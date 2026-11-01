日本藍瓶咖啡聖誕限定太美了！焦糖布蕾拿鐵、冬松綠馬克杯11月5日開賣，東京還有21天限定咖啡車





日本藍瓶咖啡聖誕新品11月5日開賣！焦糖布蕾拿鐵、冬松綠馬克杯與限定甜點一次登場，東京還有21天限定咖啡車。資深編輯李維唐指出，這次最值得留意的是限定杯款與日比谷公園咖啡體驗。

日本自由行又多了一個值得排進行程的咖啡新亮點！每到年底就讓咖啡迷期待的藍瓶咖啡（ブルーボトルコーヒー），宣布2026年聖誕限定系列將於11月5日在日本開賣。今年從帶有焦糖香氣的焦糖布蕾拿鐵、覆盆莓聖代，到以日本織部燒為靈感的冬松綠馬克杯，全都換上冬季限定風格。更讓人想安排東京散步行程的是，藍瓶咖啡車將於11月9日至29日進駐日比谷公園，推出只有現場喝得到的杜松莓拿鐵，讓日本冬季旅行多了一個可以喝咖啡、逛公園、欣賞藝術的理由。



▲藍瓶咖啡2026聖誕限定系列11月5日在日本開賣，焦糖布蕾拿鐵、覆盆莓聖代、冬松綠馬克杯與隨行杯一次登場，深綠色系搭配節慶甜點，連咖啡時光都多了冬日儀式感。圖／藍瓶咖啡提供；窩客島整理

藍瓶咖啡2026聖誕系列11月5日開賣

日本藍瓶咖啡今年以「RITUALS OF WELCOME」作為聖誕系列主題，將節慶重點放在迎接親友、分享咖啡的日常時光。比起單純準備一份禮物，品牌更希望透過一杯咖啡、一只杯子或一份甜點，讓人重新感受與重要的人相聚的溫度。這次推出的「藍瓶咖啡2026聖誕系列（ブルーボトルコーヒーホリデーコレクション2026）」，涵蓋季節限定咖啡豆、拿鐵、甜點、陶瓷杯、隨行杯與咖啡點心，11月5日起陸續於日本指定販售通路登場。

今年系列的視覺重點落在深沉的冬松綠色「Winter Matsu Green」，從馬克杯到隨行杯都能看到這抹帶有日式陶藝氣息的綠色。咖啡部分則以衣索比亞咖啡的明亮果香為主軸，搭配冬季常見的焦糖、巧克力、香料與堅果風味。對於年底準備前往東京、京都、大阪或名古屋旅行的人來說，不論想買日本限定伴手禮，還是安排一場冬日咖啡下午茶，都有不同的選擇。



▲今年藍瓶咖啡聖誕周邊真的很有日系質感！冬松綠馬克杯、KINTO陶瓷杯與500毫升隨行杯，搭配米白色禮物袋和深綠緞帶，整組擺在一起就很有冬季送禮氛圍，咖啡迷又多了一個收藏理由。圖／藍瓶咖啡提供；窩客島整理

焦糖布蕾拿鐵登場！焦糖脆粒越喝越香

今年最適合甜點控關注的新品之一，就是售價1,280日圓的「焦糖布蕾拿鐵（クレームブリュレラテ）」。這款冬季限定飲品以濃縮咖啡為基底，加入焦糖布蕾風味糖漿，再撒上焦糖脆粒，讓法式焦糖烤布蕾的甜香與咖啡濃郁風味結合，提供熱飲與冰飲2種選擇。

這杯拿鐵的特色在於喝法會改變風味層次。品牌建議先不要攪拌，直接喝一口，感受焦糖脆粒的口感，以及香草與焦糖交織的香氣。接著再慢慢攪拌，讓焦糖融入牛奶與咖啡，整體風味會轉為更加圓潤柔和。對於平常喜歡焦糖瑪奇朵、布蕾甜點或奶香咖啡的人來說，這款飲品可以列入日本冬季咖啡清單。



▲焦糖布蕾控這杯先記下來！藍瓶咖啡冬季限定「焦糖布蕾拿鐵」加入香草與焦糖香氣，表面撒上焦糖脆粒，熱飲、冰飲都能喝到，攪拌後還能感受焦糖融入牛奶與咖啡的不同風味，每杯1,280日圓。圖／藍瓶咖啡提供；窩客島整理

冬季咖啡豆3款！果香、巧克力與花香一次收集

除了甜點系拿鐵，藍瓶咖啡也準備3款冬季咖啡豆。其中「冬季綜合咖啡（ウィンターブレンド）」使用經過3種不同烘焙方式處理的衣索比亞日曬咖啡，再加入墨西哥咖啡豆，讓明亮的果實酸甜感與糖蜜、黑巧克力般的厚實風味結合。200公克售價2,550日圓，門市手沖咖啡每杯630日圓。

喜歡花果香氣的人，可以留意「冬季單一產區咖啡：衣索比亞罕貝拉梅塔德日曬（ウィンターシングルオリジンエチオピア・ハンベラ・メタド・ナチュラル）」。這款咖啡帶有莓果、柑橘與薰衣草般的香氣，並以乾淨清透的尾韻作為特色，200公克售價2,800日圓，手沖咖啡每杯750日圓。另外，「冬季濃縮咖啡（ウィンターエスプレッソ）」則以品牌經典的海斯谷濃縮咖啡為基礎，加入衣索比亞日曬咖啡的果實甜感，200公克售價2,550日圓，門市飲品610日圓起，適合喜歡濃縮咖啡或牛奶咖啡的人。

冬松綠馬克杯必收！日本織部燒成設計靈感

今年藍瓶咖啡聖誕周邊最值得注意的設計，就是以日本岐阜縣傳統織部燒為靈感的「聖誕限定馬克杯（ホリデーマグ）」。這款杯子以品牌經典清澄馬克杯為基礎，換上2026年限定的冬松綠色。深綠釉色帶有不同的紋理與層次，讓每只杯子的表情略有差異，容量340毫升，售價3,300日圓。

另一款「KINTO陶瓷馬克杯（キントーセラミックマグ）」則走更簡潔的日系生活風格，以KINTO的FARO系列杯型為基礎，結合天草陶石與砂石材質，呈現霧面、自然的陶器質感。杯身線條俐落，搭配方便握持的把手，也能堆疊收納。容量約250毫升，售價3,190日圓。杯把斜下方還藏著低調的藍瓶標誌，適合喜歡簡約器皿與日系餐桌風格的人。

▲喜歡日系陶器的人會想收！藍瓶咖啡2026聖誕限定馬克杯，以日本岐阜縣織部燒為靈感，深綠色釉面帶著自然變化的色澤，搭配經典藍瓶標誌，340毫升容量售價3,300日圓。圖／藍瓶咖啡提供；窩客島整理

KINTO冬季限定隨行杯！500毫升松綠色登場

喜歡隨身帶咖啡出門的人，則可以留意「DAY OFF冬松綠隨行杯（デイオフタンブラーウィンターマツグリーン）」。這款500毫升隨行杯同樣採用冬松綠配色，搭配圓潤好握的提把與真空雙層結構，能幫助飲品維持溫度，售價4,950日圓。無論是冬天出門散步、搭車旅行，或放在辦公桌旁，都能延續品牌一貫的簡約設計。

想送禮的人還能搭配「聖誕限定禮物袋（ホリデーギフトバッグ）」，以厚實柔軟的布料、冬松綠緞帶與刺繡藍瓶標誌呈現節慶質感，售價600日圓，但不單獨販售。需要注意的是，聖誕馬克杯、KINTO陶瓷馬克杯及DAY OFF隨行杯，在日本門市與官方線上商店皆限制每人最多購買10件，想一次幫親友代購的人記得先確認數量。



▲冬天出門帶咖啡也要有質感！藍瓶咖啡KINTO DAY OFF隨行杯推出冬松綠限定色，500毫升容量搭配圓潤提把與真空雙層結構，深綠杯身點綴經典藍瓶標誌，售價4,950日圓。圖／藍瓶咖啡提供；窩客島整理

藍瓶咖啡聖誕點心！德式聖誕麵包風味羊羹登場

日本藍瓶咖啡的限定甜點，向來不只有西式糕點。今年與京都老字號紅豆餡品牌都松庵（都松庵）合作的「德式聖誕麵包風味羊羹（ブルーボトル羊羹シュトーレン）」再度回歸，售價466日圓。這款羊羹以白豆沙為基底，加入小葡萄乾、柳橙與無花果，透過果乾酸甜與香料氣息，重現德式聖誕麵包的節慶風味。

另外還有2款適合搭配咖啡的餅乾。「雪球餅乾（スノーボールクッキー）」將小荳蔻與肉桂揉入餅乾麵團，搭配杏仁香氣，口感走鬆酥路線，6顆裝售價1,100日圓。「香料餅乾（スパイスクッキー）」則使用肉桂、多香果、薑與小荳蔻4種香料，再加入柳橙皮屑增加清爽果香，10片裝售價1,100日圓。對於想挑選日本咖啡伴手禮的人來說，這些常溫包裝點心也是可以留意的選項，但實際保存與攜帶條件仍應以商品標示為準。

藍瓶咖啡冬季甜點！覆盆莓聖代與榛果巧克力蛋糕

想直接坐在日本藍瓶咖啡門市享受冬季下午茶，這次的甜點陣容也相當豐富。「聖誕榛果巧克力蛋糕（ホリデージャンドゥーヤケーキ）」售價770日圓，以榛果等堅果製成的巧克力醬為主角，搭配濕潤蛋糕體、榛果與蔗糖的香脆口感，讓巧克力香氣與堅果風味相互襯托，適合搭配濃縮咖啡或手沖咖啡。

另一款「冬季覆盆莓聖代（シーズナルパフェラズベリー）」售價990日圓，則把冬天的甜點變得更有層次。酥脆烤派皮搭配3種完整莓果製成的酸甜果醬，再疊上香草鮮奶油與單一產區牛奶冰淇淋，頂端撒上糖粉，呈現宛如覆雪的視覺效果。這款甜點並非所有分店都有，東京的清澄白河旗艦店、青山、代官山、澀谷與豐洲公園等指定門市才有供應，規劃咖啡行程前建議先確認店鋪。



▲甜點控的冬季下午茶直接排起來！藍瓶咖啡2026聖誕甜點集合覆盆莓聖代、果醬鬆餅、蘋果派與榛果巧克力蛋糕，莓果的鮮紅色澤搭配奶油、酥皮與巧克力，光看就很有過節氣氛。圖／藍瓶咖啡提供；窩客島整理

冬季鬆餅與蘋果派！果乾香料醬成亮點

喜歡藍瓶咖啡經典列日鬆餅的人，這次也能吃到聖誕限定版本。「聖誕果醬鮮奶油鬆餅盤（ワッフルプレートホリデージャム＆クリーム）」售價990日圓，以現烤列日鬆餅搭配由葡萄乾、杏桃、無花果、鮮薑、香料、蘋果汁與紅醋栗果泥熬製的節慶果醬，再加入新鮮蘋果與肉桂鮮奶油，呈現熱鬆餅與水果、奶油之間的溫度及口感對比。

若想選擇份量不同的甜點，還有售價770日圓的「聖誕果醬鬆餅聖代（ワッフルパフェホリデージャム）」，以列日鬆餅搭配果乾、蘋果、莓果、柑橘與香料果醬。另外，新推出的「甜蘋果派（スウィートアップルパイ）」售價600日圓，使用酸甜的紅玉蘋果，搭配肉桂、小荳蔻與杏仁奶油餡，結合酥脆派皮與濕潤內餡，適合喜歡蘋果甜點的人。

名古屋與神戶限定！布丁、牛奶霜淇淋別跑錯店

這次日本藍瓶咖啡還有2款只能在特定門市吃到的冬季甜點。名古屋榮咖啡店限定「季節覆盆莓布丁百匯（プリン・ア・ラ・モードシーズナルラズベリー）」售價990日圓，以帶有雞蛋與牛奶香氣的布丁為主角，加入3種莓果製成的酸甜醬汁，再搭配鮮奶油、烤杏仁與紅醋栗，讓經典日式布丁多了冬季水果的清爽層次。

神戶阪急咖啡店則推出「聖誕果醬牛奶霜淇淋（ミルクソフトホリデージャム）」，售價770日圓。以牛奶原味霜淇淋搭配含有葡萄乾、杏桃、無花果、蘋果、莓果與柑橘風味的節慶果醬，再透過薑、肉桂與小荳蔻增加香氣。如果冬天準備前往名古屋或神戶旅行，這2款限定甜點可以列入當地的咖啡行程。

▲名古屋限定甜點也太有聖誕氣氛！藍瓶咖啡名古屋榮店推出「季節覆盆莓布丁百匯」，濃郁布丁搭配鮮紅莓果醬與白色鮮奶油，頂端點綴紅醋栗與烤杏仁，經典日式布丁多了酸甜果香，每份990日圓。圖／藍瓶咖啡提供；窩客島整理



東京日比谷公園咖啡車！11月9日起限定21天

除了日本各地咖啡門市，東京還有另一個值得注意的期間限定活動。藍瓶咖啡車（ブルーボトルコーヒートラック）將於11月9日至29日進駐東京日比谷公園芝庭廣場，連續21天提供咖啡與限定周邊。咖啡車搭載濃縮咖啡機，使用專為戶外場景開發的「戶外綜合咖啡（アウトドアブレンド）」，也供應手刷宇治抹茶拿鐵等非咖啡飲品。

這次最特別的飲品，是咖啡車限定「杜松莓拿鐵（ジュニパーベリーラテ）」，售價880日圓，提供熱飲與冰飲。將帶有木質草本氣息的杜松莓糖漿，與戶外綜合咖啡、蒸氣牛奶結合，最後撒上現磨粉紅胡椒，讓咖啡帶有令人聯想到冬季針葉林的香氣。現場還準備原創野餐墊，可以在草地上享受咖啡時光。11月13日起日比谷公園也將舉辦「Hibiya Art Park 2026」，旅客能將咖啡散步與藝術作品欣賞安排在同一趟行程。



▲東京日比谷公園限定咖啡車必喝這杯！藍瓶咖啡「杜松莓拿鐵」以戶外綜合咖啡搭配杜松莓糖漿與牛奶，最後撒上現磨粉紅胡椒，帶出清新的草本香氣，熱飲與冰飲都能選擇，每杯880日圓。圖／藍瓶咖啡提供；窩客島整理

咖啡車限定周邊！環保杯與迷你咖啡車吊飾

這次東京日比谷公園咖啡車還推出限定商品。「咖啡車限定環保杯（エコカップコーヒートラック）」售價3,080日圓，由藍瓶咖啡與英國Ecoffee Cup合作開發，使用植物來源材質，杯身一面印上藍瓶標誌，另一面則畫上圓潤可愛的咖啡車，設計簡潔又帶點童趣。

另一款「咖啡車造型鑰匙圈（キーチェーンコーヒートラック）」售價1,870日圓，以2022年春季開始營運的藍瓶咖啡車為設計靈感，將圓潤車身、藍瓶標誌與外帶咖啡杯吊飾結合。這2款商品都是咖啡車限定販售，想收集日本藍瓶咖啡特殊周邊的人，可以趁活動期間前往日比谷公園。



▲連外帶咖啡杯都能變成旅行紀念品！藍瓶咖啡東京限定咖啡車推出專屬環保杯與迷你咖啡車鑰匙圈，杯身印上可愛的咖啡車圖案，吊飾還有藍瓶標誌與外帶杯造型，環保杯3,080日圓、鑰匙圈1,870日圓。圖／藍瓶咖啡提供；窩客島整理

日比谷公園藍瓶咖啡車交通與營業時間

藍瓶咖啡車設置於東京都千代田區日比谷公園1之6的芝庭廣場，活動期間為2026年11月9日至11月29日，每日上午10點營業至下午5點，11月29日最終日則提前至下午3點結束，期間沒有固定休息日。交通方面，可搭乘都營地下鐵三田線至內幸町站，從A7出口步行約2至3分鐘，或搭乘東京Metro日比谷線、千代田線至日比谷站，從A14出口步行約3至5分鐘。需要注意的是，咖啡車僅接受非現金支付，遇到惡劣天氣也可能調整營業時間，出發前可查看藍瓶咖啡日本官方X帳號「@bluebottlejapan」，確認當日營運資訊。





日本藍瓶咖啡2026聖誕限定系列

活動時間：2026年11月5日起

活動名稱：Blue Bottle Coffee Holiday Collection 2026

販售通路：日本全國藍瓶咖啡指定門市及官方線上商店

焦糖布蕾拿鐵：1,280日圓，提供熱飲及冰飲

冬季綜合咖啡：200公克2,550日圓，門市手沖630日圓

衣索比亞罕貝拉單品咖啡：200公克2,800日圓，門市手沖750日圓

冬季濃縮咖啡：200公克2,550日圓，門市飲品610日圓起

官方網站：https://bluebottlecoffee.jp/

藍瓶咖啡冬松綠馬克杯與聖誕限定周邊

活動時間：2026年11月5日起

聖誕限定馬克杯：3,300日圓，340毫升，冬松綠釉色設計

KINTO陶瓷馬克杯：3,190日圓，約250毫升，可堆疊收納

KINTO DAY OFF隨行杯：4,950日圓，500毫升，真空雙層結構

聖誕限定禮物袋：600日圓，冬松綠緞帶搭配刺繡標誌，不單獨販售

購買限制：上述3款杯具每人每款最多購買10件，門市與線上商店皆適用

官方網站：https://bluebottlecoffee.jp/

藍瓶咖啡2026聖誕限定甜點與伴手禮

活動時間：2026年11月5日起

聖誕榛果巧克力蛋糕：770日圓，榛果巧克力搭配濕潤蛋糕

冬季覆盆莓聖代：990日圓，3種莓果、香草鮮奶油與牛奶冰淇淋

聖誕果醬鮮奶油鬆餅盤：990日圓，現烤列日鬆餅搭配果乾香料醬

聖誕果醬鬆餅聖代：770日圓，列日鬆餅結合水果與香料果醬

甜蘋果派：600日圓，紅玉蘋果搭配肉桂、小荳蔻及杏仁奶油餡

雪球餅乾：1,100日圓，每盒6顆，加入肉桂、小荳蔻與杏仁

香料餅乾：1,100日圓，每盒10片，使用4種香料與柳橙皮屑

德式聖誕麵包風味羊羹：466日圓，與京都都松庵合作，加入果乾與香料

販售提醒：部分甜點僅於指定門市供應，實際品項依各店公告為準

官方網站：https://bluebottlecoffee.jp/

藍瓶咖啡名古屋與神戶限定聖誕甜點

活動時間：2026年11月5日起

名古屋榮咖啡店：季節覆盆莓布丁百匯990日圓，搭配3種莓果醬與烤杏仁

神戶阪急咖啡店：聖誕果醬牛奶霜淇淋770日圓，搭配果乾與香料果醬

販售限制：2款甜點分別於指定門市限定供應

官方網站：https://bluebottlecoffee.jp/

東京日比谷公園藍瓶咖啡車限定活動

活動時間：2026年11月9日至11月29日

．活動地點：東京都千代田區日比谷公園1之6，芝庭廣場

．營業時間：10：00至17：00，11月29日僅營業至15：00

．杜松莓拿鐵：880日圓，提供熱飲及冰飲，使用戶外綜合咖啡

．咖啡車限定環保杯：3,080日圓，與Ecoffee Cup合作開發

．咖啡車造型鑰匙圈：1,870日圓，咖啡車搭配藍瓶標誌與咖啡杯吊飾

．現場特色：提供原創野餐墊，可於公園草地享受咖啡時光

．同期活動：Hibiya Art Park 2026於11月13日起舉辦

．交通方式：內幸町站A7出口步行約2至3分鐘，日比谷站A14出口步行約3至5分鐘

．付款限制：僅接受非現金支付，惡劣天氣可能調整營業時間

官方網站：https://bluebottlecoffee.jp/

官方X帳號：https://x.com/bluebottlejapan

日本藍瓶咖啡聖誕新品購買注意事項

2026年聖誕系列11月5日起販售，原稿未公布全系列統一結束日期。

焦糖布蕾拿鐵與冬季甜點的供應門市可能不同，出發前應確認。

東京日比谷公園咖啡車僅營運21天，11月29日提前於15：00結束。

所有商品價格均為日圓，實際庫存、販售情況與營業異動以日本官方公告為準。

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