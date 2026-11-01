哥吉拉迷準備收藏！5,363片拼出70公分樂高怪獸之王，連人偶都只到腳踝，11月27日開賣再送摩斯拉限定組

樂高哥吉拉真的來了！5,363片積木拼出70公分怪獸之王，連摩斯拉都變成限定贈品。窩客島資深編輯李維唐認為，巨大比例與可動設計正是這款模型最吸睛的收藏亮點。

樂高哥吉拉真的變成巨型積木模型了！日本樂高宣布推出全新「樂高Ideas Godzilla」，直接把電影「怪獸宇宙」中的怪獸之王哥吉拉搬進積木世界，使用5,363片積木拼出超過70公分高的巨型哥吉拉，還能擺出招牌放射熱線姿勢。這款創下樂高Ideas系列最多積木片數紀錄的收藏模型，將於2026年11月27日在日本正式開賣，售價69,980日圓。更讓哥吉拉迷心動的是，指定通路購買還能獲得359片的限定「哥吉拉標誌與腳印」積木組，連經典怪獸摩斯拉都一起登場，光是想像整套擺在家裡的模樣，就很有怪獸電影的震撼感。



▲誰說樂高只能當小擺飾。這隻哥吉拉光是站著就超有氣勢，頭部、手臂、雙腿與尾巴都能活動，連手指角度也能調整，放在客廳展示，直接變成最搶眼的怪獸收藏品。圖／レゴジャパン株式会社提供；窩客島整理

樂高哥吉拉5,363片登場！70公分巨型模型超震撼

喜歡哥吉拉電影的人，應該都對怪獸之王站在城市中央的巨大身影印象深刻。這次樂高推出的「樂高Ideas Godzilla」，正是以傳奇影業「怪獸宇宙」系列電影中的哥吉拉為原型，透過5,363片積木重新呈現牠的龐大身軀。完成後的模型高度約70公分、深度約40公分、寬度約27公分，光是站立的尺寸就相當有存在感。

最有趣的是，官方還特別用樂高人偶來比較大小，一般樂高人偶站在哥吉拉旁邊，竟然只到牠的腳踝位置。這種比例差距，也讓人更容易感受到電影裡人類面對巨型怪獸時的渺小。無論是放在收藏櫃，或是作為居家空間裡的主題擺設，都能呈現哥吉拉最具代表性的巨大輪廓。

哥吉拉背鰭與尾巴細節還原！頭部四肢都能動

對哥吉拉迷來說，模型夠大只是基本要求，真正值得仔細欣賞的還是怪獸本身的細節。這次樂高特別重現哥吉拉帶有鱗片質感的皮膚、沿著背部排列的鋸齒狀背鰭，以及向後延伸、充滿力量感的巨大尾巴。從頭部一路看到尾端，都能找到熟悉的怪獸造型。

而且這隻哥吉拉並不是只能固定站著的展示模型。頭部、手臂、雙腿與尾巴都設計成可活動結構，肩膀、手肘、手腕甚至手指也能調整角度。收藏者可以依照自己喜歡的電影畫面，讓哥吉拉抬起手臂、轉動頭部，或是調整尾巴與身體的姿態，讓整隻怪獸看起來更有動態感。



▲樂高哥吉拉這次真的帥到不行。5,363片積木拼出超過70公分高的怪獸之王，灰黑色鱗片、藍色背鰭與巨大尾巴細節滿滿，搭配放射熱線姿勢，光是擺在家裡就超有電影震撼感。圖／レゴジャパン株式会社提供；窩客島整理

哥吉拉放射熱線也能重現！經典咆哮姿勢一次收藏

哥吉拉最讓影迷熱血沸騰的招牌動作，當然就是張開嘴巴、朝天空發射放射熱線的經典場面。這次樂高也把這個重要細節放進模型設計中，只要將原本的舌頭零件替換成隨附的放射熱線零件，就能重現哥吉拉仰頭咆哮、準備釋放強大能量的模樣。

搭配可調整的頭部、四肢與尾巴，收藏者能夠自行安排哥吉拉的展示姿勢。尤其裝上放射熱線後，整體高度超過70公分，讓原本就相當龐大的怪獸模型更有視覺張力。比起單純收藏電影角色公仔，這款模型還多了親手組裝、調整姿勢的樂趣。



▲哥吉拉最經典的放射熱線也能自己組。只要把嘴裡的舌頭零件換成藍色放射熱線配件，就能重現張嘴咆哮的招牌動作，連替換方式都設計得很有巧思，怪獸迷一定懂這個畫面的魅力。圖／レゴジャパン株式会社提供；窩客島整理

樂高哥吉拉出自粉絲創作！花2年集滿萬人支持

這款巨型哥吉拉能夠正式商品化，背後其實還有一段粉絲圓夢的故事。作品最初由居住在美國紐約的樂高玩家Matthew Esposito設計，並投稿至樂高Ideas平台。他本身長期喜愛樂高積木與哥吉拉，因此希望盡可能忠實呈現怪獸的造型、比例與代表性特徵。

Matthew Esposito透露，整個創作過程中最困難的部分就是哥吉拉頭部。為了讓作品更接近心目中的怪獸之王，他持續調整設計，並花費超過2年時間，終於累積到商品化審查門檻所需的10,000名支持者。作品經過樂高Ideas審查委員會評選後，正式取得商品化資格，也讓原本由粉絲創作的哥吉拉，成為全球收藏者有機會入手的樂高模型。

哥吉拉限定贈品359片！摩斯拉與怪獸腳印一起登場

這次除了5,363片的哥吉拉主模型，日本樂高還準備了專屬購買贈品「樂高Ideas Godzilla標誌與腳印」，商品編號40888，共有359片積木。這款限定收藏組以藍色Godzilla標誌為主要設計，搭配讓人聯想到怪獸電影的城市建築背景，甚至還能看到另一隻人氣怪獸摩斯拉停在建築物頂端，讓整組作品多了電影世界觀的連結。

更有意思的是，贈品中的哥吉拉腳印採用與主模型腳掌相同的尺寸設計，可以直接與哥吉拉模型連接，也能分開陳列。想把整套作品擺成怪獸電影主題收藏區的人，就能利用標誌、腳印與摩斯拉元素，讓展示畫面更加完整。

樂高哥吉拉11月27日日本開賣！售價69,980日圓

「樂高Ideas Godzilla」預計於2026年11月27日在日本正式發售，建議售價69,980日圓，適合18歲以上玩家。由於整套模型共有5,363片積木，從哥吉拉的皮膚紋理、背鰭排列，到大型尾巴與可動關節，都需要透過積木逐步完成，對喜歡挑戰大型模型的樂高玩家來說，也是一款相當有份量的組裝作品。

日本販售通路包括樂高官方線上商店、全國樂高專賣店、樂高認證銷售店Benelic樂高商店樂天市場店，以及日本樂高樂園度假區、東京與大阪樂高探索中心等。要特別注意的是，並非所有據點都一定有販售，實際供貨仍須向各店確認。

樂高哥吉拉限定贈品怎麼拿？指定通路才有送

想要連同限定贈品一起收藏的哥吉拉迷，購買通路就要特別留意。日本樂高宣布，自11月27日起，只要在日本樂高官方線上商店或全國樂高專賣店購買「樂高Ideas Godzilla」，即可獲得「樂高Ideas Godzilla標誌與腳印」積木組。

這項贈品活動採數量限定，送完為止，並非所有販售哥吉拉模型的通路都列入贈送範圍。若是打算趁日本旅遊時入手，或透過日本通路購買，建議先確認商品供貨及贈品是否還有庫存，才不會買到主模型，卻錯過這組能與哥吉拉腳掌連接的限定收藏品。



▲哥吉拉迷連限定贈品都不能錯過。359片積木拼出亮藍色GODZILLA標誌，搭配城市建築、怪獸腳印，還藏著摩斯拉的小巧身影，與巨型哥吉拉一起展示更有收藏感。圖／レゴジャパン株式会社提供；窩客島整理













樂高哥吉拉Godzilla巨型積木模型

活動時間：2026年11月27日起於日本正式販售。

商品名稱：樂高Ideas Godzilla

商品編號：21375

建議售價：69,980日圓，含稅。

積木數量：5,363片，創樂高Ideas系列最多片數紀錄。

適用年齡：18歲以上。

完成尺寸：約高70公分、深40公分、寬27公分。

商品特色：重現哥吉拉鱗片皮膚、鋸齒狀背鰭與巨大尾巴。

可動設計：頭部、手臂、雙腿、尾巴皆可活動，肩膀、手肘、手腕與手指也能調整。

特殊配件：附放射熱線零件，可替換舌頭零件，重現哥吉拉仰天咆哮姿勢。

官方網址：https://www.lego.com/ja-jp

樂高哥吉拉限定贈品！摩斯拉積木組免費送

活動時間：2026年11月27日起，數量有限，送完為止。

贈品名稱：樂高Ideas Godzilla標誌與腳印。

贈品編號：40888

贈品價格：符合指定購買條件即可免費獲得。

積木數量：359片。

適用年齡：18歲以上。

贈品特色：藍色Godzilla標誌、城市建築背景、摩斯拉與哥吉拉腳印。

組合設計：贈品腳印與哥吉拉主模型腳掌尺寸相同，可連接或分開展示。

贈送條件：購買樂高Ideas Godzilla主模型即可獲贈1組限定積木組。

指定通路：日本樂高官方線上商店、全國樂高專賣店。

活動限制：數量限定，送完為止，其他販售通路不一定適用。

樂高哥吉拉日本販售通路整理

販售時間：2026年11月27日起。

日本樂高官方線上商店：販售樂高哥吉拉，符合條件可獲限定贈品。

日本全國樂高專賣店：販售樂高哥吉拉，符合條件可獲限定贈品。

Benelic樂高商店樂天市場店：列入官方公告販售通路。

日本樂高樂園度假區：列入官方公告販售通路。

東京樂高探索中心：列入官方公告販售通路。

大阪樂高探索中心：列入官方公告販售通路。

購買注意：部分門市可能未販售本商品，實際庫存及贈品供應請向各店確認。

官方網址：https://www.lego.com/ja-jp/stores

樂天市場店：https://www.rakuten.co.jp/benelic-lcs/

樂高哥吉拉購買注意事項

本次公布的69,980日圓售價及11月27日上市日期，均為日本市場資訊。

限定359片贈品僅適用日本指定通路，並非所有販售據點都會贈送。

贈品自11月27日起數量有限送完為止，建議購買前確認供應狀況。

想趁日本旅遊安排更多玩具收藏行程，也能關注同檔期其他品牌的期間限定活動與購物贈品

推薦閱讀：日本藍瓶咖啡聖誕限定太美了！焦糖布蕾拿鐵、冬松綠馬克杯11月5日開賣，東京還有21天限定咖啡車

推薦閱讀：日本三麗鷗粉絲快衝名古屋！Hello Kitty變身麵包娃娃、粉紅玩偶吊燈超夢幻，還有全品牌唯一咖啡廳

推薦閱讀：日本Jimny吉姆尼變身迷你面紙盒！1比12還原越野車、輪胎真的會轉，車頂拆開還能藏鑰匙，2款車色開放預購