大直美食加一！新開店「好好養湯」一人港式雞湯，推薦菜單先看。

大直美食新開店「好好養湯」推薦！主打個人份港式老火湯，讓你一個人也能享受奢華花膠雞湯。編輯 鄭雅之表示：一個人就能喝雞湯也太讚了！
大直的美食清單再加一！進駐春大直一樓主廚市場的「好好養湯」，主打不用呼朋引伴揪團，一個人就能享受最道地的港式老火湯。這裡強調應時而飲的食補智慧，首波推出五款適合四季飲用的溫潤湯品，從清甜的佛手瓜排骨湯到膠質滿滿的花膠雞白濃湯應有盡有。店家堅持無味精添加，將慢火細熬的精華濃縮在個人鍋中，讓喝湯這件事變成生活中最日常的自我療癒，隨時都能溫暖身心。
米其林名廚監製重現家鄉暖味感
品牌背後的推手是來台深耕多年、大家熟知的米其林名廚林明健。身為香港人的他，將記憶中「返屋企飲湯」的溫暖叮嚀轉化成烹調標準。他運用經營米其林餐廳的精準追求，將傳統繁瑣的煲湯程序變得更現代化，卻不失那份家庭式的純粹滋味。主廚特別針對台灣人的飲食習慣調整火侯，讓湯頭保有港式的醇厚底韻，同時維持排骨與雞腿肉質的鮮嫩彈牙，把精緻高端的風味融入鄰家麵館的親切感中。
台港混血小菜配上經典潮州滷味
除了靈魂湯頭，這裡更巧妙結合台灣麵館的小菜文化與香港街頭風味。現場提供多款少油少鹽的健康冷小菜，像是烏魚子茭白筍與柚香櫻桃番茄，清新滋味最適合搭配濃郁湯品。此外，鹹鮮回甘的潮州滷味更是不可錯過的重頭戲，搭配上香噴噴的黑金滷肉飯或香蔥椒麻拌麵，這種台港混血的餐飲組合，讓原本簡單的一餐變得層次豐富且充滿幸福感，成為大直商圈全新的午晚餐首選。
好好養湯 店家資訊
地點： 春大直ㄅ樓（台北市中山區樂群三路299號，主廚市場）。
好好養湯 推薦煲湯
佛手瓜玉米南北杏排骨湯260元。
西洋菜胡蘿蔔蜜棗排骨湯260元。
黃耆黨參花菇雞腿湯280元。
蛤蜊花菇雞腿湯280元。
花膠雞白濃湯580元。
好好養湯 特色餐點
健康冷小菜：任選三樣160元、五樣255元（附胡麻優格醬）。
港式甜湯：紅棗桂圓銀耳湯、楊枝甘露（皆為90元）。
飽食主食：黑金滷肉飯、黑金滷肉拌麵、雞汁麵線。
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