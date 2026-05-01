史努比下午茶！SNOOPY DAYNEST史努比霜淇淋咖啡，史努比燙布貼DIY必衝。

史努比甜點「SNOOPY DAYNEST」進駐台中驛鐵道文化園區，提供史努比霜淇淋、史努比漂浮咖啡、史努比雞蛋糕等，編輯張人尹表示，史努比粉也不能錯過史努比燙布貼！

史努比甜點快閃要衝！這次超萌史努比在台中驛鐵道文化園區除了帶來「港式飲茶」主題店，這次同步打造「SNOOPY DAYNEST」限定快閃店，同步販售努比服飾、周邊、DIY燙布貼等，還有史努比甜點、冰淇淋、飲料等餐點現場販售。史努比控趁著三天連假，就一起揪團衝史努比下午茶。



▲SNOOPY DAYNEST甜點快閃進駐台中驛鐵道文化園區，主打史努比大頭雞蛋糕與鹽味霜淇淋，打造可愛又消暑的下午茶選擇。

SNOOPY DAYNEST甜點快閃開吃

▲SNOOPY DAYNEST推出史努比大頭雞蛋糕集合多角色造型，搭配鹽味霜淇淋甜筒杯，呈現鹹甜平衡與拍照吸睛效果。

這次SNOOPY快閃台中驛鐵道文化園區，特別設置「SNOOPY DAYNEST」限定店，提供可可愛愛的史努比下午茶。其中粉絲必吃超可愛「史努比大頭雞蛋糕」一次集結史努比、奧拉夫、胡士托3角色6顆，份量十足。同時還有消暑必吃「史努比鹽味霜淇淋」療癒甜筒杯霜淇淋，插上史努比造型的餅乾，搭配日曬海鹽打造鹹甜解膩、消暑的下午茶點心。





SNOOPY DAYNEST飲料吧開喝

▲SNOOPY DAYNEST主打白日夢漂浮咖啡，以霜淇淋搭配黑咖啡並加入史努比餅乾裝飾，兼具清爽口感與造型吸引力。

SNOOPY DAYNEST周邊小物同步販售

▲SNOOPY DAYNEST燙布貼體驗，提供多款字母、以及可愛史努比造型燙布貼。

▲SNOOPY DAYNEST推出DIY燙布貼體驗，可自由搭配提袋與史努比圖案，打造專屬個人化周邊收藏。

SNOOPY DAYNEST 營業資訊

不只點心可愛，史努比飲料系列也必喝。這次在店內提供美式咖啡、拿鐵，紅茶、綠茶，以及無咖啡因的冬瓜茶、冬瓜鮮奶，海有可愛史努比紙杯，打卡必拍。特別的是，消暑必喝「白日夢漂浮咖啡」，使用奶香霜淇淋搭配黑咖啡，並且插上可愛史努比餅乾作為裝飾，消暑好喝更好拍。在SNOOPY DAYNEST門市空間必只有可愛的史努比甜點、飲料外帶吧，在店內同步販售服飾與周邊，讓粉絲們要吃、也要買。其中還有可愛必玩「史努比燙布貼」，任選提袋、化妝包、飲料提袋、零錢包、吊飾等，自行搭配字母以及多款史努比圖案，打造史努比鐵粉的專屬周邊。活動地點：台中驛鐵道文化園區

營業時間：11：00-19：00，即日起試營運

(視營運狀況，滾動式調整)



