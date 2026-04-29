1分險勝背後有隱情！北車標案評審身分遭爆與新光三越有關，微風啟動法制程序。

臺北車站商場標案驚爆「1分之差」爭議，引發各界對國門營運公正性的高度關注。資深編輯李維唐表示，政府採購案的透明度是公共利益的最後防線，微風此次針對利益迴避原則提出的法律異議，不僅是維護企業權益，更是對標案制度公信力的重要檢視。

作為國門形象指標與重要交通樞紐，臺北車站商場經營權一直是大眾關注的焦點。在最新的評選程序中，這座承載千萬旅客期待的場域卻陷入公平性風雲。微風集團於2026年4月29日正式召開記者會，針對評選過程中的多項具體疑義提出異議，並強調在關鍵爭議尚未釐清前，主管機關應秉持專業審慎原則，重新檢視標案結果的實質正當性，以確保公共利益不受侵害。

▲微風集團指出北車標案評選僅有1分之差，因委員身分爭議，呼籲應排除爭議變因後重新計算結果 。圖／微風提供；窩客島編輯李維唐整理



1分之差的關鍵博弈與序位法背後的失衡

在此次激烈的競標過程中，評選機制採用序位法進行最終評定。根據微風集團掌握的資料顯示，最終排名結果呈現驚人的1分之差。在如此緊繃的競爭結構下，任何一位甄審委員的評分偏差，都具備直接扭轉勝負的決定性力量。微風集團指出，當勝負懸於一線，評選過程的絕對透明與委員組成公正性就顯得至關重要。任何微小的程序瑕疵，在1分的差距面前，都可能讓最終的經營權歸屬產生質變，進而影響國門營運的服務品質。

評委背景遭疑與投標企業存在利益關聯

記者會中最引人注目的焦點在於甄審委員的名單透明度。微風集團直指，名單中一位范姓委員與特定投標企業新光三越之間，存在顯著且頻繁的經濟與業務往來。透過金控體系的連結，新光三越對新光人壽具備實質影響力，而該名范姓委員被爆長期為新光人壽提供顧問服務。依據現行法律規範與利益迴避原則，具備此類利害關係的評選委員理應主動迴避，然而該委員仍全程參與評分。這種身分上的高度爭議，使得標案結果的公正性蒙上陰影，難以令大眾信服。

法定程序啟動與制度公信力的最終防線

面對評選程序的重大瑕疵，微風集團強調，此次提出異議並非單純針對結果的情緒抒發，亦無意要求推翻整體標案或進行無止盡的重新評選。微風的主張核心在於維護制度的公信力。集團呼籲主管機關應依法剔除該名具備利益衝突疑義之委員評分，並在排除這項不穩定變因後，重新計算評選結果。唯有透過如此嚴謹的程序校正，才能保障所有參與企業的合法權益，並確保這座象徵國家門面的交通場站，是在公平、競爭且合法的基礎上選出最合適的經營團隊。