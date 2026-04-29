信義區最Chill早午餐！LillA翻玩洛城風味，聯名Red Bull打造微醺新地標。

台北信義區Dream Plaza再度引發食尚話題。資深編輯李維唐指出，LillA透過解構傳統Diner文化並注入亞洲細膩層次，成功定義了新加州料理的高度。此次與Red Bull的跨界合作，不僅是味覺的突破，更是將都會餐飲體驗從白晝延伸至深夜的高明策略。

在步調緊湊的台北信義商圈中，位於Dream Plaza的LillA以「新加州料理」的姿態，成功將洛杉磯那份慵懶且充滿活力的氣息移植到都會街頭。由開展餐飲集團自創，LillA在2026年4月29日正式發表全新早午餐菜單。這場味覺革新不僅僅是食材的堆疊，更是一次對傳統美式Diner文化的深度解構與重塑。主廚團隊將美式療癒美食Comfort Food的豪邁特質，注入亞洲料理的細緻層次，讓每一道料理都像是一場穿梭於東西方邊界的公路旅行。

▲LillA全新早午餐菜單集合了墨西哥手撕豬及薯餅、炸雞與比司吉等經典洛城風味。圖／LillA提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲豐盛早餐盤選用厚切培根與鮭魚菲力，為早晨注入滿滿的健康能量。圖／LillA提供；窩客島編輯李維唐整理

翻玩加州風味，重現洛杉磯餐車文化的療癒美食驚喜

LillA本次菜單的核心在於「洛城靈魂」的精準再現，主廚劉世堯Eric與趙韓淞Han巧妙地將美式街頭餐車的經典菜色進行拆解，並以更精緻的烹飪手法呈現。強勢回歸的「墨西哥手撕豬及薯餅」捨棄了傳統的鹽醃牛肉，改選用台灣在地優質黑毛豬梅花肉，經過長達數小時的低溫慢燉，確保肉質軟嫩至極。當這份濃郁的肉香遇上金黃香脆的薯餅與滑潤的太陽蛋，再佐以特製的墨西哥莎莎醬與清新檸檬紅椒酸奶，微酸、微辣與肉脂香味在舌尖綻放，重塑了美式早餐的感官邊界。



甜鹹交織的層次美感，從起司通心粉鬆餅到南方經典炸雞

對於追求極致療癒感的食客，LillA推出了極具創意的「起司通心粉鬆餅」。這道料理將美式靈魂食物起司通心粉Mac and Cheese與鬆軟的煎餅結合，營造出Q彈且帶有濃郁奶香的奇特口感，再搭配鹹香酥脆的培根與甘甜的楓糖漿，這種大膽的甜鹹碰撞正是加州飲食文化的精隨。此外，帶有深厚美國南方風情的「炸雞與比司吉」同樣吸睛，主廚堅持手工製作比司吉，並在麵團中揉入切達起司以增添風味。當外酥內嫩的炸雞與充滿奶油香氣的比司吉結合，每一口都能感受到溫暖厚實的飲食底蘊。

▲創意十足的起司通心粉鬆餅，將美式經典Mac and Cheese結合煎餅，呈現絕妙甜鹹滋味。圖／LillA提供；窩客島編輯李維唐整理

都會健康提案，LillA總匯三明治與豐盛早餐盤的清爽選擇

除了濃郁口味，LillA也洞察到都會族群對均衡飲食的渴望。重新詮釋的「LillA總匯三明治」大刀闊斧更換配方，選用風味細膩的義式開心果肉腸取代厚重培根，並加入清脆的涼拌捲心菜與特製俄式沙拉醬，讓三明治在保有紮實份量的同時，口感卻顯得輕盈無負擔。針對健身或追求原型食物的讀者，餐廳亦提供厚切培根搭配鮭魚菲力的豐盛早餐盤，或是近年在加州蔚為風潮的酪梨吐司與煙燻鮭魚吐司，確保每一位走進LillA的顧客，都能找到符合自己生活型態的營養補給。

▲LillA總匯三明治重新演繹經典，選用義式開心果肉腸搭配特製捲心菜，滋味紮實清爽。圖／LillA提供；窩客島編輯李維唐整理

跨界聯名Red Bull，打造從晝到夜的全時段城市微醺節奏

本季最令人矚目的亮點，莫過於LillA首度聯手全球能量飲料領導品牌Red Bull，共同策劃了一系列橫跨日夜的聯名特調。無酒精系列中，「追日者」將Red Bull經典風味與鮮榨柑橘結合，尾韻帶有接骨木花的優雅清香，極適合佐餐飲用；「紫夜漫遊」則以巨峰葡萄風味為底，融合綠茶與蜂蜜，呈現輕透的茶感與果香。針對夜間時光，LillA推出以琴酒為基底的「流金時刻」與選用VSOP干邑白蘭地的「夜幕終點」，後者將白蘭地的醇厚與葡萄的甜香完美交織，為城市中的夜貓子提供最具層次的微醺提案。這一系列調飲不僅補足了全天候的社交需求，更讓LillA成為台北信義區最Chill的感官場域。

▲LillA首度攜手Red Bull推出「追日者」與「紫夜漫遊」特調，打造全時段Chill體驗。圖／LillA提供；窩客島編輯李維唐整理



LillA全新早午餐菜單上市暨Red Bull跨界聯名特調

活動時間：2026年4月29日起

活動內容：