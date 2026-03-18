不只大安繡球花免門票！免費拍6大繡球花花海景點，上千株繡球花步道先衝。

免費繡球花景點清單！6大免門票繡球花花海，大安森林公園、石牌縣界公園全要拍。

免門票繡球花景點懶人包！每年5月便是繡球花開始開花的季節，全台各地繡球花景點都吸引許多人潮，此外，近期台北杜鵑花季開跑，大安森林公園開滿杜鵑花、繡球花花海，讓你現在就能拍到繡球花花海，窩客島幫你整理全台6大免門票就能拍的繡球花花海，上千株繡球花步道、上萬株繡球花花海等繡球花景點，全部都能免費拍，現在就先筆記起來。



▲不只大安森林公園繡球花免門票！免費拍6大繡球花花海景點，上千株繡球花步道拍起來。



▲不只大安森林公園繡球花免門票！免費拍6大繡球花花海景點，草花植生公園、石牌縣界公園全要拍。





台北大安森林公園繡球花免費拍

台北杜鵑花季除了杜鵑花盛開，現場也展出超過2000盆繡球花，目前杜鵑花、繡球花都已達最佳觀賞期，這次更首度打造木船「拾花號」、竹編裝置，還利用花瓣營造日本寺廟中的「花手水」美景，位置從捷運大安森林公園站2號出口出站就到，花期預計至3月底，快趁好天氣到大安森林公園拍繡球花海。





大安森林公園繡球花 位置資訊

花期：即日起至3/31

地址：臺北市大安區新生南路二段1號

電話：02-2700-3830

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：台北市區免費賞花「2025大安森公園繡球花季」，2000株繡球花浪漫綻放!



▲台北杜鵑花季於大安森林公園同時展出上千盆繡球花，花期至3/31讓你搶先打卡繡球花網美照。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆，圖片為往年花季照)



▲台北杜鵑花季至3/31同時展出上千盆繡球花，近期好天氣來大安森林公園免費拍。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆，圖片為往年花季照)





免門票新北繡球花景點：草花植生公園、蘭平千里、黎明步道花園

新北免費繡球花景點必拍位在樹林的「草花植生公園」，每年5月開始有上千株繡球花盛開，超夢幻繡球花步道花期預計到6月下旬，賞玩花還能順路到一旁的萬坪公園，帶小孩玩森林系攀爬架；雙溪「蘭平千里」除了360度山海美景外，藍紫色繡球花海也超好拍，而泰山「黎明步道花園」平坦好走的步道兩旁種滿繡球花，讓你不用爬山就能輕鬆觀賞、打卡。





草花植生公園 位置資訊

花期：約每年花期5月至6月下旬

地址：新北市樹林區桃子腳路

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【新北市樹林區】草花植生公園繡球花步道&樹林區景觀休憩公園（萬坪公園）





蘭平千里 位置資訊

花期：約每年5月中下旬至7月中旬左右

地址：新北市雙溪區雙泰產業道路

完整介紹由部落客「Bernice的隨手筆記」於窩客島分享：蘭平千里~登高遠望 千里之遙近在尺寸之間 路旁繡球花現正美 @Bernice的隨手筆記





黎明步道花園 位置資訊

花期：約每年5月中旬至6月中旬

地址：新北市泰山區泰林路二段542巷

電話：02-2909-9551

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：﹝新北市泰山﹞黎明步道花園 新北之新五泰地區，不必跑遠就有花團錦簇的繡球花步道 ／0606花況／泰山繡球花秘境／泰山繡球花步道



▲免門票新北繡球花景點必拍推薦！樹林草花植生公園繡球花步道免費拍。(攝影：部落客 珍妮佛的花草呢喃，圖片為往年花季照)



▲免門票新北繡球花景點推薦！蘭平千里觀賞繡球花，也能順路觀賞360度山海美景。(攝影：部落客 Bernice的隨手筆記，圖片為往年花季照)





免門票繡球花景點：石牌縣界公園、桃園繡球花季

宜蘭與新北交界的「石牌縣界公園」，每年五至六月萬朵繡球花盛開免費拍，還能登上金面棧道，觀賞蘭陽平原與龜山島的山海美景，而「桃園繡球花季」則於每年五月中旬在桃園復興鄉台七桃花源休閒農業區舉行，活動串聯多家農場，角板山等景點展出多株繡球花，讓大家可以邊玩桃園復興景點，一邊觀賞繡球花。





石牌縣界公園 位置資訊

花期：約每年5月至6月初

地址：宜蘭縣坪林區頭城鎮北宜公路56.5km處

電話：03-988-0940

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：台九線石牌縣界公園｜免門票繽紛繡球花海盛開，上萬朵花拍到爆！





桃園繡球花季 位置資訊

花期：約每年5月中旬

地址：桃園市復興區

完整介紹：桃園繡球花季擴大升級！超過500公頃「繡球金針農遊趣」16天快閃，野餐音樂會來放空。



▲免門票繡球花景點推薦必拍！石牌縣界公園萬株繡球花花海，花期預計每年5月至6月。(攝影：部落客 饅頭弟，圖片為往年花季照)



▲免門票繡球花景點推薦必拍！桃園繡球花季每年約5月中旬開跑，結合多個農場讓大家觀賞繡球花。(圖片為往年花季照)

春天賞花日本櫻花季賞櫻也要去

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