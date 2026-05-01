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10元鮭魚肚壽司優惠！一条通黑鮪魚季40元開吃，母親節優惠看。

母親節優惠一条通壽司
2026-05-01 13:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:一条通
編輯 鄭雅之

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5月最強壽司優惠！一条通加10元爽吃鮭魚肚，母親節必衝高CP值壽司。編輯 鄭雅之表示：銅板價壽司真的要多吃幾盤！

5月除了迎接母親節，更是品嚐黑鮪魚的最佳季節，人氣壽司店「一条通」於5月1日正式展開黑鮪魚祭。這次活動誠意十足，一口氣推出8款黑鮪魚新品，最低價格只要40元就能輕鬆享受。更同步推出「媽咪增嬛賺」加碼活動，只要花10元銅板價，就能讓原本的壽司份量升級，吃到鮭魚肚或炸蝦壽司。不論是想帶媽媽吃大餐，還是平日想找超高CP值的海鮮料理，這次的季節限定都能滿足預算與胃口，建議喜歡吃壽司的朋友要趁早去全台門市卡位。

▲黑鮪魚赤身海苔包口感層次豐富，是母親節聚餐品嚐黑鮪魚新品的創意選擇。
▲黑鮪魚赤身海苔包口感層次豐富，是母親節聚餐品嚐黑鮪魚新品的創意選擇。
▲料多到爆出來的黑鮪三鮮握壽司，滿滿鮮甜海鮮是黑鮪魚祭的超人氣亮點。
▲料多到爆出來的黑鮪三鮮握壽司，滿滿鮮甜海鮮是黑鮪魚祭的超人氣亮點。

黑鮪魚新品亮點

本次黑鮪魚祭的菜色設計相當多元，重點推薦的黑鮪三重奏一次結合了黑鮪魚、海膽與細緻的鮪魚泥，讓喜歡濃郁風味的饕客能一次滿足。若偏好爽口清甜的口感，則不能錯過由黑鮪赤身搭配海灣貝與玻璃蝦的黑鮪三鮮。另外，一条通也發揮創意推出黑鮪鱈魚肝海苔包，讓黑鮪魚的鮮味與鱈魚肝的獨特香氣融合在一起。主廚更靈活運用炙燒、柚香與胡麻等風味，豐富了黑鮪魚的料理變化，讓這系列新品從清爽到濃郁應有盡有，消費者能以平實的價格體驗多款高品質鮪魚料理。

▲黑鮪三重奏一次吃進黑鮪赤身、海膽及鮪魚泥，是迴轉壽司控最愛的頂級美味。
▲黑鮪三重奏一次吃進黑鮪赤身、海膽及鮪魚泥，是迴轉壽司控最愛的頂級美味。

10元鮭魚肚與炸蝦壽司

除了黑鮪魚新品吸睛，一条通這次針對母親節推出的加購活動也非常划算。只要在活動期間內到全台門市用餐，點購人氣極高的生鮭魚壽司，僅需加價10元就能直接升級為油脂更豐富的一貫鮭魚肚。如果是喜愛熟食與酥脆口感的朋友，同樣只要10元就能多獲得一貫紮實的炸蝦壽司。這種主打小錢換大餐的升級方式，能讓一家人聚餐時的餐點變得更豐富，同時也兼顧壽司控的荷包。

▲母親節優惠限時開跑，點購生鮭魚壽司加10元就送鮭魚肚，CP值超高。
▲母親節優惠限時開跑，點購生鮭魚壽司加10元就送鮭魚肚，CP值超高。


一条通 黑鮪魚祭

活動期間：2026年5月1日至5月31日止。
黑鮪新品：共推出8款，包含黑鮪三重奏、黑鮪三鮮、黑鮪鱈魚肝海苔包等，售價40元起。

一条通 母親節優惠

  • 點購「生鮭魚」加10元，送「鮭魚肚」1貫。
  • 點購指定品項加10元，送「炸蝦壽司」1貫。

注意事項：食材皆為期間限定，每日供應數量有限，售完為止。

母親節就是要寵媽媽！

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一条通 更多照片

▲一条通黑鮪魚祭強勢登場，8款鮪魚新品40元起，全台門市期間限定販售中。
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▲必點黑鮪三重奏層次分明，細膩鮪魚泥搭配濃郁海膽，一口滿足海味渴望。
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