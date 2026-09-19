台北黃金雞湯火鍋加一！新開「海上花膠雞湯」濃郁膠質會黏嘴唇，港式甜點雙皮奶也很推

編輯 鄭雅之 表示：台北又多一間超濃雞湯火鍋！最愛那種會黏嘴唇的雞湯了～
台北黃金雞湯火鍋再加一！深受饕客喜愛的米其林餐廳名廚林明健，將深厚的港式飲食記憶與精緻法餐思維融合，打造全新鍋物品牌「海上花膠雞湯海鮮火鍋」。全店主打濃郁滋養的老火雞湯與澎湖現流野生海鮮，從湯頭到手作丸餃全都是店內手工製作，搭配超貼心的桌邊服務，帶來極具儀式感的火鍋饗宴。
6小時慢燉老火雞湯配上萬頂級花膠
靈魂湯底承載著主廚對家人的關愛記憶，嚴選老母雞與金華火腿等食材，歷經6小時大火滾煮與小火慢熬，淬鍊出純天然無添加的濃郁金黃雞湯。店家特別選用法國百年品牌鑄鐵鍋上桌鎖住精華。隨湯附上珍貴的75頭深海花膠筒，饕客還能加價升級每斤上萬元的16頭頂級厚身花膠片，入口黏唇且膠質飽滿，帶來溫潤舒緩的醇厚滋味。
澎湖野生大東星斑、夢幻海陸食材霸氣涮煮
極致海味是海上的另一大重頭戲。主廚精選澎湖野生大東星斑與大青石咾等現流海魚，經過反覆測試後，打破常見的薄切方式，特別改以骰子般的厚切呈現，讓人能大口享受Q彈魚皮與豐厚魚肉的極致口感。水族箱更活體供應帝王蟹與龍蝦，搭配日本A5和牛肋眼芯與美國頂級牛小排，與濃郁雞湯交織出豐富美味層次。
經典港式熟食必點！首推手作蘿蔔糕
除了熱騰騰的火鍋之外，主廚精心設計的多款熟食小品更是精采亮點。開胃首推酸甜回甘的「梅漬白玉苦瓜」，以及口感爽脆開胃的「海帶芽沙拉、河豚魚皮、柑橘油醋」。重頭戲「自製XO醬炒蘿蔔糕」將外酥內嫩的港式蘿蔔糕與自製醬料拌炒，鹹香夠味。另有輕盈酥脆的「酥炸水果玉米、帕瑪森、青檸」，完美舒緩味蕾。
升級吃法推薦！手作港式丸餃、避風塘泡飯
為了凸顯食材鮮味，主廚研發了港式沙嗲醬與海上鮮魚醬等4款獨家醬汁。手作鍋料更是亮點滿滿，包含融合老陳皮香氣的「陳皮牛肉丸」、包入帕馬森起司的「剝皮辣椒雞肉雲吞」以及風味獨特的「皮蛋香菜豬肉雲吞」。享用完海陸饗宴後，服務人員會將吸飽全席精華的湯底倒入越光米，加入酥炸蒜末現煮成「避風塘泡飯」，暖胃又滿足。
貼心專人桌邊侍鍋！飯後道地港式糖水加碼吃
用餐過程全席提供尊榮的專人侍鍋服務，由專業團隊精準掌控食材的最佳涮煮熟度，讓賓客能完全放鬆盡情歡聚。餐後再以自家熬製的竹蔗茅根涼茶解膩，甜點特別推薦連在香港都相當少見的懷舊老甜品「焗紅豆西米布丁」，另有滑嫩濃郁的「木瓜雙皮奶」與「腐竹銀杏雞蛋糖水」劃下句點，享受最純正道地的港式甜蜜體驗。
海上 花膠雞湯海鮮火鍋 店家資訊
地址：台北市大安區四維路52巷19弄5號
電話：02-2703-1881
營業時間：週二至週五17:30~23:30；週六與週日11:30~14:30、17:30~23:30
海上 花膠雞湯海鮮火鍋 分享套餐資訊
- 潤套餐：4880元加10%服務費（需另加深海花膠老火雞湯鍋2680元）
- 瀾套餐：6880元加10%服務費（需另加深海花膠老火雞湯鍋2680元）
- 薈套餐：9880元加10%服務費（需另加深海花膠老火雞湯鍋2680元）
台北黃金雞湯人氣推薦！
推薦閱讀：台北雞湯火鍋推薦！忠孝新生新開店「鮑福記」推買一送一，一鍋四吃超過癮。
推薦閱讀：大直美食加一！新開店「好好養湯」一人港式雞湯，推薦菜單先看
推薦閱讀：一個人也能喝頂級雞湯！法租界三店「参拾尋味」，獨享版十年一湯黃金雞湯必衝