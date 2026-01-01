雲朗觀光旅展住宿券2,300元起！雲品日月潭山景房9,200元就能住，了了礁溪7張券享一泊三食

雲朗觀光旅展住宿券2,300元起，日月潭雲品山景房9,200元就能入住。資深編輯李維唐指出，這波優惠值得注意的是跨飯店換宿彈性，以及了了礁溪首度加入一泊三食選擇。

雲朗觀光2026線上旅展10月22日搶先開賣，最受關注的「雲朗聯合住宿券」每張2,300元起，今年還把了了礁溪加入適用名單，集滿7張就能入住大地房或森林房，享受包含下午茶、晚餐及早餐的一泊三食。想去日月潭住雲品溫泉酒店，4張住宿券就能換經典山景客房，換算只要9,200元，連台北君品酒店、台東寶桑町屋及烏來蘇卡利漫活都有不同的換宿選擇。11月6日至9日ITF台灣國際旅展登場前，想安排年末溫泉旅行、飯店度假或雙人美食約會，這波優惠可以先研究起來。

▲想去礁溪泡湯放空，品文旅礁溪的文漾家庭房或樂旅閣樓房可以先收進清單。挑高斜屋頂搭配俐落的白色線條，兩張大床讓房間看起來格外舒適。雲朗聯合住宿券只要1張加價400元，總價2,700元就能雙人入住。圖／雲朗觀光提供；窩客島整理



雲朗聯合住宿券2,300元起

每年旅展想搶飯店優惠，最怕買了住宿券卻不知道該選哪間。雲朗觀光這次推出的「雲朗聯合住宿券」，最大特色就是同一款票券能依照張數搭配不同飯店，從高雄、嘉義的城市住宿，到礁溪溫泉、台東日式町屋，再到日月潭湖畔度假都能安排。每張售價2,300元，使用1張至7張就有不同的房型與餐飲組合，不必每間飯店都另外購買專屬住宿券。

想先安排一趟輕鬆的雙人旅行，1張券就能入住翰品酒店高雄雅緻客房，或兆品酒店嘉義雅緻及經典客房，兩種選擇都包含雙人早餐。若偏好泡湯小旅行，使用1張券再加價400元，總共2,700元，就能入住品文旅礁溪文漾家庭房或樂旅閣樓房，適合想把住宿預算留給在地美食、景點與其他行程的旅客，不過這項礁溪方案並未包含早餐，訂房時要特別留意。

君品酒店4,600元起住台北

不想跑太遠，留在台北安排一晚飯店假期也很有吸引力。使用2張雲朗聯合住宿券，換算4,600元，就能雙人入住君品酒店雅緻客房。想把旅程往南延伸，也可以選擇翰品酒店高雄豪華套房，除了雙人早餐，還加贈1瓶紅酒。喜歡日式住宿氛圍的旅客，則可挑選兆品酒店嘉義和式房，或台東寶桑町屋日式町屋雙房，從城市飯店換成更有旅行感的住宿空間。

如果這次想住得更有儀式感，君品酒店也有升級玩法。使用3張住宿券，總價6,900元，就能入住行政客房，包含雙人早餐，還能使用17樓翰林軒VIP Lounge的輕食與飲品服務。對於平常忙到沒有時間好好約會的人來說，不必特別安排太多景點，入住飯店、享受酒廊餐飲，再慢慢度過一個晚上，也是一種放假的方式。

▲台北飯店度假也能住得很有儀式感。君品酒店君璽雅緻客房以深色木質牆面、紅色床飾與柔和燈光營造沉穩氛圍，還有翰林軒VIP Lounge輕食飲品及茶苑專屬餐飲禮遇。使用4張雲朗聯合住宿券，總價9,200元，入住指定房型更享旺假日不加價。圖／雲朗觀光提供；窩客島整理

君品君璽雅緻房旺假日免加價

這波君品酒店優惠還有一項值得注意的房型，就是使用4張住宿券即可入住的君璽雅緻客房。4張券換算9,200元，雙人入住除了享有早餐，還包含17樓翰林軒VIP Lounge輕食飲品，以及6樓茶苑專屬餐飲服務，更提供旺假日不加價禮遇，對於想利用假日安排飯店住宿的旅客，具有相當明確的吸引力。

同樣使用4張住宿券，也能選擇君品酒店豪華客房兩中床，提供4人入住及4客早餐。若是想安排家庭旅行，這個組合便能讓一家人住進同一間客房，不必分開訂房。不過君璽雅緻客房的旺假日不加價，屬於指定房型禮遇，不能直接套用到所有4張券適用的房型，挑選前還是要先確認實際住宿內容。

雲品溫泉酒店山景房9,200元

想把假期留給日月潭，雲品溫泉酒店也是這次雲朗聯合住宿券的重點選項。使用4張券，總價9,200元，就能雙人入住經典山景客房，並包含雙人早餐。對於想住進雲品、又希望把住宿預算控制在萬元以內的旅客，這個方案提供了相對容易入手的選擇。

如果希望連晚餐都一起安排，使用5張券，總價11,500元，就能升級入住尊榮山景客房，享有丹彤自助餐廳雙人早餐及晚餐。白天可以安排日月潭周邊散步或景點行程，晚上回到飯店享用晚餐，隔天再慢慢吃完早餐退房，整趟旅行不需要一直趕著找餐廳。想住湖景房的旅客，也能使用7張券，總價16,100元，換住雲品經典湖景客房，同樣包含丹彤雙人早餐及晚餐，讓日月潭湖景成為這趟住宿最值得期待的風景。

了了礁溪7張券享一泊三食

今年雲朗聯合住宿券最值得注意的新成員，就是首次納入適用名單的了了礁溪。使用7張住宿券，換算16,100元，就能雙人入住大地房或森林房，並享有一泊三食，包含下午茶、晚餐及隔日早餐。相較於只提供客房的住宿方案，這個組合將入住期間的餐飲一併安排，讓旅客可以把更多時間留在飯店。

對於想在年末安排紀念日旅行、雙人度假，或單純想找個地方放慢生活步調的人來說，了了礁溪的一泊三食相當適合列入清單。從入住後的下午茶開始，接著享用晚餐，再到隔天早晨的早餐，整段住宿體驗有了更完整的節奏，不必為了每一餐特地外出。這也是此次雲朗觀光將聯合住宿券延伸到特色旅宿後，最具辨識度的新選擇之一。

▲這次雲朗旅展的新亮點就是了了礁溪。客房裡的大型編織吊燈、弧形收納櫃與圓木茶几，每個角落都有設計巧思，連待在房間喝杯茶都很有度假感。首次加入雲朗聯合住宿券，使用7張券共16,100元，就能入住大地房或森林房，享有下午茶、晚餐及早餐的一泊三食。圖／雲朗觀光提供；窩客島整理



烏來蘇卡利Villa也能換住

除了日月潭與礁溪，這次住宿券還能拿來安排烏來小旅行。使用5張雲朗聯合住宿券，總價11,500元，就能雙人入住蘇卡利漫活經典Villa一大床房型。與一般城市飯店不同，這個選項更適合想暫時離開日常節奏、找個地方享受安靜假期的旅客。

同樣使用5張券，也能選擇君品酒店君品套房，享有雙人早餐、翰林軒VIP Lounge輕食飲品及茶苑專屬餐飲服務。換句話說，11,500元的住宿預算，可以在烏來Villa、台北飯店套房與雲品尊榮山景客房之間挑選，旅客可以依照自己偏好的住宿環境、餐飲內容及旅行距離來決定，不需要只看房價高低。

▲想找個地方遠離城市節奏，烏來蘇卡利漫活的經典Villa很適合列入度假清單。清水模建築藏身綠意之間，戶外還有木桌椅與陽傘，光看這片自然環境就讓人想坐下來慢慢放空。使用5張雲朗聯合住宿券，總價11,500元，就能安排雙人Villa假期。圖／雲朗觀光提供；窩客島整理

雲品湖景套房28,888元

如果這次旅展的目標是住進日月潭湖景房，雲品溫泉酒店另外推出2款平日專屬住宿券。第一款「尊榮湖景客房平日住宿券」售價18,888元，提供雙人入住尊榮湖景客房1晚，房型可選一大床或家庭房型，並包含丹彤自助餐廳雙人晚餐與隔日早餐，入住期間還能享有雲水行政酒廊禮遇。

想讓住宿空間再升級，可以選擇售價28,888元的「豪華湖景套房平日住宿券」。這款方案入住21坪豪華湖景套房，將日月潭湖光山色與寬敞的住宿空間一起納入假期，餐飲同樣包含丹彤自助餐廳雙人晚餐與隔日早餐，還有雲水行政酒廊禮遇。需要注意的是，這2款都是平日住宿券，而且雲水行政酒廊僅接待10歲以上貴賓，帶小朋友出遊的家庭要先確認使用規定。

君品茶苑牛排雙人餐1,880元

旅展不只有住宿券，喜歡找餐廳約會的人也可以看看君品酒店茶苑推出的「精選牛排雙人套餐券」，每張1,880元。套餐主餐提供16oz頂級爐烤肋眼牛排與老靈魂威靈頓牛排2選1，雙人共享1份主餐，搭配主餐配菜，從麵包、沙拉、濃湯到甜點都有安排，適合想把平常聚餐升級成飯店約會的人。

整套餐點從佛卡夏麵包、凱薩沙拉、蛤蜊巧達湯開始，接著還有香料鮮蝦焗通心粉，再由牛排擔任餐桌主角。飯後則提供芝麻巧克力慕斯，以及咖啡或茶。喜歡經典爐烤牛排的人，可以選擇16oz肋眼牛排，偏好威靈頓牛排料理形式的旅客，也能挑選老靈魂威靈頓牛排。這張餐券適合2人共享，但主餐是2選1的單份共享設計，並不是每人各有1份牛排，購買前要特別留意。

▲牛排控的約會餐廳清單可以再加一間。君品酒店茶苑精選牛排雙人套餐，主餐可選16oz頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排，搭配佛卡夏麵包、蛤蜊巧達湯、香料鮮蝦焗通心粉及甜點。照片裡切開的牛排帶著粉嫩色澤，搭配烤玉米與蔬菜，光看擺盤就讓人食指大動。雙人套餐券每張1,880元，主餐為2人共享1份。圖／雲朗觀光提供；窩客島整理



台東紅葉谷999元雙人泡湯

如果飯店住宿已經安排好了，想在旅途中再加入溫泉行程，台東紅葉谷綠能溫泉園區也推出999元雙人泡湯套券。這張票券可供2人於平日或假日使用水泉區入園1次，還加贈1位6歲至11歲孩童免費入園1次，對於帶著孩子安排台東旅行的家庭，是可以一起考慮的選項。

除了泡湯，套券還附贈紅葉谷尋星廚房餐廳50元餐飲抵用券2張，合計100元，可於平假日使用。安排台東行程時，可以把水泉區體驗與園區餐飲放在同一天，不必特地拆成不同景點。相較於只購買單純的泡湯入場券，這個組合把雙人入園、孩童入園與餐飲抵用一次放進票券裡，也讓親子旅行的行程安排更有彈性。

▲台東親子旅行想加點玩水行程，紅葉谷綠能溫泉園區可以排進去。戶外水泉區有噴水設施與滑水道，四周被青綠山景包圍，天氣好的時候特別有出遊氣氛。雙人泡湯套券只要999元，平假日都能使用，還加贈1位6歲至11歲孩童免費入園及合計100元餐飲抵用券。圖／雲朗觀光提供；窩客島整理

雲朗線上旅展買券還能抽住宿

想搶這次旅展優惠，除了比較住宿券價格，也別錯過雲朗觀光安排的線上抽獎。10月22日開賣後，前7天內下單的消費者，有機會抽中雲品溫泉酒店住宿券。開賣前14天內下單，則有機會抽君品酒店茶苑精選牛排雙人套餐券，旅展期間下單還能參加雲品茶包抽獎。

若一次購買4張以上雲朗聯合住宿券，還能參加加碼抽獎，有機會獲得君品酒店茶苑精選牛排雙人套餐券。至於11月6日至9日登場的ITF台灣國際旅展實體展場，也有單筆消費滿30,000元的滿額抽獎，獎項包含雲品溫泉酒店平日經典山景住宿券、雲朗聯合住宿券及君品酒店茶苑精選牛排雙人套餐券。若本來就打算一次購買多張住宿券，可以把購買時間、張數與抽獎門檻一起納入考量。

雲朗旅展住宿券使用期限

這次雲朗觀光旅展商品的使用期限並不完全相同。「雲朗聯合住宿券」與雲品溫泉酒店2款平日湖景住宿券，優惠期限皆至2027年10月31日。君品酒店茶苑精選牛排雙人套餐券，以及台東紅葉谷綠能溫泉園區雙人泡湯套券，優惠期限則至2027年6月30日。

選購時還有幾個細節值得注意。聯合住宿券依不同館別、房型及張數提供對應的早餐與餐飲內容，並非所有方案都包含早餐，也不是每個房型都有旺假日不加價。想入住了了礁溪、雲品溫泉酒店或君品酒店指定客房，建議先確認適用張數、餐飲禮遇及實際可訂房日期，再決定要買幾張，才不會買完票券才發現想住的房型與預期不同。

▲打開窗簾就是日月潭湖光山色，這樣的飯店假期誰不想安排一次。雲品溫泉酒店21坪豪華湖景套房擁有寬敞的客房空間，從床邊就能望向湖景，還有陽台延伸戶外視野。旅展平日住宿券每張28,888元，包含丹彤自助餐廳雙人早晚餐及雲水行政酒廊禮遇。圖／雲朗觀光提供；窩客島整理











2026雲朗觀光線上旅展活動優惠整理

活動時間：2026年10月22日起，實體ITF台灣國際旅展於11月6日至11月9日登場。|

雲朗聯合住宿券2,300元起

優惠期限：2027年10月31日

1張券2,300元：入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻、經典客房，含雙人早餐。

1張券加400元：總價2,700元，入住品文旅礁溪文漾家庭房或樂旅閣樓房，不含早餐。

2張券4,600元：入住君品酒店雅緻客房、翰品高雄豪華套房、兆品嘉義和式房或寶桑町屋日式町屋雙房，依房型提供早餐，翰品豪華套房另贈紅酒1瓶。

3張券6,900元：入住君品酒店行政客房，含雙人早餐及17樓翰林軒VIP Lounge輕食飲品。

4張券9,200元：可選君品酒店4人豪華客房、君璽雅緻客房或雲品經典山景客房，依方案提供早餐及專屬禮遇。

5張券11,500元：可選君品酒店君品套房、雲品尊榮山景客房或烏來蘇卡利漫活經典Villa，依方案享早餐、晚餐或酒廊禮遇。

7張券16,100元：入住了了礁溪大地房、森林房享一泊三食，或入住雲品經典湖景客房享一泊二食。

官方網站：https://www.ldchotels.com/

雲品溫泉酒店湖景住宿優惠

優惠期限：2027年10月31日

尊榮湖景客房平日住宿券：18,888元，雙人入住1晚，含丹彤自助餐廳早餐、晚餐及雲水行政酒廊禮遇。

豪華湖景套房平日住宿券：28,888元，入住21坪湖景套房，含雙人早餐、晚餐及雲水行政酒廊禮遇。

行政酒廊注意事項：雲水行政酒廊僅接待10歲以上貴賓，2款住宿券皆限平日使用。

官方網站：https://www.fleurdechinehotel.com/

君品酒店茶苑牛排雙人套餐

優惠期限：2027年6月30日

精選牛排雙人套餐券：1,880元，雙人共享1份主餐，可選16oz頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排。

套餐內容：佛卡夏麵包、凱薩沙拉、蛤蜊巧達湯、香料鮮蝦焗通心粉、主餐配菜及芝麻巧克力慕斯。

餐後飲品：提供咖啡或茶，主餐為雙人共享1份，並非每人各有1份牛排。

官方網站：https://www.palaisdechinehotel.com/

台東紅葉谷雙人泡湯999元

優惠期限：2027年6月30日

雙人泡湯套券：999元，適用平日及假日，包含2人水泉區入園1次。

親子加碼優惠：加贈1位6歲至11歲孩童水泉區免費入園1次，平假日皆可使用。

餐飲抵用優惠：加贈尋星廚房餐廳50元抵用券2張，合計100元，平假日適用。

雲朗觀光線上旅展抽獎活動

活動時間：2026年10月22日起，依各階段購買期限辦理。

開賣前7天：線上旅展下單，有機會抽中雲品溫泉酒店住宿券。

開賣前14天：線上旅展下單，有機會抽中君品酒店茶苑精選牛排雙人套餐券。

旅展期間下單：可參加雲品茶包抽獎，實際抽獎規則以活動公告為準。

聯合住宿券加碼：購買4張以上雲朗聯合住宿券，可加抽君品酒店茶苑精選牛排雙人套餐券。

實體旅展滿額抽獎：單筆消費滿30,000元，有機會抽中雲品山景住宿券、聯合住宿券或牛排雙人套餐券。

官方網站：https://www.ldchotels.com/

購買前注意事項

聯合住宿券依飯店、房型及張數提供不同禮遇，並非所有方案皆含早餐或適用旺假日免加價。

住宿券與餐飲泡湯券的優惠期限不同，購買前應確認票券效期、適用房型及訂房條件。

抽獎屬機會中獎，原始資料未提供完整抽獎辦法、獎項名額及實際訂房庫存，應以官方公告為準。

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