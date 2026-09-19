台北黃金雞湯火鍋加一！新開「海上花膠雞湯」濃郁膠質會黏嘴唇，港式甜點雙皮奶也很推

編輯 鄭雅之 表示：台北又多一間超濃雞湯火鍋！最愛那種會黏嘴唇的雞湯了～

台北黃金雞湯火鍋再加一！深受饕客喜愛的米其林餐廳名廚林明健，將深厚的港式飲食記憶與精緻法餐思維融合，打造全新鍋物品牌「海上花膠雞湯海鮮火鍋」。全店主打濃郁滋養的老火雞湯與澎湖現流野生海鮮，從湯頭到手作丸餃全都是店內手工製作，搭配超貼心的桌邊服務，帶來極具儀式感的火鍋饗宴。



▲海上花膠雞湯海鮮火鍋提供澎湖現流野生海鮮與頂級和牛，結合職人手作丸餃與主廚小品，呈現澎湃尊榮饗宴。(攝影：鄭雅之)

▲耗時6小時慢熬的老火雞湯，以法國百年鑄鐵鍋盛裝鎖住精華，煮入頂級花膠展現黏唇濃郁膠質與金黃湯頭。(攝影：鄭雅之)





6小時慢燉老火雞湯配上萬頂級花膠

靈魂湯底承載著主廚對家人的關愛記憶，嚴選老母雞與金華火腿等食材，歷經6小時大火滾煮與小火慢熬，淬鍊出純天然無添加的濃郁金黃雞湯。店家特別選用法國百年品牌鑄鐵鍋上桌鎖住精華。隨湯附上珍貴的75頭深海花膠筒，饕客還能加價升級每斤上萬元的16頭頂級厚身花膠片，入口黏唇且膠質飽滿，帶來溫潤舒緩的醇厚滋味。



▲嚴選老母雞與金華火腿歷經6小時慢熬的金黃老火雞湯，呈現乳白醇厚色澤與濃郁鮮香，為海上火鍋的靈魂湯底。(攝影：鄭雅之)





澎湖野生大東星斑、夢幻海陸食材霸氣涮煮

極致海味是海上的另一大重頭戲。主廚精選澎湖野生大東星斑與大青石咾等現流海魚，經過反覆測試後，打破常見的薄切方式，特別改以骰子般的厚切呈現，讓人能大口享受Q彈魚皮與豐厚魚肉的極致口感。水族箱更活體供應帝王蟹與龍蝦，搭配日本A5和牛肋眼芯與美國頂級牛小排，與濃郁雞湯交織出豐富美味層次。



▲主廚經過多次測試後打破薄切慣例，特別將澎湖野生大東星斑厚切成骰子形狀，入鍋涮煮能吃出魚皮Q彈與魚肉紮實感。(攝影：鄭雅之)





經典港式熟食必點！首推手作蘿蔔糕

除了熱騰騰的火鍋之外，主廚精心設計的多款熟食小品更是精采亮點。開胃首推酸甜回甘的「梅漬白玉苦瓜」，以及口感爽脆開胃的「海帶芽沙拉、河豚魚皮、柑橘油醋」。重頭戲「自製XO醬炒蘿蔔糕」將外酥內嫩的港式蘿蔔糕與自製醬料拌炒，鹹香夠味。另有輕盈酥脆的「酥炸水果玉米、帕瑪森、青檸」，完美舒緩味蕾。



▲米其林主廚私房港式蘿蔔糕拌炒自製XO醬與蔥花銀芽，外酥內嫩鹹香夠味，是極具特色的熱騰騰主廚熟食小品。(攝影：鄭雅之)

▲開胃主廚小品海帶芽沙拉、河豚魚皮、柑橘油醋，爽脆酸辣又開胃，是品嘗濃郁花膠雞湯時最佳的清口選擇。(攝影：鄭雅之)





升級吃法推薦！手作港式丸餃、避風塘泡飯

為了凸顯食材鮮味，主廚研發了港式沙嗲醬與海上鮮魚醬等4款獨家醬汁。手作鍋料更是亮點滿滿，包含融合老陳皮香氣的「陳皮牛肉丸」、包入帕馬森起司的「剝皮辣椒雞肉雲吞」以及風味獨特的「皮蛋香菜豬肉雲吞」。享用完海陸饗宴後，服務人員會將吸飽全席精華的湯底倒入越光米，加入酥炸蒜末現煮成「避風塘泡飯」，暖胃又滿足。



▲主廚匠心手作多款港式丸餃鍋料，包含陳皮牛肉丸與剝皮辣椒雞肉雲吞等，嚴選優質食材呈現極致Q彈與飽滿風味。(攝影：鄭雅之)

▲涮煮完海鮮與肉品後的精華湯底，加入越光米現煮成避風塘泡飯，吸飽海陸甘鮮精華與雞湯膠質超滿足。(攝影：鄭雅之)





貼心專人桌邊侍鍋！飯後道地港式糖水加碼吃

用餐過程全席提供尊榮的專人侍鍋服務，由專業團隊精準掌控食材的最佳涮煮熟度，讓賓客能完全放鬆盡情歡聚。餐後再以自家熬製的竹蔗茅根涼茶解膩，甜點特別推薦連在香港都相當少見的懷舊老甜品「焗紅豆西米布丁」，另有滑嫩濃郁的「木瓜雙皮奶」與「腐竹銀杏雞蛋糖水」劃下句點，享受最純正道地的港式甜蜜體驗。



▲嚴選腐竹與薏仁慢火燉煮出濃郁豆香，起估前打了滑嫩蛋花並加入銀杏，呈現溫潤順口且細緻純粹的經典港式糖水。(攝影：鄭雅之)

▲遵循經典工序製作的港式糖水，包含老香港懷舊甜品焗紅豆西米布丁與木瓜雙皮奶，為精緻鍋物饗宴劃下甜蜜句點。(攝影：鄭雅之)

海上 花膠雞湯海鮮火鍋 店家資訊

地址：台北市大安區四維路52巷19弄5號

電話：02-2703-1881

營業時間：週二至週五17:30~23:30；週六與週日11:30~14:30、17:30~23:30





海上 花膠雞湯海鮮火鍋 分享套餐資訊

潤套餐：4880元加10%服務費（需另加深海花膠老火雞湯鍋2680元）

瀾套餐：6880元加10%服務費（需另加深海花膠老火雞湯鍋2680元）

薈套餐：9880元加10%服務費（需另加深海花膠老火雞湯鍋2680元）





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▲嚴選珍貴的75頭深海花膠筒與加價升級的16頭頂級厚身花膠片，經繁複工序浸發後入湯慢熬，賦予湯頭滿溢膠質。(攝影：鄭雅之)

▲嚴選深海夢幻逸品澎湖野生大東星斑菲力與魚頭下巴，經職人精湛刀工厚切登場，入鍋涮煮能展現最細緻鮮甜的魚肉口感。(摄影：鄭雅之)

▲蘸上主廚獨家特調的海上鮮魚醬，完美襯托出厚切現流鮮魚的細緻鮮甜與豐富尾韻。(攝影：鄭雅之)

▲主廚獨家調製港式沙嗲醬與日式橙醋等多款特調沾醬，完美襯托出頂級和牛與現流海鮮最純粹的鮮甘美味。(攝影：鄭雅之)

▲店內設置活體水族箱現流供應帝王蟹與龍蝦等多種生猛海鮮，提供台北饕客極致新鮮的頂級海鮮火鍋體驗。(攝影：鄭雅之)

▲用餐空間融合都會輕奢風格與東方沉靜美學，提供舒適圓桌與隱密包廂，打造溫暖放鬆的台北城市湯席氛圍。(攝影：鄭雅之)

▲台北大安區頂級港式鍋物品牌海上花膠雞湯海鮮火鍋全新開幕，橄欖綠外觀與圓窗設計打造城市湯席風格氛圍。(攝影：鄭雅之)