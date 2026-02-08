苗栗苑裡社苓鵝肉店隱藏版美食，在地飄香三十年必點骨仔肉鵝肉。

苗栗苑裡「社苓鵝肉店」在地飄香三十年，隱身田間小路超低調。必點鮮嫩肥美鵝肉與限量骨仔肉，份量十足 CP 值高。

藏身在苗栗苑裡田間小路內的「社苓鵝肉店」，地點極其隱密，若不是在地熟門熟路的老饕帶路，開車路過一百次可能都不會發現。這家經營超過三十年的老字號，目前已傳承至第二代，味道依舊擄獲人心。距離苑裡交流道與知名的垂坤旗艦店僅需五分鐘車程，交通其實相當便利。雖然店面位於狹小巷弄內，建議將車輛停放在外圍馬路白線處再步行進入。平日中午時段店內幾乎座無虛席，看著大家熟練點餐的樣子，就知道這是苑裡人從小吃到大的在地廚房，更是朋友聚餐的高 CP 值首選。

隱身田間巷弄，低調紅招牌指引

以前只是路邊不起眼的小攤販，如今搬入巷弄內有了顯眼的紅色招牌。跟著指引走進巷子，會發現這裡別有洞天。用餐空間主要分為兩區，一區位於麵攤後方，另一區則在斜對面，雖然沒有華麗的裝潢，但環境整潔且充滿人情味。平日中午用餐人潮滿滿，幾乎是在地老饕的心頭好。店內採自助式服務，醬料、餐具皆需自取，若吃不完想打包，店家也貼心提供了塑膠袋供客人使用，這種隨興自在的氛圍，正是鄉間小吃最迷人的地方。

菜單選擇豐富，鵝肉時價先詢問

牆上的菜單琳瑯滿目，涵蓋了麵類、飯類、湯品、青菜與各式熱炒滷味，選擇相當豐富。招牌的鵝肉可以依照人數選擇四分之一隻、半隻或整隻，部位也能指定前段或後段。需要注意的是鵝肉價格為時價，建議點餐前先詢問清楚。像這次朋友點了半隻鵝肉約一千元，原本覺得價格稍高，但端上桌後那驚人的份量讓我們大呼值得。對於第一次造訪的遊客，建議可以先從少量點起，以免份量太大吃不完。

鵝肉鮮嫩多汁，半隻份量超驚人

當半隻鵝肉端上桌時，巨大的份量真的嚇到了我們一行五人。鵝肉的肉質處理得極好，鮮嫩多汁完全不乾柴，就連容易乾澀的部位也保持著軟嫩口感。鵝肉本身似乎經過簡單調味，單吃就能感受到淡淡的鹹甜鮮美，完全沒有惱人的腥味。重口味的朋友強烈推薦沾上店家特製的蒜蓉醬，濃郁的蒜香更能襯托出肉質的鮮甜。這盤鵝肉不僅份量十足，品質更是沒話說，最後我們甚至因為份量太多而必須打包回家，CP 值高到破表。

必點骨仔肉麵，軟嫩帶脆口感佳

來到這裡除了鵝肉，還有一個內行人才知道的必點招牌——「骨仔肉」。所謂骨仔肉是指豬骨縫隙間的邊肉，因為帶著瘦肉、軟骨與些許油脂，吃起來口感層次豐富，軟嫩中帶點 Q 彈脆度，完全不會乾硬。點上一碗骨仔肉麵，淋上香氣十足的肉燥，簡單卻美味。對於食量較大的人來說，這碗麵不僅料多實在，滿滿的骨仔肉更是讓人大呼過癮，一個人來吃也能擁有大大的滿足感。

炒骨仔肉下飯，豬肝湯鮮嫩無腥

如果是多人聚餐，強烈建議加點一份「炒骨仔肉」。店家豪邁地加入韭菜與薑絲大火快炒，鹹香夠味超級下飯，是搭配鵝肉的最佳綠葉。另外，一碗僅需 35 元的「豬肝湯」也是驚喜之作。豬肝份量給得相當有誠意，且處理工序細緻，完全沒有內臟的腥味。熟度掌控得恰到好處，吃起來粉嫩不柴，湯頭清爽甘甜，搭配重口味的熱炒或鵝肉剛剛好，是許多老顧客桌上必備的湯品。

綜合滷味拼盤，入味不鹹免燒腦

面對琳瑯滿目的滷味櫃不知道該從何下手嗎？直接點一份「綜合滷味拼盤」絕對是懶人救星。拼盤價格分為 60、100、200、300 元四種價位，我們這次選擇了 200 元的組合，內容物包含了糖心蛋、海帶、油豆腐、豬耳朵與甜不辣等豐富食材。滷味滷得相當入味，每一口都帶有淡淡的中藥滷汁香氣，卻完全不會死鹹或過於油膩。這種清爽不死鹹的滷味風格，非常適合當作開胃小菜，讓人一口接一口停不下來。