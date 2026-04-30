千陽號航向淡江大橋！12米千陽號停靠淡水58天，野餐、音樂會先上橋嗨。

淡江大橋於5/12通車活動再加碼！攜手「航海王」在金色水岸打造為期58天的慶典，12米千陽號邀你登船。編輯 鄭雅之表示：我要衝淡水當航海王！

淡水人準備好航向偉大航道了！為了慶祝備受期待的淡江大橋即將於2026年5月正式通車，新北市政府這次特別下重手，驚喜宣布與全球超人氣IP航海王合作，在淡水金色水岸展開「2026淡江航海趣」特展。現場最引人注目的，莫過於12公尺高的千陽號震撼登場，不僅提供粉絲朝聖，更是全台首創可讓海賊迷親自登上甲板拍照的裝置，結合一旁6.5公尺高的魯夫，要讓淡水河岸瞬間變成海賊迷的夢幻天堂。



▲淡水新地標「淡江大橋」將於5/12正式通車，規劃一系列通車慶祝活動。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲為了歡慶淡江大橋通車，和航海王合作推出58天「2026淡江航海趣特展」，將有12米高千陽號亮相。(圖為過往航海王在台活動資料圖，僅供參考)





巨型千陽號現身淡水金色水岸

將於5/16~7/12「2026淡江航海趣」絕對是今年暑假前最強的旅遊話題，高達12公尺的千陽號將帥氣挺立停在淡水金色水岸，不同於以往只能遠觀的裝置藝術，這次特別開放讓大家登船感受航海王的熱血氛圍，一秒變身成為草帽海賊團的一員。除了壯觀的千陽號之外，目前也預告將有6.5公尺高的魯夫公仔亮相，並將陸續規劃超多驚喜活動，將現場打造成充滿冒險感的夢幻航道，無論是大小朋友還是資深動漫迷，都能在絕美淡水夕陽裡拍出人生美照。



▲2026淡江航海趣特展將於5/16在淡水金色水岸登場，將有6.5米高的魯夫，圖為航海王在台活動資料圖僅供參考。(攝影：編輯 鄭亦庭)





淡江大橋5/12通車縮短通勤時間

除了超吸睛的動漫活動，大家最關心的淡江大橋確定於5月12日正式開啟，這座由大師設計的絕美建築，不僅成為淡水新地標，更能讓往返八里的車程直接省下25分鐘。在正式通車前，市府特別規劃了讓民眾親自體驗橋面魅力的機會，讓大家可以用步行的或是騎單車的方式，近距離欣賞這座跨海大橋的工藝美學。隨著交通便利性提升，未來到淡水金色水岸一日遊將變得更輕鬆，隨時都能說走就走，享受最棒的河口風景。



▲淡水夕陽搭配全球最長的單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」，世界級美景。(攝影：編輯 鄭雅之)





雲門舞集與無人機秀接力登場

通車週週都有精彩驚喜，在航海王活動開幕前，5月9日的通車典禮更是不容錯過的重頭戲。當晚邀請到國際知名的雲門舞集進行首演，並搭配令人屏息的無人機燈光秀，讓科技與藝術在淡水的星空下交織出浪漫色彩。而在這之前的5月2日還有星空音樂會、5月3日則有溫馨的草地野餐。一系列從人文表演到動漫狂歡的盛大慶典，讓淡水金色水岸在2026年的夏天，不僅是美食集散地，更是全台灣最具話題性的生活風格觀光勝地。



▲淡水漁人碼頭欣賞淡江大橋日落美景，夕陽餘暉映照橋身成最新熱門打卡景點。

▲鳥瞰淡江大橋全景與圓環引道，串聯淡水八里生活圈並大幅縮短交通通勤時間。

淡江大橋 通車

正式通車： 2026年5月12日





淡江大橋通車系列慶祝活動

5月2日：星空音樂會

5月3日：野餐體驗

5月9日：通車典禮、雲門舞集首演、無人機秀。





2026淡江航海趣特展

活動期間：2026年5月16日至7月12日

活動地點：淡水金色水岸

必看亮點：12公尺千陽號（全台唯一可登船拍照）、6.5公尺巨型魯夫等裝置藝術。



