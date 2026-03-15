京都賞櫻速報！淀水路河津櫻盛大滿開，綿延一公里粉色隧道搶先綻放。

京都賞櫻快衝！淀水路河津櫻滿開，粉色花海沿水道綿延約一公里，形成夢幻櫻花隧道，為近期京都旅人不可錯過的賞櫻秘境。

京都賞櫻第一站就來淀水路賞河津櫻！位於伏見區的「淀水路」已率先迎來最美花期，步道兩側成排河津櫻目前正值滿開盛況，粉紅花海隨水道綿延，與水面倒映的花影虛實交織，構成具備視覺張力的櫻花隧道。若近期恰好前往京都旅遊的旅人，務必把握黃金時間前來賞花。



▲淀水路河津櫻盛大滿開，綿延一公里粉色隧道搶先綻放。(攝影：楊婷雅）

淀水路河津櫻滿開，粉色隧道美不勝收

打破日本賞櫻須待三月底至四月初的印象，位於伏見區的淀水路河津櫻已搶先迎來全盛滿開，沿著水路延伸約一公里的步道兩側，濃艷粉嫩的花海沿水道綻開，與水面倒映的花影虛實交織，構成壯觀的水岸櫻花隧道；由於河津櫻花期較早且色澤飽滿，在多數櫻花尚未萌芽之際，便已先綻放濃郁春意，吸引許多當地人和旅人特地前來朝聖。



▲河津櫻以花色濃艷、早開特性廣為人知，現已率先綻放飽滿春意。（攝影：楊婷雅）

在地人攜手共植的粉色長廊，攝影愛好者京都賞櫻秘境

值得一提的是，淀水路的這條「粉色長廊」是由當地居民與志工悉心栽植兩百多株河津櫻而成。自靜岡的河津櫻以色澤濃艷飽滿著稱，花期更比市區常見的染井吉野櫻提早約一個月；加上此處保留了純粹的住宅區寧靜氛圍，與京都市中心熙攘的觀光勝地形成鮮明對比，遂而成為風景攝影愛好者與在地人私藏的京都賞櫻秘境。



▲不少在地人特別帶愛犬來和盛開的粉嫩櫻花合照。（攝影：楊婷雅）

▲京阪電車「淀站」周邊亦栽植櫻花，出站立即感受到早春氣息。（攝影：楊婷雅）





「淀水路河津櫻」資訊

花期：二月中旬～三月上旬

交通：搭乘京阪本線至 「淀站」， 步行約10分鐘。





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