大稻埕古蹟免費參觀！新芳春茶行免費展覽逛到年底，大稻埕最大茶葉風選機必拍。

大稻埕洋樓古蹟裡逛展覽！大稻埕新芳春茶行年度常設展免門票，最大茶葉風選機、製茶工廠一次看。

大稻埕古蹟展覽免費參觀！位於台北大稻埕的新芳春茶行保留了日治時期洋樓古蹟，並推出年度常設展覽，展出台灣茶葉歷史、製茶機器與文物展示品，除了歷史建築，館內更珍藏了大稻埕現存最大的茶葉風選機，帶大家認識大稻埕茶業文化歷史，本次常設展覽將展出至今年12/31，假日就揪人來台北大稻埕拍古蹟、逛展覽。



▲台北大稻埕古蹟新芳春茶行免費開放參觀，日治時期洋樓建築內展示茶行製茶文化歷史。(攝影：鄭亦庭)



▲台北大稻埕古蹟新芳春茶行一樓常設展，免費展出至今年12/31，近捷運雙連站舊日揪人來逛。(攝影：鄭亦庭)





日治時期大稻埕茶行洋樓古蹟必拍

新芳春茶行建立於1934年，是融合了東西方建築特色的日治時期建築，也是台北市少數被完整保存下來的住商混合洋樓，館內紅磚牆、石牆與天井空間充滿復古氣息，目前一樓常設展以「茶脈流轉」為主題，透過濃、淡、新三個象徵層次，結合產業背景、茶行內部製程與現代茶文化，走進時茶葉工廠、倉庫，了解台灣茶葉的發展與轉型。



▲大稻埕新芳春茶行融合了東西方建築特色，館內紅磚牆、石牆與空井空間，充滿復古氣息。(攝影：鄭亦庭)





三進古蹟建築展示茶行歷史文物

新芳春茶行採用三層樓高的三進建築空間，當時一樓、二樓為商業空間及製茶工廠，三樓則為住家空間，目前一樓常設展介紹了台灣茶葉史與新芳春茶行的歷史脈絡，展場中展出早年的攤販許可證木牌、茶葉宣傳海報，以及當時茶行外銷包裝必備的噴字鐵板等歷史文物，館內也特別設置了互動印章區，提供多款印章、色鉛筆，讓參觀民眾可以蓋出、畫出出不同組合的圖樣。



▲新芳春茶行一樓常設展展出早年的攤販許可證木牌、茶葉宣傳海報、製茶器具等歷史文物。(攝影：鄭亦庭)





保留製茶工廠3大區域

一樓第三進保留了當時的製茶工廠，分為揀梗間、風選間與焙籠間3大區域，在揀梗間有一整排揀梗機、切茶機，風選間則有大稻埕現存最大的茶葉風選機，展示如何利用風力將不同大小的茶葉分開，最後的焙籠間則保留了一個個特殊的坑洞，是當時利用木炭高溫烘乾茶葉的重要場所，可以透過這些製茶空間，讓你更了解台灣茶葉的生產流程。



▲新芳春茶行一樓第三進保留當時的製茶工廠，必拍大稻埕現存規模最大的茶葉風選機。(攝影：鄭亦庭)



▲新芳春茶行館內焙籠間，保留了一個個特殊的坑洞，用於高溫烘乾茶葉的場所。(攝影：鄭亦庭)





茶脈流轉：一盞茶的濃・淡・新

展覽地點：新芳春茶行・一樓常設展空間（臺北市大同區民生西路309號）

展覽時間：即日起– 2026.12.31（四）

開放時間：週三至週日 10:00–18:00（最後入場 17:30）



大稻埕看展覽也要衝

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更多 大稻埕新芳春茶行常設展 照片：

▲新芳春茶行常設展完整介紹台灣茶葉史、新芳春茶行建築到發展歷程。(攝影：鄭亦庭)

▲新芳春茶行保留製茶工廠，可看到揀梗機、切茶機、風選機等製茶機器。(攝影：鄭亦庭)



▲台北大稻埕古蹟新芳春茶行免費開放參觀，日治時期洋樓建築內展示茶行製茶文化歷史。(攝影：鄭亦庭)