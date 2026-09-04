台中長榮桂冠國旅補助加碼！入住抽99,000元總統套房，軍公教醫護專案最低2,899元起

搶抓國旅補助熱潮，台中長榮桂冠酒店推出秋季加碼專案，不僅平日入住3,199元起再抽價值99,000元的總統套房，軍公教與醫護更享專屬折抵優惠。資深編輯 李維唐 表示，此次飯店業者深度串聯住房升等與星級餐飲折扣，大幅提升旅遊 CP 值，是今年秋季台中輕旅行絕不能錯過的超值首選。

隨著秋意漸濃，許多民眾開始規劃親友與家人的輕旅行。配合交通部觀光署推動的「觀光雙輪驅動方案」於9月正式上路，國旅市場迎來一波搶購熱潮。位於台中市核心地段的五星級飯店長榮桂冠酒店（台中），響應政策推出令人驚豔的「國旅加碼贈」住房優惠專案。即日起至11月30日止，平日入住每房每晚僅需3,199元起。旅客無論是透過官方網站或電話訂房，均能獲得長榮與巴布豆聯名推出的限量可愛燈箱。凡透過官網完成訂房的幸運房客，還有機會參加價值高達99,000元的豪華總統套房抽獎活動，讓平凡的度假行程升級為充滿驚喜的尊榮體驗。

▲搭配國旅補助專案，週日至週四期間入住台中長榮桂冠酒店，官網或電話訂房每房即可獲贈長榮與巴布豆聯名超萌限量燈箱乙組。 圖／長榮桂冠酒店（台中）提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲搭配國旅補助專案，週日至週四期間入住台中長榮桂冠酒店，官網或電話訂房每房即可獲贈長榮與巴布豆聯名超萌限量燈箱乙組。 圖／長榮桂冠酒店（台中）提供；窩客島編輯李維唐整理

房型免費升等與專屬折抵優惠

這項國旅補助方案不僅在價格上展現誠意，飯店對於住客的住宿體驗更是下了重本。只要預訂「國旅加碼贈」專案，入住一晚即可享有免費升等至高級家庭房的尊榮待遇。若選擇連續入住兩晚，飯店直接將房型升等至擁有12坪寬敞空間的豪華家庭房，每日限量10間。針對深度旅遊的旅客，連續住宿三晚更能額外獲得2客精緻的自助早餐。為了向社會辛勤奉獻的從業人員表達敬意，適逢軍人節與教師節，長榮桂冠酒店（台中）特別推出專屬加碼折扣。軍，公，教，警，消，醫，護等七大職業從業人員，以及60歲以上長者與當月壽星，每房每晚可再享有額外300元折抵優惠。以平日不含早餐3,199元的基礎方案計算，折抵後每房最低僅需2,899元即可輕鬆入住五星飯店。

▲國旅補助期間，平日選擇連續入住兩晚，即可免費升等至擁有12坪寬敞空間的豪華家庭房。 圖／長榮桂冠酒店（台中）提供；窩客島編輯李維唐整理



秋季餐飲好禮與美饌折扣饗宴

除了住房福利外，飯店內的各大餐廳也同步於9月期間獻上令人指尖動容的美饌驚喜。喜愛精緻法式鐵板燒的饕客，絕對不能錯過冠品鐵板燒推出的「滿額抽好禮」活動。凡點用秋季套餐2客，即可參與現場抽獎，獎項涵蓋頂級紅酒，香煎肥鴨肝以及鮮美大明蝦等奢華食材。咖啡廳自助百匯則針對軍警消及教師從業人員祭出用餐85折優惠，讓平日辛勞的無名英雄能以實惠價格盡情享用豐富美食。長園中餐廳在週一至週四期間特別給予房客免收茶資的貼心禮遇。喜愛甜點的房客則可在點心坊享有9折折扣，無論是選購精緻糕點或是中秋月餅等伴手禮皆適用此項好康。需要特別提醒的是，餐飲相關優惠活動僅持續至9月30日止，且無法與其他優惠重複使用。

▲台中長榮咖啡廳自助百匯迎接軍人節與教師節到來，祭出軍警消及教師專屬優惠，憑證件即可享用餐85折之優惠。 圖／長榮桂冠酒店（台中）提供；窩客島編輯李維唐整理

輕奢旅店升等與補助登錄須知

針對追求簡約時尚風格的年輕族群，長榮酒店旗下主打輕奢風格的設計旅店「采．寓halo house」也同步發布了誘人的住宿專案。旅客只要連續入住三天兩夜，即可獲得免費升等至豪華樓層的尊榮享受。房內配備義大利Bvlgari頂級洗沐備品與Dyson高階吹風機，純住宿每房每晚僅需2,988元起，每日限量6間。最後提醒計畫出遊的民眾，交通部觀光署「觀光雙輪驅動方案」補助已開放線上登錄，旅客入住前務必事先登錄個人資料。入住辦理手續時，必須出示相關身分證件供飯店人員確認無誤後方可適用折抵。

▲采．寓 halo house 推出連住三天兩夜免費升等至豪華樓層專案，房內配備義大利 Bvlgari 頂級洗沐備品與 Dyson 吹風機。 圖／采．寓 halo house 提供；窩客島編輯李維唐整理







台中長榮桂冠酒店「國旅加碼贈」住房與秋季餐飲專案

活動時間：

住房專案：即日起至2026年11月30日止（限平日週日至週四入住）

餐飲專案：即日起至2026年9月30日止

住房優惠：

平日入住每房每晚3,199元起，官網或電話訂房即贈「長榮×巴布豆」聯名限量燈箱乙組。

官網訂房加碼抽價值99,000元的「豪華總統套房」住宿券。

連續入住一晚免費升等高級家庭房；連住兩晚升等12坪豪華家庭房（每日限量10間）；連住三晚加贈2客自助早餐。

軍、公、教、警、消、醫、護七大職業，以及60歲以上長者與當月壽星，官網訂房每房每晚可再折抵300元（折抵後最低每房2,899元起，不含早餐）。

餐飲優惠：

冠品鐵板燒： 點秋季套餐2客可參加「滿額抽好禮」，有機會抽中紅酒、肥鴨肝、大明蝦等奢華食材。

咖啡廳自助百匯： 軍警消及教師憑證件獨享85折優惠。

長園中餐廳： 週一至週四房客免收茶資。

點心坊： 房客獨享9折優惠，購買中秋月餅等伴手禮皆適用。

集團品牌加碼（采．寓halo house）：

連住三天兩夜免費升等至豪華樓層，體驗義大利Bvlgari洗沐備品與Dyson吹風機，純住宿每房每晚2,988元起（每日限量6間）。

注意事項： 須配合觀光署「觀光雙輪驅動方案」預先完成線上登錄，入住時出示證件確認。國定假日與連續假期不適用。

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