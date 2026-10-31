海膽壽司只要60元！壽司郎6款海膽祭開賣，海膽海苔包、海膽茶碗蒸都要點

編輯 鄭雅之 表示：壽司郎這次海膽新品真的很欠吃誒～
誰說吃海膽一定要花大錢，海膽壽司只要60元就能爽快開吃，壽司郎自10月28日起端出「至福の海膽祭」，鎖定鮮度極佳的智利海產，打造6道不同風貌的焦點佳餚，最低只要銅板價即可解饞，現場更同步引進日本各地時令水產與特色甜品，讓食客不必出國也能盡情感受道地東洋食藝。
平價海膽料理與黑鮪大腹
想要無負擔嘗鮮的饕客絕不能錯過「海膽海苔包」，酥脆海苔包裹醇厚甘美的海膽，每一口都充滿浪花氣息，喜愛奢華口感的饕客則推薦「海膽地中海黑鮪魚大腹」，肥美油脂與滑順海膽在嘴裡化開，還有結合乳酪香氣的「鹽漬海膽奶油乳酪赤蝦」，以及熱騰騰的「海膽芡汁茶碗蒸」暖胃又討喜。
鮭魚卵黑魚子疊出打卡亮點
接續在11月9日登場的重頭戲同樣看點十足，「豪華花之戀」鋪滿鮮嫩生鮭魚片與爆漿鮭魚卵，再豪氣點綴海膽與珍貴黑魚子，擺盤宛如盛開花卉般吸睛，另一道「海膽鮭魚萩餅」則跳脫傳統框架，以魚肉泥裹入酸甜醃蘿蔔並冠上金黃海膽，鹹香脆口兼具視覺效果，徹底顛覆日常想像。
產地直送海味一次收齊
除了主打的海膽之外，店家更深入日本沿海挖掘好食材，體型碩大且肥嫩的「九州產炙燒時令鯖魚」經過高溫逼出濃烈脂香，鮮味十足的「駿河灣產生魩仔魚海苔包」咬感彈嫩，另外還有帶著清雅茶香的北海道「番茶煮水章魚」與脆口的「炙燒鹽味赤魷鰭」，讓味蕾穿梭於各港口之間。
關西傳統風味與秋季甜點
想感受濃濃鄉土風情，可以點盤色彩繽紛的「關西風上方壽司」，一盤便能品味四重經典壓壽司的酸甜雅致，熱呼呼的「麻糬炸蝦烏龍麵」放入軟糯麻糬與鮮蝦天婦羅，給予滿滿能量與飽足感，餐後不妨來份「全栗以赴焦糖千層交響曲」，藉由茨城栗子抹醬與冰淇淋的堅果香，畫下幸福句點。
壽司郎 至福の海膽祭 活動資訊
活動時間：10月28日至11月22日，食材限量售完為止
推薦餐點與價格：
- 海膽海苔包：特價60元
- 海膽地中海黑鮪魚大腹：100元
- 鹽漬海膽奶油乳酪赤蝦：80元
- 海膽芡汁茶碗蒸：100元
- 豪華花之戀：150元，11月9日上市
- 海膽鮭魚萩餅：60元，11月9日上市
- 九州產炙燒時令鯖魚：40元
- 駿河灣產生魩仔魚海苔包：50元
- 番茶煮水章魚：70元
- 炙燒鹽味赤魷鰭：40元
- 關西風上方壽司：70元
- 麻糬炸蝦烏龍麵：130元
- 全栗以赴焦糖千層交響曲：100元
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