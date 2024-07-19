想變美一定要去的京都神社！大多數人都知道京都下鴨神社，卻不曉得境內還有「河合神社」，雖然規模不大，但日本女孩常會相揪來參拜，因為這裡供奉「日本第一美麗神」，可以祈求變美麗，且繪馬更有別於其他日本神社繪馬是用寫的，而是替「鏡繪馬」畫妝，因此神社內可見整面一張張精心打扮的「臉蛋」，亦成了「河合神社」獨特的景緻。
「河合神社」就在京都知名的下鴨神社旁，供奉著女性守護神「玉依姫命」，相傳祂如玉般美麗，因有「日本第一美麗神」之稱，負責掌管結緣、美麗、安產、育兒等女性相關議題；縱使神社規模相較下鴨神社小很多，但卻吸引廣大愛美的日本女孩專程前來朝聖、祈求變美麗，抑或生產順利等。
來「河合神社」一定要做的就是畫繪馬！和其他日本神社繪馬祈願方式不一樣，這裡以畫代寫，桌上備有色鉛筆供大家為自己的鏡繪馬上妝，之後再將鏡繪馬置於祈願牆即可，完妝後的鏡繪馬一次排開、每個人畫工如何一目了然，頓時有參加像美術成果發表會的趣味感。
除了鏡繪馬之外，在「河合神社」喝上一杯美人水也是必做的事。美人水以天然蜂蜜及梨子調製而成，在炎炎夏日飲上一杯，著實消暑。此外，「河合神社」推出的「鏡御守」也很特別，讓愛美的人們貼於常用的鏡面上，據聞會多了美麗女神的照拂，讓人更能順利畫出理想妝容、能提升信心。
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河合神社推薦
鏡繪馬、美人水
河合神社資訊
地址：京都市京都市左京區下鴨泉川町 59
電話：075-781-0010