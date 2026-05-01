日式漢堡排肉肉大米進駐京站！北海道七星米加8種調味，開幕免費送日本米。

日式漢堡排市場競爭激烈，肉肉大米憑藉現做核心價值突圍。資深編輯李維唐表示，該品牌將精米過程搬進店內，展現對食材新鮮度的極致追求，更是當前餐飲精緻化趨勢的縮影 。

日式漢堡排熱潮在台灣持續延燒，深受饕客喜愛的品牌「肉肉大米」宣布將於2026年5月1日正式進駐台北京站時尚廣場。繼2025年10月在台灣設立首間門市後，肉肉大米憑藉著「現做現賣」的料理實力，在短時間內席捲信義區，成為新光三越A11的超人氣排隊名店。此次開設品牌全台第2間分店，選址於交通樞紐中心的台北京站4樓，不僅代表品牌經營步入成熟階段，更展現深耕台灣市場的決心。對於喜愛追求食材原味與精緻米食的消費者而言，這場結合視覺與味覺的饗宴，無疑是5月最具指標性的美食盛事。



▲經典套餐包含現絞現煎漢堡排、北海道七星米與味噌湯，桌面更提供8種調味供消費者自由搭配 。 圖／肉肉大米提供；窩客島編輯李維唐整理

現絞現煎職人魂，打造看得見的美味工序

肉肉大米的核心價值在於極致新鮮。走進店內，首先映入眼簾的是職人現絞牛肉與手工捏製漢堡排的動態過程。品牌堅持每日將新鮮牛肉現場絞製，並在消費者面前完成拍打與煎烤。這種「現絞現煎」的精神確保了每一口漢堡排都能緊鎖豐富肉汁，與市售預製肉排有著天壤之別。現場高溫鐵板滋滋作響的聲音與陣陣肉香相互交織，構築成極具生命力的用餐畫面。透過開放式廚房的完整呈現，消費者不僅是在享用餐點，更是在觀賞一場對食材敬畏的工序表演，賦予日常餐飲更深層的文化底蘊。

北海道七星米精米技術，定義白飯新高度

一份完美的漢堡排套餐，靈魂在於那一碗晶瑩剔透的白米飯。肉肉大米特選來自日本北海道的「七星米」，這款米以自然甜味與飽滿韌性著稱。為了追求極致口感，品牌不計成本在店內引進精米設備，堅持每日現磨現煮。烹飪過程更採用超軟水，精準掌控火候以引出米粒深層的甘甜。套餐價格落於380元至530元之間，內容包含2至3顆漢堡排、味噌湯、生雞蛋，並大方提供白飯、湯品與花椰菜免費續加。這對於追求高品質日常餐敘的消費者來說，是極具性價比的飽足選擇。

8種調味實驗室，玩轉漢堡排多重宇宙

除了對基礎食材的堅持，肉肉大米更將用餐過程轉化為一場趣味十足的味覺實驗。桌面常設8種風味迥異的調味料，包含蒜香辣椒醬、燒肉醬、洋蔥醬、奧羅拉醬、日式芥末鹽麴、胡椒鹽、沙茶醬與黃芥末醬。每一種沾醬與現煎漢堡排的結合，都能幻化出完全不同的感官體驗。消費者可以先品嘗原味的鮮甜，再依序嘗試清爽的鹽麴或濃郁的奧羅拉醬。這種高度自由的「玩味」模式，讓每一口漢堡排都充滿驚喜，徹底打破大眾對單一主食容易膩口的刻板印象，讓餐桌成為個人化的調味工坊。

不限時無低消友善空間，京站開幕限定加碼

在餐飲節奏快速的台北，肉肉大米京站店特別標榜不限用餐時間且無基本消費門檻，這在百貨商圈中實屬罕見。這種友善的消費模式，讓無論是獨自前來的上班族，或是與好友聚會的家庭客，都能在自在且無壓力的環境中品味美食。為慶祝京站店正式開幕，品牌祭出豐富優惠回饋消費者。自2026年5月1日至5月8日，每日前50位消費顧客可獲得餐點兌換券，前100位則可獲贈450g日本米包裝。隨著京站店的啟動，這份職人手作的溫暖滋味，將為台北車站商圈注入更多層次的味蕾驚喜。



▲店內裝潢採現代日式風格，開放式吧台設計讓消費者能近距離感受「現做現賣」的料理過程 。 圖／肉肉大米提供；窩客島編輯李維唐整理





肉肉大米京站店開幕限定慶

活動時間：2026年5月1日至2026年5月8日

活動內容：

每日前50位來店消費顧客，可獲得「餐點兌換券」乙張 。

每日前100位顧客，可獲贈「日本米450g」乙包 。

上述兩項活動可同時參與，數量有限、送完為止 。

肉肉大米 台北京站店

地址：台北市大同區承德路一段1號4樓（台北京站4F） 。

肉肉大米 新光三越A11店

地址：台北市信義區松壽路11號B2（新光三越信義A11 B2）