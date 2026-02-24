嘉義東市場阿富網絲肉捲，四十年老字號純手工排隊名店，每人限量兩條必吃。

隱身嘉義東市場的「阿富網絲肉捲」飄香近四十年。堅持古法以豬網油手工包覆，現炸肉捲巨大紮實，每人限購兩條。

位於嘉義市東公有零售市場內的「阿富網絲肉捲」，是一間在地深耕近四十年的傳奇老字號。這裡最大的特色在於堅持傳統古法，使用市面上罕見的豬網油（豬橫膈膜上的網狀脂肪）來手工包裹肉捲。這項極度繁瑣且費時的傳統工藝，賦予了肉捲無可取代的迷人油脂香氣與外酥內紮實的極致口感。由於製作費工且人氣極高，攤位前即使出動三大油鍋齊炸，依然供不應求。目前店家祭出每人限購兩條的規定，無論平日或假日，總能見到絡繹不絕的排隊人龍。來到嘉義東市場，務必起個大早前來朝聖，以免向隅這份充滿古早味的限量市場美食。

隱密東市場，排隊老字號

阿富網絲肉捲座落於充滿在地生活氣息的嘉義東公有零售市場內。由於早晨時段為熱鬧的傳統市集，周邊實施車輛管制，建議自行驅車前往的旅客，可將車輛停放於周邊的立體停車場後，再以步行方式進入市場尋找。這間擁有近四十年歷史的老字號攤位，憑藉著口耳相傳的古早味，成為市場內最具指標性的排隊名店之一。許多饕客甚至會攜家帶眷一同前來排隊，只為買到這份每日限量的純手工美味。來到東市場，還能順道品嚐鄰近的百年牛雜湯，一次網羅最道地的嘉義傳統早午餐精華。

傳統豬網油，繁瑣純手工

有別於市面上常見以豆皮包覆的傳統肉捲，阿富網絲肉捲的最大亮點在於採用極具古早味的「豬網紗」作為外皮。在攤位的斜對角，可以看到多位工作人員雙手從未停歇，熟練地進行這項繁瑣且費時的手工包覆工序。每一條肉捲在下鍋前，還需均勻裹上一層薄粉，才能放入高溫油鍋中酥炸。儘管現場已備有三大油鍋輪番油炸，並使用大型風扇迅速冷卻以維持外皮酥脆，但產能仍舊難以消化龐大的排隊人潮。為了讓更多人能品嚐到，目前店家實施每人限購兩條的嚴格規定以維持供應平衡。

巨大鮮肉捲，酥脆好口感

剛起鍋的招牌網絲肉捲體積巨大且份量極其紮實，一條售價為80元。一口咬下，能深刻感受到豬網油遇熱融化後所散發的特殊油脂香氣，外皮帶有迷人的微微酥脆感。內餡則豪邁地塞滿了溫體豬肉、新鮮魚漿、洋蔥、紅蘿蔔與芹菜，並巧妙加入了荸薺與豆薯，為整體增添了豐富清脆的層次口感。值得注意的是，由於採用網油包覆，冷卻後油脂感會較為明顯，建議務必趁熱享用，或買回家後以烤箱與氣炸鍋進行回烤逼出多餘油脂，便能完美還原剛出爐般的酥脆美味，是極佳的家常配菜選擇。

鹹香軟茶鵝，軟糯草仔粿

除了招牌的原味網絲肉捲，店內亦提供添加櫻花蝦的特色肉捲，風味多了一股鮮明的蝦香海味，適合喜愛豐富海鮮層次的饕客品嚐。此外，攤位上同時販售多款經典的古早味熟食與傳統米食。其中「香茶鵝」的肉質處理得軟嫩且不乾柴，鹹香入味的表現極其下飯，是便利的加菜首選。而傳統的「草仔粿」大小適中，略厚的粿皮帶來軟Ｑ帶勁的口感，內餡包覆著鹹香四溢的蘿蔔絲，風味極佳。還有包裹著花生、豬肉與香菇的「肉粽」，完美呈現了南部粽特有的軟黏Ｑ彈質地，皆是不可錯過的經典。