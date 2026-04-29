台北W飯店母親節驚喜！法芙娜70%巧克力栗子蛋糕優雅登場，紫艷與Seasons限定甜點免費贈。

迎接母親節，台北W飯店透過巧思將母愛意象轉化為頂級甜食。資深編輯李維唐表示，此次業者選用高純度巧克力結合芭樂脆片的層次設計，精準捕捉了現代母親優雅且韌性的生活特質。

隨著溫馨五月將至，如何為生命中最重要女性挑選一份兼具品味與心意的賀禮，成為許多人的年度課題。台北W飯店於2026年4月14日正式發布母親節限定系列獻禮，今年不單純以單一蛋糕形式呈現，更透過旗下頂級餐飲體系打造多層次的味蕾體驗，將母愛的優雅、溫潤與堅毅，轉化為三款截然不同的甜點語彙。

▲於紫艷中餐廳享用母親節大餐，週末期間每桌加碼贈送細緻綿密的「椰奶紅豆糕」，為團聚時刻增添恬靜餘韻。圖／台北W飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲位於飯店10樓的現代法式餐廳Seasons by olivier e.，以溫暖木質調基底與森林般舒適氛圍，提供賓客優雅的用餐環境。圖／台北W飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

頂級法芙娜與栗子的醇厚邂逅：法芙娜瓜納拉70%巧克力栗子蛋糕

在眾多節慶獻禮中，今年台北W飯店首推的「法芙娜瓜納拉70%巧克力栗子蛋糕」無疑是矚目焦點。這款甜點特別嚴選來自中南美洲的頂級法芙娜（Valrhona）瓜納拉70%黑巧克力作為核心風味，其質地醇厚滑順且帶有獨特的微苦韻味，完美中和甜度。內餡包裹著綿密紮實的栗子蛋糕體，底部則別出心裁地運用巧克力酥餅與芭樂脆片交織而成。這種設計不僅增加了咀嚼時的層次感，更以芭樂的清香點綴出巧克力的深邃。其外顯的優雅與內斂的力量，如同母親自帶光芒的氣質，值得賓客提前於官方網站或致電預訂，為家人送上一份質感心意。

▲台北W飯店母親節首推「法芙娜瓜納拉70%巧克力栗子蛋糕」，其醇厚微苦的風味宛如母親優雅率性的特質，自帶迷人光芒與力量。圖／台北W飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



浪漫法式與東方溫潤的交響：Seasons與紫艷餐廳的週末限定禮遇

除了精緻蛋糕，台北W飯店更在5月9日至5月10日的母親節週末期間，將感謝的心意延伸至館內特色餐廳。位於10樓的Seasons by olivier e.法式餐廳，強調輕鬆愉悅的用餐氛圍，每桌將獻上「覆盆子玫瑰檸檬酥餅」。這款甜點以玫瑰造型呼應節慶感，並結合覆盆子的微酸與檸檬的清新，營造如花朵綻放般的溫柔滋味。 而位居31樓的高空景觀餐廳紫艷中餐廳，則準備了象徵東方優雅的「椰奶紅豆糕」。細緻綿密的紅豆餡與馥郁椰奶融為一體，演繹出溫潤且內斂的甜點哲學，讓賓客在雲端俯瞰信義區美景的同時，也能品味到濃厚的親情餘韻。

▲5月9日至5月10日母親節週末期間，於Seasons by olivier e.法式餐廳用餐，每桌將獲贈揉合果香與花香的「覆盆子玫瑰檸檬酥餅」。圖／台北W飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

城市度假的靈魂基地：自然大放電的設計哲學與奢華住宿體驗

台北W飯店不僅提供美饌，其座落於信義區心臟地帶的絕佳位置，更是開啟城市度假（urban escape）的最佳場景。飯店外觀由設計師山根格（Tadashi Yamane）與國內三大建築師事務所聯手打造，室內則由英國頂尖團隊GA Design International執掌。設計師結合自然元素與現代科技，形塑出「Nature Electrified自然大放電」的獨特品牌性格。無論是位處10樓、可飽覽都會景色的碧波泳池，還是白天如森林般靜謐、夜晚如火升騰的WOOBAR，都為節慶聚會增添了更多畫面感與時尚氛圍。

▲位處31樓的紫艷中餐廳擁有視野廣闊的高空美景，其內斂且具現代感的設計，是信義區慶祝母親節的首選場域。圖／台北W飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



沉浸式放鬆：405間客房構築的專屬休憩時光

若想讓母親享受一段完整的放鬆之旅，台北W飯店全館405間客房與套房均備有超大海島風情浴缸，提供一處能隔絕喧囂的秘密基地。房內配備著名的W之床、350織棉質床單及輕柔羽絨棉被，讓疲憊的身心在高品質的寢具中得到全然釋放。透過三款風格迥異的甜點與頂級的住宿設施，台北W飯店將每一段共享的慶祝時刻，細膩地雕琢成值得一生珍藏的美好記憶。

台北W飯店母親節期間限定系列獻禮

活動時間：2026年4月14日開放預訂；餐廳限定活動為2026年5月9日至5月10日

活動內容：

限定甜點預購：推出「法芙娜瓜納拉70%巧克力栗子蛋糕」，選用70%黑巧克力搭配栗子蛋糕體、巧克力酥餅與芭樂脆片 。

Seasons by olivier e. 餐廳優惠：5月9日至10日用餐，每桌贈送「覆盆子玫瑰檸檬酥餅」 。

紫艷中餐廳優惠：5月9日至10日用餐，每桌贈送「椰奶紅豆糕」 。

官方網站與預訂平台：