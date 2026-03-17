史努比控必收！康寧餐具台南三井OUTLET二期新開幕，SNOOPY新品首發買1送1。

南台灣居家美學市場再掀波瀾，康寧餐具首間OUTLET門市正式進駐台南三井二期，主打年輕族群喜愛的IP聯名商品 。對此，資深編輯李維唐表示：「康寧餐具透過沉浸式餐桌美學空間，將餐具從功能性商品轉化為生活儀式感的延伸，這種體驗式零售將成為吸引年輕消費者的關鍵動能 。」

康寧餐具近年積極推動品牌年輕化與多元通路佈局，正式宣告進駐MITSUI OUTLET PARK台南二期，這不僅是品牌在南台灣的首間OUTLET門市，更象徵著餐廚用品從傳統功能性轉向生活風格的深度連結。門市設計跳脫百貨專櫃固有的制式架構，改以生活場景體驗為核心，透過中島式多層展示架與廚房壁磚背景，營造出沉浸式的餐桌美學空間。店內選用溫潤木紋、白色磚牆與療癒的灰綠色調作為基底，搭配綠植元素，讓消費者從踏入店內的那一刻起，就能感受到優雅且具溫度的購物氛圍，重新定義居家生活的儀式感。

▲康寧餐具台南三井二期門市首發推出SNOOPY「花野拾光」系列，以溫柔奶油色與嫩綠色營造春日氛圍。圖／康寧餐具提供；窩客島整理 ▲SNOOPY「旅行趣」系列運動瓶採用316醫療級不鏽鋼，耐酸鹼特性讓飲水更安心，並貼心配置可拆式吸管。圖／康寧餐具提供；窩客島整理

SNOOPY新品全台首發，花野拾光與旅行趣系列點綴日常風景

此次開幕最受矚目的焦點，莫過於SNOOPY「花野拾光」與「旅行趣」雙系列花色杯瓶新品，選在台南二期門市進行全台獨家首發。這兩大系列精準捕捉了現代人對於生活質感的追求，「花野拾光」以柔和的奶油色調與嫩綠色勾勒出春日自然的清新感；而「旅行趣」則以軍藍色搭配簡約米白，展現率性活潑的活力氣息。全系列提供360ml、600ml、720ml三種實用容量，並根據使用習慣推出316不鏽鋼與鋅陶瓷等材質，結合辦公杯、手提運動瓶與保溫杯等多樣杯型，不僅在設計上療癒吸睛，更全面覆蓋了居家、辦公及戶外活動的多元需求。

▲療癒系SNOOPY隨行杯瓶新品首波推出3種容量，滿足從居家辦公到戶外運動的各種生活場景。圖／康寧餐具提供；窩客島整理 ▲簡約米白搭配軍藍色的「旅行趣」系列新品，展現率性俏皮感，開幕期間享有買1送1獨家優惠。圖／康寧餐具提供；窩客島整理

開幕限時震撼優惠，買1送1與經典餐盤超殺折扣點燃選購熱潮

為了慶祝南台灣首店開幕，康寧餐具自即日起至4月16日推出極具誠意的採購方案。除了SNOOPY新品系列享有獨家買1送1優惠外，其他SNOOPY系列商品亦同步配合任選買1送1，消費滿1500元還能額外獲贈冒險日常系列馬克杯。針對廣受好評的CORELLE經典餐盤，品牌更是祭出陽光澄園、花漾派對等指定花色買1送2的驚人折扣，全館優惠最低下殺至2.7折。此外，為響應環保政策，門市更舉辦「買這瓶，送這杯」特別企劃，購買指定環保杯瓶即可獲贈萬波島嶼紅茶兌換券，讓南台灣的消費者在選購餐具之餘，也能享受清爽的在地風味。

▲康寧餐具辦公杯系列不僅外觀可愛療癒，長效保冷保溫效果更提升了辦公室的使用儀式感。圖／康寧餐具提供；窩客島整理



挑戰耐用極限，真摔盤送金碗趣味互動展現品牌硬實力

除了豐富的產品組合，康寧餐具更將產品耐用的特性轉化為趣味互動。品牌在開幕期間的指定日期舉辦「真摔盤送金碗」挑戰賽，邀請民眾親身測試Corelle餐盤的堅韌程度。Corelle系列餐盤採用天然石英砂原料與Vitrelle™三層玻璃結構製成，具備零毛孔防菌、輕薄好收納且適用多種家電等特性。參與民眾只要現場報名挑戰並將照片分享至社群媒體，標記官方帳號，即可獲得市價340元的晶彩琥珀餐碗。這種別開生面的互動方式，成功打破消費者對玻璃餐具脆弱的刻板印象，也讓選購過程充滿驚喜與話題性。

▲指定日期現場參加「真摔盤送金碗」活動，完成社群分享即送晶彩琥珀餐碗。圖／康寧餐具提供；窩客島整理

台南二期門市開幕首發慶

活動時間：即日起至2026年4月16日

活動內容：

新品獨家買1送1：SNOOPY「花野拾光」與「旅行趣」系列隨行杯瓶全台首發買1送1 。

全館折扣：全館65折起，購買3件再享88折、5件享85折 。

餐盤超殺優惠：CORELLE陽光澄園、花漾派對、橄欖莊園、繽紛巧克力系列指定餐盤買1送2 。

異業合作贈禮：購買指定12款SNAPWARE環保杯瓶，加碼送萬波島嶼紅茶75元飲品兌換券，限量500份 。

滿額贈品：SNOOPY全系列商品任選買1送1，滿1500元再送SNOOPY冒險日常馬克杯 。

互動挑戰：指定日期現場參加「真摔盤送金碗」活動，完成社群分享即送晶彩琥珀餐碗 。

活動備註：買1送1方案以價低者為贈品 。

店家資訊：MITSUI OUTLET PARK台南二期 康寧餐具門市 。