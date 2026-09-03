嘉義美食7間必吃推薦！嘉義東市場美食、25元嘉義火雞肉飯，嘉義美食必吃清單

嘉義美食推薦必吃7間！編輯鄭亦庭表示：嘉義東市場美食、25元嘉義火雞肉飯一次吃。
玩嘉義吃嘉義美食小吃！來嘉義不能錯過嘉義在地特色小吃，窩客島整理7間嘉義美食名單，從嘉義東市場百年溫體牛雜湯、25元嘉義火雞肉飯，到必吃嘉義白醋涼麵、嘉義溫體牛火鍋，來嘉義玩就來吃這7間嘉義美食清單。
嘉義東市場美食推薦：王家祖傳百年牛雜湯、阿富網絲肉捲嘉義美食首先必衝嘉義東市場，創立於1920年的「王家祖傳本產牛雜湯」，選用新鮮北港溫體牛，以霸氣的大鐵鍋燉煮，湯頭清甜還免費續湯，是傳承四代的嘉義東市場排隊美食，推薦也要吃排隊老字號「阿富網絲肉捲」，堅持以市面罕見的「豬網油」手工包覆肉捲，塞滿溫體豬肉、魚漿、蔬菜，現巨大炸肉捲外皮酥脆，是來嘉義東市場必吃小吃。
王家祖傳百年牛雜湯 位置資訊地址：嘉義市東區民族里忠孝路87號轉進來
電話：05-223-6660
完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：嘉義東市場必吃！王家祖傳百年牛雜湯，霸氣大鐵鍋排隊早餐。
阿富網絲肉捲 位置資訊地址：嘉義市東區民族里
電話：05-227-3095
完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：每人限購 2 條！嘉義東市場 40 年阿富網絲肉捲，純手工排隊名店。
嘉義火雞肉飯推薦：頭家火雞肉飯、阿里山火雞肉飯想吃嘉義火雞肉飯，也能在嘉義東市場「頭家火雞肉飯」吃到，招牌火雞肉飯只要25元，走清爽雞油路線，搭配15元味噌湯，整套吃起來CP值爆表，而「阿里山火雞肉飯」將軟嫩肉絲淋上濃郁油蔥醬汁，內行饕客都會加點半熟荷包蛋，拌入金黃蛋液爽吃，是極受好評的嘉義在地火雞肉飯。
頭家火雞肉飯 位置資訊地址：嘉義市東區東興里中正路174號
電話：05-224-0279
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：嘉義火雞肉飯只要25元！東市場頭家火雞肉飯，CP值爆表老店佛心價開吃。
阿里山火雞肉飯 位置資訊地址：嘉義市西區福安里北港路375-1號
電話：05-233-9566
完整介紹由部落客「蛋寶趴趴go」於窩客島分享：嘉義火雞肉飯推薦！阿里山火雞肉飯在地人吃到大，尬半熟荷包蛋內行吃法。
嘉義美食推薦：涼麵四味果汁、東方葉全牛料理、阿潘肉包嘉義老店必吃「涼麵四味果汁」，以扁平白麵搭配特調麻醬、靈魂白醋美乃滋，是必吃的嘉義白醋涼麵名店之一，「東方葉全牛料理」火鍋湯底採用本地牛大骨、昆布熬煮，溫體牛可以自選部位，配上平價牛魯肉飯，是隱藏版嘉義溫體牛肉鍋，傳承三代60年老字號「阿潘肉包」，嚴選溫體豬後腿肉包，店內黃金咖哩餃也是人氣必買。
涼麵四味果汁 位置資訊地址：嘉義市西區西平里信義路48號
電話：05-285-1919
完整介紹由部落客「三重菜菜子」於窩客島分享：[嘉義市西區]涼麵四味果汁 總店|嘉義在地美食推薦，涼麵清爽Q彈，果汁天然濃郁！
東方葉全牛料理 位置資訊地址：嘉義市西區翠岱里仁愛路228號
電話：05-222-0033
完整介紹由部落客「Jason‘s Life」於窩客島分享：嘉義必吃老字號！阿潘肉包傳承三代、古早味麵店轉型包子店。
阿潘肉包 位置資訊地址：嘉義市西區湖邊里文化路473號
電話：05-232-7443
完整介紹由部落客「米陸愛享樂」於窩客島分享：嘉義溫體牛肉鍋推薦，東方葉全牛料理，鮮甜美味必訪！
超人氣日本美食來台新開店
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