提供包含厚片吐司多樣搭配的BaBaJon Toast餐點服務，每日19:00至21:00更於Happy Hour時段推出啤酒同品項買一送一活動，讓旅客在享受國旅補助之餘，也能擁有豐富且放鬆的住宿氛圍。



▲國旅優惠放大術，入住燃燒台客魂PLUS專案加碼贈升級版台客潮禮包，優惠效益最高6,088元。 圖／瀚寓夏天提供；窩客島編輯李維唐整理





官網限定 燃燒台客魂 PLUS 住房專案

活動時間： 即日起至2026年12月20日（須於入住日前3日預訂）

活動內容：

國旅補助折抵方案：符合「平日住宿獎助」（首晚800元，連住第二晚1,200元）、「生日券」（1,200元）及「Taiwan PASS平日住宿抵用券」（1,500元）三項資格者，最高可現折4,700元房價。

連住加碼禮包：預訂標準單人房、閣樓單人房、標準雙人房、悠悠雙人房或豪華雙人房等指定房型且連住2晚以上，加碼贈送價值1,388元升級版台客潮禮包乙份。

台客潮禮包內容：台客包1只（價值90元）、米其林指南酒店瀚寓酒店澄金鳳梨酥8入1盒（市價498元）、鬍子國王法國手工奶油蛋捲100元折價券1張、講果語綜合果乾70g之50元折價券2張、啤酒頭釀造果實氣泡酒330cc買一送一券1張、童趣繪本（市價400元）。

飯店附加餐飲服務：每日07:00至14:00提供BaBaJon Toast厚片土司多樣搭配；每日19:00至21:00提供Happy Hour啤酒同品項買一送一。

全官網專案適用：包括「瀚寓夏天汪喵季」、「感謝有你」及「學生專案」等均可搭配國旅補助使用。





瀚寓夏天

地址：台北市中正區汀州路3段62號

訂房專線：02-27755-7747

官方網站：https://www.hannssummer.com/

除了瀚寓夏天，還有好多飯店推出國旅新優惠

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