苗栗頭份永昇客家小館，七道菜不到三千元，必吃招牌土雞配桔醬。

苗栗「永昇客家小館」是在地人激推的平價餐廳。招牌土雞肉質鮮嫩必沾桔醬，七道菜不到三千元，是聚餐高CP值首選。

來到苗栗頭份想吃道地的客家菜，位於顯會路上的「永昇客家小館」絕對是口袋名單。這裡距離頭份交流道僅需兩分鐘車程，交通便利且門口附設超大停車場，完全不用擔心停車問題。餐廳內部空間寬敞大氣，擺滿了適合圍爐的傳統大圓桌，無論是家族聚餐、公司尾牙還是遊覽車團客都能輕鬆容納。雖然沒有華麗的裝潢，但那種親切的熱鬧氛圍與實在的價格，讓平日用餐時間也能見到高朋滿座的盛況，建議熱門時段務必事先訂位。

黑板點菜價格佛心，內用白飯免費吃到飽

這裡的點餐方式相當豪邁，菜色全寫在黑板上且不定時更換。除了招牌土雞有標價外，其他菜色多依人數調整份量，若有預算考量建議點餐時先詢問價格。我們這次六個人點了滿滿七道菜，結帳金額竟然只要 2540 元，平均一人四百出頭就能飽到天靈蓋。重點是內用白飯免費吃到飽，外帶也只要一碗十元，這種佛心價格與驚人份量，難怪成為在地人的私藏愛店。

招牌土雞皮黃肉嫩，沾客家桔醬最對味

來這裡沒點「客家土雞」真的白來了！半隻 600 元的玉米雞份量十足，金黃油亮的外皮光看就讓人垂涎三尺。肉質紮實中帶有軟嫩口感，雞肉本身的鮮甜味在咀嚼中散發，完全不乾柴。隨餐附上蒜蓉醬油與客家桔醬，強烈推薦沾著酸甜清爽的客家桔醬一起吃，那種獨特的果香能瞬間解膩，並將雞肉的鮮美提升到另一個層次，是客家料理的靈魂所在。

爌肉筍干入味下飯，肥肉軟Q膠質滿滿

「爌肉筍干」是白飯殺手級的菜色，整塊爌肉燉煮得相當入味，醬色誘人。肥肉部分處理得極好，吃起來軟 Q 且帶有滿滿膠質，瘦肉雖然稍微偏柴一些，但瑕不掩瑜。底下的筍干吸飽了鹹香的肉汁精華，口感爽脆，搭配著濃郁的醬汁一起淋在白飯上，鹹香十足的滋味讓人忍不住多扒好幾口飯，是充滿古早味的經典菜餚。

薑絲大腸酸勁十足，炒過貓加雙蛋滑嫩

這裡的「薑絲大腸」酸度給得非常到位，大腸處理得乾淨無腥味，口感 Q 彈有勁卻不會像嚼橡皮筋，酸香四溢非常開胃。另一道特色菜「炒過貓」也讓人驚艷，店家創意加入鹹蛋與皮蛋一同拌炒，讓原本容易有澀味的過貓變得口感滑嫩。雙蛋的鹹香與獨特風味為蔬菜增添了豐富層次，吃起來清爽又不失風味，是相當推薦的蔬菜選擇。

客家小炒鍋氣迷人，鹽酥溪蝦酥脆下酒

經典的「客家小炒」展現了師傅的火候功力，豆干煸得入味，整體口感清爽不油膩，吃得到大火翻炒後的迷人鍋氣。而「鹽酥溪蝦」更是下酒菜首選，店家貼心地去除了扎口的蝦螯，搭配滿滿的蔥蒜椒鹽炸得酥脆噴香，每一口都充滿了鹹酥香氣，超級涮嘴。最後再來一盤份量豪邁的「炒大蛤仔」，肉質飽滿鮮甜，鹹甜醬汁回甘，為這頓豐盛的客家饗宴畫下完美句點。