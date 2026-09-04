保養瓶罐不再翻倒！MUJI無印良品Threads夯爆「3款化妝包」，直立設計秒變行動梳妝台

每次出國旅行化妝保養品的收納總是很讓人頭痛，編輯王瀅瀅表示，有這三顆包應該可解決99.99999%的問題吧！

整理行李準備出國時，最讓人頭疼的往往不是衣服怎麼塞，而是各式各樣的彩妝保養品究竟該如何妥善收納。MUJI無印良品近期有三款收納包在Threads、IG上討論度居高不下，無論是能直接站立在飯店梳妝台上的超能裝方型包，還是極致輕薄又不佔行李空間的手提化妝包，都巧妙化解了打包時的各種煩惱。目前三款包都能在台灣無印良品官網上找得到，有興趣的朋友不妨趕緊入手吧！

▲出國打包不再手忙腳亂，MUJI無印良品3款高CP值收納包巧妙化解彩妝瓶罐整理難題。

1.皺褶尼龍廣口收納包

這款收納包最討喜的設計在於優異的自立能力。打開拉鍊後能大面積拉開且穩穩站立，在外住宿時不必擔心包身傾倒，能輕鬆拿取刷具與保養瓶罐。材質上特別選用帶有獨特自然微皺感與挺度的尼龍布料，整體質感比起傳統化妝包多了分優雅氣息。色系則提供灰粉色、灰黑與灰色等莫蘭迪色調，內側還規劃了大小不一的分隔層，讓各式立體瓶罐與彩妝盤都能找到專屬位置。

▲大面積展開後能穩穩站立於桌面，方便隨手拿取各式彩妝品。

2.聚酯纖維雙拉鍊袋/S

以簡約實用著稱的雙層小包，是不少人隨身補妝的好幫手。最聰明的細節在於兩面分開的收納設計，外層採用網眼材質，放進唇膏或唇釉時高度剛好，且一眼就能看清內容物。微型的容量恰到好處，無論是放入小包包或是出國當作隨身補妝袋都非常輕巧，讓外出整理小物變得相當順手。

▲ 輕薄輕巧的極簡尺寸，非常適合當作每日隨身帶出門的補妝小包。

3.尼龍手提化妝包.薄型

對於習慣帶瓶瓶罐罐出門的人來說，這款薄型手提包絕對是收納救星。包內空間能讓需要直立放置的保養品一字排開，使用時一目瞭然且順手拿取，不必再翻箱倒櫃。雖然收納力強大，但外觀設計得十分扁平，放入行李箱完全不佔空間。除了作為美妝包，其耐用的材質與適中尺寸，也很適合在露營或戶外活動時用來裝小型燈具、3C配件或調味料，一包多用CP值超高。

▲尼龍手提化妝包.薄型 能將直立瓶瓶罐罐排排站好，拉鏈拉起後相當不佔行李箱空間。

MUJI無印良品3款人氣化妝包資訊

皺褶尼龍廣口收納包：NT$520

聚酯纖維雙拉鍊袋/S：NT$160

尼龍手提化妝包.薄型：NT$330





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