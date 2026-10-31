海膽壽司只要60元！壽司郎6款海膽祭開賣，海膽海苔包、海膽茶碗蒸都要點

編輯 鄭雅之 表示：壽司郎這次海膽新品真的很欠吃誒～

誰說吃海膽一定要花大錢，海膽壽司只要60元就能爽快開吃，壽司郎自10月28日起端出「至福の海膽祭」，鎖定鮮度極佳的智利海產，打造6道不同風貌的焦點佳餚，最低只要銅板價即可解饞，現場更同步引進日本各地時令水產與特色甜品，讓食客不必出國也能盡情感受道地東洋食藝。



▲壽司郎精選地中海頂級黑鮪魚大腹部位，細緻豐腴的油花搭配滑順海膽，入口交織出甘甜奢華海味。

▲秋冬海味開嗑，壽司郎端出「豪華花之戀」與「鹽漬海膽奶油乳酪赤蝦」，多重鮮味層次一次滿足。





平價海膽料理與黑鮪大腹

想要無負擔嘗鮮的饕客絕不能錯過「海膽海苔包」，酥脆海苔包裹醇厚甘美的海膽，每一口都充滿浪花氣息，喜愛奢華口感的饕客則推薦「海膽地中海黑鮪魚大腹」，肥美油脂與滑順海膽在嘴裡化開，還有結合乳酪香氣的「鹽漬海膽奶油乳酪赤蝦」，以及熱騰騰的「海膽芡汁茶碗蒸」暖胃又討喜。



▲新品「鹽漬海膽奶油乳酪赤蝦」驚豔登場，鮮甜赤蝦結合鹽醃海膽與濃醇奶油起司乳酪，層層堆疊出脂香濃郁的微奢華滋味。





鮭魚卵黑魚子疊出打卡亮點

接續在11月9日登場的重頭戲同樣看點十足，「豪華花之戀」鋪滿鮮嫩生鮭魚片與爆漿鮭魚卵，再豪氣點綴海膽與珍貴黑魚子，擺盤宛如盛開花卉般吸睛，另一道「海膽鮭魚萩餅」則跳脫傳統框架，以魚肉泥裹入酸甜醃蘿蔔並冠上金黃海膽，鹹香脆口兼具視覺效果，徹底顛覆日常想像。



▲和菓子造型壽司「海膽鮭魚萩餅」，以鮭魚鮪魚泥與醃黃蘿蔔裹入醋飯，點綴濃郁海膽更顯層次。





產地直送海味一次收齊

除了主打的海膽之外，店家更深入日本沿海挖掘好食材，體型碩大且肥嫩的「九州產炙燒時令鯖魚」經過高溫逼出濃烈脂香，鮮味十足的「駿河灣產生魩仔魚海苔包」咬感彈嫩，另外還有帶著清雅茶香的北海道「番茶煮水章魚」與脆口的「炙燒鹽味赤魷鰭」，讓味蕾穿梭於各港口之間。



▲壽司郎秋冬菜單陣容豐富，除了期間限定海膽祭，更匯集日本各地產地直送海鮮與道地關西壽司。



▲日式炸物推薦「酥炸目光魚」，高溫酥炸鎖住飽滿魚脂香氣，擠上新鮮檸檬汁更添清爽酸香。





關西傳統風味與秋季甜點

想感受濃濃鄉土風情，可以點盤色彩繽紛的「關西風上方壽司」，一盤便能品味四重經典壓壽司的酸甜雅致，熱呼呼的「麻糬炸蝦烏龍麵」放入軟糯麻糬與鮮蝦天婦羅，給予滿滿能量與飽足感，餐後不妨來份「全栗以赴焦糖千層交響曲」，藉由茨城栗子抹醬與冰淇淋的堅果香，畫下幸福句點。



▲壽司郎首次推出「關西風上方壽司」，以關西傳統上方鮨為靈感，兩貫呈現醃漬鮪魚、醃漬鮭魚、鮮蝦與鰻魚玉子等四重經典風味，免沾醬即享酸甜雅致層次。

▲秋季限定甜點「全栗以赴焦糖千層交響曲」，選用日本茨城縣栗子泥搭配冰淇淋與鮮奶油，香濃細膩。





壽司郎 至福の海膽祭 活動資訊

活動時間：10月28日至11月22日，食材限量售完為止

推薦餐點與價格：

海膽海苔包：特價60元

海膽地中海黑鮪魚大腹：100元

鹽漬海膽奶油乳酪赤蝦：80元

海膽芡汁茶碗蒸：100元

豪華花之戀：150元，11月9日上市

海膽鮭魚萩餅：60元，11月9日上市

九州產炙燒時令鯖魚：40元

駿河灣產生魩仔魚海苔包：50元

番茶煮水章魚：70元

炙燒鹽味赤魷鰭：40元

關西風上方壽司：70元

麻糬炸蝦烏龍麵：130元

全栗以赴焦糖千層交響曲：100元





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看更多 壽司郎 至福の海膽祭

▲限時60元平價開吃，壽司郎「海膽海苔包」以酥脆海苔包覆智利海膽與招牌醋飯，鮮甜甘醇超滿足。

▲吸睛打卡必點「豪華花之戀」，加量生鮭魚片與鮭魚卵配上黑魚子、鮮甜海膽，如花朵般綻放鮮味。

▲壽司郎「至福の海膽祭」限時推出6款海味餐點，結合智利海膽打造茶碗蒸、握壽司等微奢華日料。