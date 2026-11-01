日本退稅新制11月1日上路！藥妝零食先付含稅價，密封袋取消、50萬日圓上限解禁，機場退稅別搞錯流程

日本買藥妝、精品不能再直接免稅結帳了！2026年11月1日退稅新制上路，資深編輯李維唐提醒，先付含稅價、離境確認後退款，購物與機場查驗都得重新安排。

日本退稅新制2026年11月1日正式上路，準備飛日本掃貨的人，這次真的要改變購物習慣了。過去走進藥妝店、電器行或百貨公司，只要符合免稅資格，結帳時就能直接扣除消費稅，如今改為先支付含稅價格，等到離開日本、完成海關攜出確認後，才由店家或退稅業者辦理退款。從唐吉訶德的零食、面膜、保養品，到銀座精品店的名牌包與珠寶，通通都要留意新規定。好消息是，過去讓旅客頭痛的消耗品密封袋規定取消，50萬日圓購物上限也跟著走入歷史，只要掌握結帳、商品攜出及機場查驗的關鍵步驟，日本購物依然能享有退稅優惠。

▲日本藥妝店掃貨最期待的時刻，就是回飯店把整袋零食、保養品與伴手禮攤開來，看看今天到底買了多少好東西。日本退稅新制上路後，準備帶回台灣的退稅商品可別急著拆來用，購物收據與退款資料也要仔細確認。圖／窩客島提供；窩客島整理



日本退稅新制改先付含稅價

喜歡去日本購物的人，應該很熟悉過去結帳時的免稅流程。走進藥妝店挑好整籃商品，出示護照、符合免稅條件，店員就會直接以免稅價格結帳，不必等到機場才處理消費稅。2026年11月1日起，日本正式改採退款制，購物當下先支付包含消費稅的完整金額，等到旅客離境時，經海關確認符合商品攜出規定，再由店家或受託業者辦理退稅。

這也代表，購物預算得重新計算。日本一般商品消費稅率為10%，部分符合規定的食品適用8%。例如買下一款未稅10,000日圓、適用10%稅率的保養品，結帳時須先支付11,000日圓，符合退稅條件後，才能申請退回其中1,000日圓的消費稅。若店家或退稅服務業者另收手續費，實際收到的金額還可能減少。對於一次購買大量藥妝、電器或精品的旅客而言，購物當下必須準備比過去更多的預算。

日本藥妝退稅取消密封袋

過去到日本藥妝店買零食、飲料、面膜與保養品，最熟悉的畫面，就是店員將消耗品裝進透明特殊包裝袋，再用膠帶封好。明明買了喜歡的日本限定餅乾，回飯店卻不能隨手拆開享用，連想先試用新買的保養品，也得顧慮是否影響免稅資格。新制取消一般物品與消耗品的分類，原本針對消耗品的特殊密封包裝要求也同步取消，購物後整理行李不必再被一袋袋密封商品限制。

不過，取消密封袋不代表買完就能直接在日本吃掉或使用。準備申請退稅的商品，仍須符合攜出日本的相關規定，海關也可能要求出示實際購買的物品。想在飯店享用的零食、飲料，或旅途中立即使用的保養品，建議與準備帶回台灣的伴手禮分開結帳，避免不同用途的商品混在同一筆退稅購買紀錄中，增加後續查驗與退款爭議。

日本免稅5,000日圓門檻保留

日本退稅新制雖然改變付款方式，但基本購物門檻並未全面取消。符合免稅資格的外國旅客，在適用免稅制度的店家購物，同一店家、同一天符合規定的未稅購買金額合計達5,000日圓，仍可依規定辦理退稅。要特別留意，5,000日圓指的是未稅金額，不是含稅結帳總額，也不是將不同店家的購物金額全部加在一起計算。

另一項受到關注的變化，就是取消過去消耗品單店單日未稅50萬日圓的上限。對於計畫大量購買日本伴手禮、保養品，或一次採購較高金額商品的旅客而言，不必再按照舊制的消耗品上限安排購物。但取消上限不代表所有商品都能無條件退稅，旅客身分、購買紀錄、商品用途及實際攜出情況，依然必須符合相關規定。

日本退稅90日攜出期限要注意

過去在日本購物，許多旅客習慣把免稅商品放進行李箱，直到回台灣才拆封。新制改採離境確認後退款，商品是否真的帶出日本，成為取得退稅款的重要條件。依制度規劃，免稅商品須在購買日起算的法定90日內完成攜出及相關海關確認程序。實際期限計算仍應以日本國稅廳公布的正式規定為準，不能只記得90日，卻忽略起算方式與確認程序。

對於安排長時間日本旅遊、分段停留不同城市，或打算先購物再繼續旅行的人，這項期限尤其重要。購物時最好保留店家提供的交易資訊，確認相關購買紀錄已依規定建立，並在離境前檢查準備退稅的商品是否都在行李內。若商品已經使用、消費、遺失，或無法配合海關查驗，都可能影響退款資格。

日本精品退稅高價商品需留意

到銀座、表參道或日本百貨公司購買精品包、珠寶與高價手錶的旅客，也要特別注意新制對高價商品的資料管理要求。針對單件未稅價格達100萬日圓以上的商品，制度設有特定商品資訊登錄要求，讓海關能夠核對購買紀錄與實際攜出的商品。實際需要登錄的資訊及適用條件，仍須依正式規定及店家操作方式確認。

購買這類商品時，建議保留購物憑證、商品相關文件及店家提供的必要資料，離境時也要確保商品能在海關要求下出示。尤其精品包、相機、珠寶與手錶等貴重物品，旅客往往會選擇隨身攜帶，更應事先確認出發機場的查驗位置與動線，避免到了機場才發現需要前往其他櫃檯辦理。

日本機場退稅先確認查驗動線

日本退稅新制最容易讓旅客搞混的地方，就是機場不再只是出示護照、完成出境手續那麼簡單。由於退款資格與商品實際攜出確認有關，旅客離境時必須依日本海關指定程序辦理，必要時也可能被要求出示商品接受查驗。這項確認程序與航空公司的報到、行李託運及安檢不同，不能以為完成航空公司報到，就代表退稅手續已經結束。

如果準備退稅的商品放在託運行李內，尤其要注意交付行李前是否需要先接受海關確認。行李一旦完成託運，通常無法隨意取回，若海關要求出示商品卻無法配合，可能影響退款。至於隨身攜帶的精品包、相機或珠寶，也應依出發機場規定完成相關程序。各機場的自助設備、人工查驗櫃檯與實際操作動線可能不同，出發前應查閱日本稅關及機場官方公告，不宜直接套用其他機場的辦理方式。

▲日本買完精品、藥妝準備回台灣，機場退稅流程可不能等到登機前才研究。新制改為離境確認後退款，尤其退稅商品放在託運行李的旅客，更要提前確認海關查驗位置與辦理方式，避免行李交出去才發現還需要出示商品。圖／窩客島提供；窩客島整理

Visit Japan Web退稅功能別搞混

不少台灣旅客前往日本前，都會先使用Visit Japan Web填寫入境與海關申報資料，因此也容易以為新制退稅可以直接透過同一個網站，在飯店提前完成全部手續。實際上，入境申報與離境時的免稅商品攜出確認是不同程序，不能把已完成Visit Japan Web資料登錄，直接當成取得退稅資格的證明。

原本流傳的7座機場適用名單、指定Wi-Fi操作方式，以及機台顯示綠燈或紅燈的流程，都需要依日本官方最新操作指引逐項確認。旅客最重要的是記住，是否完成退稅所需的海關確認，必須以正式制度與機場實際程序為準，而不是只看手機是否已經登錄購物資訊。

日本退稅退款方式與手續費

完成海關攜出確認後，也不代表可以立即在海關櫃檯拿到現金。日本新制將商品出境確認與實際退款分開處理，海關負責確認商品是否符合攜出規定，消費稅款則由原購物店家或受託退稅業者依規定辦理。退款可能涉及信用卡、電子支付或其他業者提供的收款方式，實際可用選項、入帳時間及是否收費，都應以購物當下店家的正式說明為準。

特別是習慣到百貨公司購買精品，或到大型連鎖藥妝店、電器行一次採購的旅客，不能直接將舊制的手續費與免稅結帳方式套用到新制。若退款涉及海外銀行帳戶，也應先確認匯款成本與實際可收款金額。購物時多問清楚退款管道、手續費與預計入帳時間，才能避免回台灣後才發現退稅金額與預期不同。

日本退稅購物3個習慣要改

面對新制度，最實用的購物策略，就是重新安排預算、結帳與行李收納。購物前先確認店家是否提供符合新制的退稅服務，結帳時預留支付完整含稅金額的資金。打算在日本立即享用的食品、飲料或保養品，與準備帶回台灣的商品分開購買，讓退稅商品的購買紀錄與實際攜出情況更容易核對。

準備回國時，則應確認購物紀錄、退款登記方式，以及出發機場的海關查驗程序。若購買大量伴手禮、電器或高價精品，建議比平常更早抵達機場，避免因為查驗排隊或臨時需要出示商品而壓縮登機時間。日本購物依然能享有退稅優惠，只是從過去結帳時直接省下消費稅，變成購物先付款、離境確認後再退款，掌握新流程才能買得安心，也順利拿回符合資格的退稅金額。

▲走進日本藥妝店，整排面膜、保養品、零食與限定商品讓人忍不住一籃接著一籃買。2026年11月1日起，日本退稅改成先付含稅價，符合資格再於離境確認後退款。過去熟悉的店內直接免稅結帳方式改變，準備大買特買的人，購物預算可得先算清楚。圖／窩客島提供；窩客島整理







日本退稅新制2026重點懶人包

日本退稅新制6大重點

新制上路時間：2026年11月1日起，購物改為先支付含稅價，離境經海關確認後再辦理退款。

免稅購物門檻：同一免稅店、同一天符合規定的未稅購物金額合計滿5,000日圓，才可申請退稅。

取消密封袋規定：不再區分一般物品與消耗品，但申請退稅的商品仍須符合攜出日本的規定。

取消購物金額上限：過去消耗品單店單日50萬日圓的退稅上限取消，大額採購仍須符合免稅資格。

商品攜出期限：免稅商品須於購買日起法定90日內完成攜出及海關確認，確切起算依官方規定。

機場查驗與退款：離境須依海關指定程序確認商品，退款由店家或退稅業者處理，並非現場直接領現金。

日本退稅新制4大注意事項

現吃現用分開結帳：準備在日本食用的零食、飲料與保養品，建議和帶回台灣的退稅商品分開購買。

託運前確認查驗程序：退稅商品若放入託運行李，應先確認海關是否需要查驗，避免交付行李後無出示。

高價精品保留購買資料：單件未稅100萬日圓以上商品涉及特定資訊登錄要求，應保留相關憑證以備查驗。

退款方式與費用先問清楚：信用卡、電子支付及其他退款方式，連同手續費與入帳時間，均以業者公告為準。

官方資訊可參考日本國稅廳及日本稅關。機場設備位置與實際查驗動線仍應依出發機場最新公告確認。

11月飛日本除了逛藥妝店、買伴手禮，也正好能安排秋季賞楓行程

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