東京鐵塔賞夜櫻！不用人擠人就能看投影光雕秀，夜景、夜櫻、燈光秀3個願望一次滿足。

今年在東京換個方式賞櫻吧！不用人擠人，登上東京鐵塔二樓就能欣賞光雕櫻花和東京都夜景，一直到5月都有機會欣賞這個絕景。

想避開賞櫻人潮，欣賞夜櫻嗎？東京鐵塔推出春季限定投影光雕秀！你可以在高150公尺的展望台上，同時欣賞東京夜景與盛開的櫻花，2個願望一次滿足。

東京鐵塔賞櫻光雕秀登場

東京鐵塔從現在開始到5月6日舉辦投影光雕秀「TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA - Spring Concerto 2026-」。活動地點在東京鐵塔高150公尺的主甲板2樓北側。從這裡可欣賞東京夜景，還可以近距離觀賞光雕櫻花，不只如此，還能俯視周圍的櫻花林。

▲在東京鐵塔可欣賞東京夜景，還可以近距離觀賞光雕櫻花。





東京鐵塔賞櫻光雕秀故事內容

光雕秀從冬季的場景開始，經過黑暗漫長的冬天以後，春天明亮的光芒終於照射進來，動物與植物們甦醒，所有人一同歡慶春天的降臨，最後，秀的尾聲，於璀璨的夜景中，櫻花開始綻放。整場光雕秀時長約3分10秒。之後還有2分鐘的「櫻花拍照時間」。拍照時間結束以後，有1分鐘的間隔，接著將重複播放。建議可以等一下，就能錄到完整的光雕秀囉！

▲光雕秀從冬季的場景開始，經過黑暗漫長的冬天以後，春天明亮的光芒終於照射進來。





東京鐵塔賞櫻活動時間與票價

開放時間依期間調整，即日起到3月22日為18：00～22：50分。3月23日到4月26日為18：30～22：50。4月27日到5月6日為18：45～22：50。最棒的是，不需額外付費，只要購買東京鐵塔主甲板展望台門票，就能免費欣賞光雕秀。在上述時間內會重複播放，可依照你的步調觀賞。建議可以把這場光雕秀排成當天的最後一個行程，通常9點以後人潮比較少。想體驗不一樣的東京賞櫻，2026年春天別錯過東京鐵塔的夜櫻光雕秀。

▲不需額外付費，只要購買東京鐵塔主甲板展望台門票，就能免費欣賞光雕秀。







2026日本賞櫻

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