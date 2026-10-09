東京神級粉雪炸豬排「成蔵」菜單、訂位辦法先看！5款靈魂沾醬這樣最搭，白飯、生菜無限續

編輯 鄭雅之 表示：被譽為一生必吃東京炸豬排「成蔵」台北就能吃到，前提是要先搶到位子啊～

平時吃炸豬排最怕麵衣厚重又油膩，如今被譽為東京最強的神級豬排成蔵正式插旗台北東區，讓人完全不必飛日本就能吃到極致美味，店家主打顛覆傳統的低溫粉雪炸藝與板前無菜單饗宴，雖然線上席次迅速秒殺，但窩客島特別整理好訂位辦法，沒搶到線上預約的人現場也有機會親自朝聖。



▲成蔵獨家工法手工削切薄片堆疊成千層豬排，完美呈現極致柔嫩與豐沛肉汁。(攝影：鄭雅之)

▲日本米其林推薦名店成蔵正式進駐台北大安區東區巷弄，純白與木質交織的簡約外觀超吸引人。(攝影：鄭雅之)





獨家粉雪低溫炸藝鎖住頂級肉汁

這家店最讓人驚艷的就是獨門粉雪炸法，打破傳統炸物金黃油膩的印象，選用特製低糖麵包粉搭配精準控溫緩緩炸熟，呈現如初雪般輕盈的白色麵衣。再搭配台灣在地頂級究好豬與起鍋後的餘溫熟成技術，完美鎖住豐沛肉汁，入口清爽不厚重，每一口都是極致的味蕾享受。



▲料理團隊遠赴東京修業，透過獨門低溫油炸工藝緩緩熟成，展現極輕盈的初雪般粉雪麵衣。(攝影：鄭雅之)





首創炸豬排板前無菜單料理

為了完美呈現正統風味，料理長特別帶領團隊遠赴東京本店修業，把對細節的嚴苛要求帶回台北。餐點跳脫傳統單點模式，採用板前現場逐道呈現的精緻體驗，推出980元與1580元兩種套餐，高價位還能吃到新鮮海鮮與烤蔬菜，從冷菜序曲到炸豬排都充滿精緻餐飲的儀式感。，內用還貼心提供白飯與高麗菜絲無限續加服務，讓整體用餐體驗更加豐富且滿足。



▲金黃香氣與軟嫩肉質交織，搭配一碗熱騰騰香Q白飯，成就令人念念不忘的頂級揚物體驗。(攝影：鄭雅之)





5款靈魂沾醬這樣搭最對味

除了優質肉質之外，店家在沾醬與餐點搭配上更是講究。例如柔嫩的「特選腰內肉」建議沾點少量礦鹽襯托自然甜味，帶有豐潤脂香的「脂香里肌」適合搭配柑橘醋解膩，極具特性的「松阪豬」則能佐山葵展現俐落口感，還有手工削切的「千層豬排」搭配特製豬排醬，讓每一道肉品都有專屬風味。另外還有清爽的蘿蔔泥沾醬，讓大家每一道炸豬排都能變化出不同滋味。



▲酥脆的千層豬排佐上濃郁特製咖哩，層次分明的肉汁與香氣在口中擴散。(攝影：鄭雅之)

▲招牌特選腰內肉擁有極致細緻柔嫩的肉質，極力推薦沾上少量礦鹽襯托自然鮮甜美味。(攝影：鄭雅之)





訂位辦法、排隊攻略全解析

享用美食之餘，店內更邀請藝術家打造立體裝置藝術，用緞帶織出如麵衣般酥脆的光影視覺，讓整體用餐氛圍感滿分。想要親自朝聖的朋友，除了注意每日中午開放的線上預約系統外，每天早上還提供限量10位的現場候位登記，國泰世華卡友則是可以享有獨家的預約管道，建議提早規劃。



▲升級1580元頂級無菜單套餐能一次品嚐海鮮與季節烤蔬菜，滿足饕客多元味蕾。(攝影：鄭雅之)

▲頂級無菜單套餐以玉米冷製蒸蛋作為雅緻序曲，搭配甜蝦與魚子醬交織出鮮美滑順風味。(攝影：鄭雅之)

成蔵炸豬排 店家資訊

地址：臺北市大安區仁愛路四段27巷28弄1號

營業時間：每日11：00-14：30、17：00-21：30（店休日請參見官方社群）

套餐價位：980元、1580元（10%服務費另計）





成蔵炸豬排線上訂位辦法

採inline線上預約制，每日中午12：00開放未來30日內之席次。





成蔵炸豬排現場候位辦法

10月9日起每日11：00餐期開放現場候位，每日限量10位。當日10：00開始進行現場登記，每人至多登記2席，額滿為止。多組同行須至少兩位到齊方可登記，登記須綁定個人信用卡。





成蔵炸豬排 國泰世華卡友專屬禮遇

專屬預約：每月13日15：00起於「國泰世華饗美食｜專屬訂位by inline」專區，開放全卡友預訂次月指定餐期，詳情請參閱專屬訂位專區或國泰世華銀行官網。





更多台北人氣美食新開店推薦！

推薦閱讀：Bacha Coffee插旗台北中山商圈，摩洛哥奢華咖啡空間藏200多款精品咖啡一次逛

推薦閱讀：台北黃金雞湯火鍋加一！新開「海上花膠雞湯」濃郁膠質會黏嘴唇，港式甜點雙皮奶也很推

推薦閱讀：DQ台北連開2間新店！珍珠奶茶直接變暴風雪，焙茶紅玉雙口味加碼99元開吃





看更多成蔵炸豬排

▲成蔵台北店特別採用板前無菜單呈現方式，讓賓客能近距離欣賞職人嚴謹精湛的揚物烹調過程。(攝影：鄭雅之)

▲內用套餐特別選用質感釜鍋烹煮香Q白飯，並貼心提供白飯與高麗菜絲免費無限續加服務。(攝影：鄭雅之)

▲成蔵特選台灣在地頂級究好豬，經過黃金時段熟成處理，低溫炸熟後會再靜置，呈獻柔嫩多汁的夢幻炸豬排。(攝影：鄭雅之)

▲帶有豐潤脂香的脂香里肌，搭配酸香柑橘醋享用能精準平衡油脂，堆疊出極具層次的清爽尾韻。(攝影：鄭雅之)

▲粉雪炸豬排起鍋後經過關鍵餘溫熟成，切開後呈現誘人的粉嫩色澤與滿溢肉汁。(攝影：鄭雅之)

▲罕見的眼鏡肉稀有部位經過低溫油炸緩緩熟成，猶如雞肉般的色澤和口感，展現俐落脆彈口感與純淨脂香。(攝影：鄭雅之)