日本藍瓶咖啡聖誕限定太美了！焦糖布蕾拿鐵、冬松綠馬克杯11月5日開賣，東京還有21天限定咖啡車

日本藍瓶咖啡聖誕新品11月5日開賣！焦糖布蕾拿鐵、冬松綠馬克杯與限定甜點一次登場，東京還有21天限定咖啡車。資深編輯李維唐指出，這次最值得留意的是限定杯款與日比谷公園咖啡體驗。
日本自由行又多了一個值得排進行程的咖啡新亮點！每到年底就讓咖啡迷期待的藍瓶咖啡（ブルーボトルコーヒー），宣布2026年聖誕限定系列將於11月5日在日本開賣。今年從帶有焦糖香氣的焦糖布蕾拿鐵、覆盆莓聖代，到以日本織部燒為靈感的冬松綠馬克杯，全都換上冬季限定風格。更讓人想安排東京散步行程的是，藍瓶咖啡車將於11月9日至29日進駐日比谷公園，推出只有現場喝得到的杜松莓拿鐵，讓日本冬季旅行多了一個可以喝咖啡、逛公園、欣賞藝術的理由。
藍瓶咖啡2026聖誕系列11月5日開賣
日本藍瓶咖啡今年以「RITUALS OF WELCOME」作為聖誕系列主題，將節慶重點放在迎接親友、分享咖啡的日常時光。比起單純準備一份禮物，品牌更希望透過一杯咖啡、一只杯子或一份甜點，讓人重新感受與重要的人相聚的溫度。這次推出的「藍瓶咖啡2026聖誕系列（ブルーボトルコーヒーホリデーコレクション2026）」，涵蓋季節限定咖啡豆、拿鐵、甜點、陶瓷杯、隨行杯與咖啡點心，11月5日起陸續於日本指定販售通路登場。
今年系列的視覺重點落在深沉的冬松綠色「Winter Matsu Green」，從馬克杯到隨行杯都能看到這抹帶有日式陶藝氣息的綠色。咖啡部分則以衣索比亞咖啡的明亮果香為主軸，搭配冬季常見的焦糖、巧克力、香料與堅果風味。對於年底準備前往東京、京都、大阪或名古屋旅行的人來說，不論想買日本限定伴手禮，還是安排一場冬日咖啡下午茶，都有不同的選擇。
焦糖布蕾拿鐵登場！焦糖脆粒越喝越香
今年最適合甜點控關注的新品之一，就是售價1,280日圓的「焦糖布蕾拿鐵（クレームブリュレラテ）」。這款冬季限定飲品以濃縮咖啡為基底，加入焦糖布蕾風味糖漿，再撒上焦糖脆粒，讓法式焦糖烤布蕾的甜香與咖啡濃郁風味結合，提供熱飲與冰飲2種選擇。
這杯拿鐵的特色在於喝法會改變風味層次。品牌建議先不要攪拌，直接喝一口，感受焦糖脆粒的口感，以及香草與焦糖交織的香氣。接著再慢慢攪拌，讓焦糖融入牛奶與咖啡，整體風味會轉為更加圓潤柔和。對於平常喜歡焦糖瑪奇朵、布蕾甜點或奶香咖啡的人來說，這款飲品可以列入日本冬季咖啡清單。
冬季咖啡豆3款！果香、巧克力與花香一次收集
除了甜點系拿鐵，藍瓶咖啡也準備3款冬季咖啡豆。其中「冬季綜合咖啡（ウィンターブレンド）」使用經過3種不同烘焙方式處理的衣索比亞日曬咖啡，再加入墨西哥咖啡豆，讓明亮的果實酸甜感與糖蜜、黑巧克力般的厚實風味結合。200公克售價2,550日圓，門市手沖咖啡每杯630日圓。
喜歡花果香氣的人，可以留意「冬季單一產區咖啡：衣索比亞罕貝拉梅塔德日曬（ウィンターシングルオリジンエチオピア・ハンベラ・メタド・ナチュラル）」。這款咖啡帶有莓果、柑橘與薰衣草般的香氣，並以乾淨清透的尾韻作為特色，200公克售價2,800日圓，手沖咖啡每杯750日圓。另外，「冬季濃縮咖啡（ウィンターエスプレッソ）」則以品牌經典的海斯谷濃縮咖啡為基礎，加入衣索比亞日曬咖啡的果實甜感，200公克售價2,550日圓，門市飲品610日圓起，適合喜歡濃縮咖啡或牛奶咖啡的人。
冬松綠馬克杯必收！日本織部燒成設計靈感
今年藍瓶咖啡聖誕周邊最值得注意的設計，就是以日本岐阜縣傳統織部燒為靈感的「聖誕限定馬克杯（ホリデーマグ）」。這款杯子以品牌經典清澄馬克杯為基礎，換上2026年限定的冬松綠色。深綠釉色帶有不同的紋理與層次，讓每只杯子的表情略有差異，容量340毫升，售價3,300日圓。
另一款「KINTO陶瓷馬克杯（キントーセラミックマグ）」則走更簡潔的日系生活風格，以KINTO的FARO系列杯型為基礎，結合天草陶石與砂石材質，呈現霧面、自然的陶器質感。杯身線條俐落，搭配方便握持的把手，也能堆疊收納。容量約250毫升，售價3,190日圓。杯把斜下方還藏著低調的藍瓶標誌，適合喜歡簡約器皿與日系餐桌風格的人。
KINTO冬季限定隨行杯！500毫升松綠色登場
喜歡隨身帶咖啡出門的人，則可以留意「DAY OFF冬松綠隨行杯（デイオフタンブラーウィンターマツグリーン）」。這款500毫升隨行杯同樣採用冬松綠配色，搭配圓潤好握的提把與真空雙層結構，能幫助飲品維持溫度，售價4,950日圓。無論是冬天出門散步、搭車旅行，或放在辦公桌旁，都能延續品牌一貫的簡約設計。
想送禮的人還能搭配「聖誕限定禮物袋（ホリデーギフトバッグ）」，以厚實柔軟的布料、冬松綠緞帶與刺繡藍瓶標誌呈現節慶質感，售價600日圓，但不單獨販售。需要注意的是，聖誕馬克杯、KINTO陶瓷馬克杯及DAY OFF隨行杯，在日本門市與官方線上商店皆限制每人最多購買10件，想一次幫親友代購的人記得先確認數量。
藍瓶咖啡聖誕點心！德式聖誕麵包風味羊羹登場
日本藍瓶咖啡的限定甜點，向來不只有西式糕點。今年與京都老字號紅豆餡品牌都松庵（都松庵）合作的「德式聖誕麵包風味羊羹（ブルーボトル羊羹シュトーレン）」再度回歸，售價466日圓。這款羊羹以白豆沙為基底，加入小葡萄乾、柳橙與無花果，透過果乾酸甜與香料氣息，重現德式聖誕麵包的節慶風味。
另外還有2款適合搭配咖啡的餅乾。「雪球餅乾（スノーボールクッキー）」將小荳蔻與肉桂揉入餅乾麵團，搭配杏仁香氣，口感走鬆酥路線，6顆裝售價1,100日圓。「香料餅乾（スパイスクッキー）」則使用肉桂、多香果、薑與小荳蔻4種香料，再加入柳橙皮屑增加清爽果香，10片裝售價1,100日圓。對於想挑選日本咖啡伴手禮的人來說，這些常溫包裝點心也是可以留意的選項，但實際保存與攜帶條件仍應以商品標示為準。
藍瓶咖啡冬季甜點！覆盆莓聖代與榛果巧克力蛋糕
想直接坐在日本藍瓶咖啡門市享受冬季下午茶，這次的甜點陣容也相當豐富。「聖誕榛果巧克力蛋糕（ホリデージャンドゥーヤケーキ）」售價770日圓，以榛果等堅果製成的巧克力醬為主角，搭配濕潤蛋糕體、榛果與蔗糖的香脆口感，讓巧克力香氣與堅果風味相互襯托，適合搭配濃縮咖啡或手沖咖啡。
另一款「冬季覆盆莓聖代（シーズナルパフェラズベリー）」售價990日圓，則把冬天的甜點變得更有層次。酥脆烤派皮搭配3種完整莓果製成的酸甜果醬，再疊上香草鮮奶油與單一產區牛奶冰淇淋，頂端撒上糖粉，呈現宛如覆雪的視覺效果。這款甜點並非所有分店都有，東京的清澄白河旗艦店、青山、代官山、澀谷與豐洲公園等指定門市才有供應，規劃咖啡行程前建議先確認店鋪。
冬季鬆餅與蘋果派！果乾香料醬成亮點
喜歡藍瓶咖啡經典列日鬆餅的人，這次也能吃到聖誕限定版本。「聖誕果醬鮮奶油鬆餅盤（ワッフルプレートホリデージャム＆クリーム）」售價990日圓，以現烤列日鬆餅搭配由葡萄乾、杏桃、無花果、鮮薑、香料、蘋果汁與紅醋栗果泥熬製的節慶果醬，再加入新鮮蘋果與肉桂鮮奶油，呈現熱鬆餅與水果、奶油之間的溫度及口感對比。
若想選擇份量不同的甜點，還有售價770日圓的「聖誕果醬鬆餅聖代（ワッフルパフェホリデージャム）」，以列日鬆餅搭配果乾、蘋果、莓果、柑橘與香料果醬。另外，新推出的「甜蘋果派（スウィートアップルパイ）」售價600日圓，使用酸甜的紅玉蘋果，搭配肉桂、小荳蔻與杏仁奶油餡，結合酥脆派皮與濕潤內餡，適合喜歡蘋果甜點的人。
名古屋與神戶限定！布丁、牛奶霜淇淋別跑錯店
這次日本藍瓶咖啡還有2款只能在特定門市吃到的冬季甜點。名古屋榮咖啡店限定「季節覆盆莓布丁百匯（プリン・ア・ラ・モードシーズナルラズベリー）」售價990日圓，以帶有雞蛋與牛奶香氣的布丁為主角，加入3種莓果製成的酸甜醬汁，再搭配鮮奶油、烤杏仁與紅醋栗，讓經典日式布丁多了冬季水果的清爽層次。
神戶阪急咖啡店則推出「聖誕果醬牛奶霜淇淋（ミルクソフトホリデージャム）」，售價770日圓。以牛奶原味霜淇淋搭配含有葡萄乾、杏桃、無花果、蘋果、莓果與柑橘風味的節慶果醬，再透過薑、肉桂與小荳蔻增加香氣。如果冬天準備前往名古屋或神戶旅行，這2款限定甜點可以列入當地的咖啡行程。
東京日比谷公園咖啡車！11月9日起限定21天
除了日本各地咖啡門市，東京還有另一個值得注意的期間限定活動。藍瓶咖啡車（ブルーボトルコーヒートラック）將於11月9日至29日進駐東京日比谷公園芝庭廣場，連續21天提供咖啡與限定周邊。咖啡車搭載濃縮咖啡機，使用專為戶外場景開發的「戶外綜合咖啡（アウトドアブレンド）」，也供應手刷宇治抹茶拿鐵等非咖啡飲品。
這次最特別的飲品，是咖啡車限定「杜松莓拿鐵（ジュニパーベリーラテ）」，售價880日圓，提供熱飲與冰飲。將帶有木質草本氣息的杜松莓糖漿，與戶外綜合咖啡、蒸氣牛奶結合，最後撒上現磨粉紅胡椒，讓咖啡帶有令人聯想到冬季針葉林的香氣。現場還準備原創野餐墊，可以在草地上享受咖啡時光。11月13日起日比谷公園也將舉辦「Hibiya Art Park 2026」，旅客能將咖啡散步與藝術作品欣賞安排在同一趟行程。
咖啡車限定周邊！環保杯與迷你咖啡車吊飾
這次東京日比谷公園咖啡車還推出限定商品。「咖啡車限定環保杯（エコカップコーヒートラック）」售價3,080日圓，由藍瓶咖啡與英國Ecoffee Cup合作開發，使用植物來源材質，杯身一面印上藍瓶標誌，另一面則畫上圓潤可愛的咖啡車，設計簡潔又帶點童趣。
另一款「咖啡車造型鑰匙圈（キーチェーンコーヒートラック）」售價1,870日圓，以2022年春季開始營運的藍瓶咖啡車為設計靈感，將圓潤車身、藍瓶標誌與外帶咖啡杯吊飾結合。這2款商品都是咖啡車限定販售，想收集日本藍瓶咖啡特殊周邊的人，可以趁活動期間前往日比谷公園。
日比谷公園藍瓶咖啡車交通與營業時間
藍瓶咖啡車設置於東京都千代田區日比谷公園1之6的芝庭廣場，活動期間為2026年11月9日至11月29日，每日上午10點營業至下午5點，11月29日最終日則提前至下午3點結束，期間沒有固定休息日。交通方面，可搭乘都營地下鐵三田線至內幸町站，從A7出口步行約2至3分鐘，或搭乘東京Metro日比谷線、千代田線至日比谷站，從A14出口步行約3至5分鐘。需要注意的是，咖啡車僅接受非現金支付，遇到惡劣天氣也可能調整營業時間，出發前可查看藍瓶咖啡日本官方X帳號「@bluebottlejapan」，確認當日營運資訊。
日本藍瓶咖啡2026聖誕限定系列
活動時間：2026年11月5日起
- 活動名稱：Blue Bottle Coffee Holiday Collection 2026
- 販售通路：日本全國藍瓶咖啡指定門市及官方線上商店
- 焦糖布蕾拿鐵：1,280日圓，提供熱飲及冰飲
- 冬季綜合咖啡：200公克2,550日圓，門市手沖630日圓
- 衣索比亞罕貝拉單品咖啡：200公克2,800日圓，門市手沖750日圓
- 冬季濃縮咖啡：200公克2,550日圓，門市飲品610日圓起
官方網站：https://bluebottlecoffee.jp/
藍瓶咖啡冬松綠馬克杯與聖誕限定周邊
活動時間：2026年11月5日起
- 聖誕限定馬克杯：3,300日圓，340毫升，冬松綠釉色設計
- KINTO陶瓷馬克杯：3,190日圓，約250毫升，可堆疊收納
- KINTO DAY OFF隨行杯：4,950日圓，500毫升，真空雙層結構
- 聖誕限定禮物袋：600日圓，冬松綠緞帶搭配刺繡標誌，不單獨販售
- 購買限制：上述3款杯具每人每款最多購買10件，門市與線上商店皆適用
官方網站：https://bluebottlecoffee.jp/
藍瓶咖啡2026聖誕限定甜點與伴手禮
活動時間：2026年11月5日起
- 聖誕榛果巧克力蛋糕：770日圓，榛果巧克力搭配濕潤蛋糕
- 冬季覆盆莓聖代：990日圓，3種莓果、香草鮮奶油與牛奶冰淇淋
- 聖誕果醬鮮奶油鬆餅盤：990日圓，現烤列日鬆餅搭配果乾香料醬
- 聖誕果醬鬆餅聖代：770日圓，列日鬆餅結合水果與香料果醬
- 甜蘋果派：600日圓，紅玉蘋果搭配肉桂、小荳蔻及杏仁奶油餡
- 雪球餅乾：1,100日圓，每盒6顆，加入肉桂、小荳蔻與杏仁
- 香料餅乾：1,100日圓，每盒10片，使用4種香料與柳橙皮屑
- 德式聖誕麵包風味羊羹：466日圓，與京都都松庵合作，加入果乾與香料
- 販售提醒：部分甜點僅於指定門市供應，實際品項依各店公告為準
官方網站：https://bluebottlecoffee.jp/
藍瓶咖啡名古屋與神戶限定聖誕甜點
活動時間：2026年11月5日起
- 名古屋榮咖啡店：季節覆盆莓布丁百匯990日圓，搭配3種莓果醬與烤杏仁
- 神戶阪急咖啡店：聖誕果醬牛奶霜淇淋770日圓，搭配果乾與香料果醬
- 販售限制：2款甜點分別於指定門市限定供應
官方網站：https://bluebottlecoffee.jp/
東京日比谷公園藍瓶咖啡車限定活動
活動時間：2026年11月9日至11月29日
- ．活動地點：東京都千代田區日比谷公園1之6，芝庭廣場
- ．營業時間：10：00至17：00，11月29日僅營業至15：00
- ．杜松莓拿鐵：880日圓，提供熱飲及冰飲，使用戶外綜合咖啡
- ．咖啡車限定環保杯：3,080日圓，與Ecoffee Cup合作開發
- ．咖啡車造型鑰匙圈：1,870日圓，咖啡車搭配藍瓶標誌與咖啡杯吊飾
- ．現場特色：提供原創野餐墊，可於公園草地享受咖啡時光
- ．同期活動：Hibiya Art Park 2026於11月13日起舉辦
- ．交通方式：內幸町站A7出口步行約2至3分鐘，日比谷站A14出口步行約3至5分鐘
- ．付款限制：僅接受非現金支付，惡劣天氣可能調整營業時間
官方網站：https://bluebottlecoffee.jp/
官方X帳號：https://x.com/bluebottlejapan
日本藍瓶咖啡聖誕新品購買注意事項
- 2026年聖誕系列11月5日起販售，原稿未公布全系列統一結束日期。
- 焦糖布蕾拿鐵與冬季甜點的供應門市可能不同，出發前應確認。
- 東京日比谷公園咖啡車僅營運21天，11月29日提前於15：00結束。
- 所有商品價格均為日圓，實際庫存、販售情況與營業異動以日本官方公告為準。