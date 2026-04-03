大直美食加一！新開店「好好養湯」一人港式雞湯，推薦菜單先看。

大直美食新開店「好好養湯」推薦！主打個人份港式老火湯，讓你一個人也能享受奢華花膠雞湯。編輯 鄭雅之表示：一個人就能喝雞湯也太讚了！

大直的美食清單再加一！進駐春大直一樓主廚市場的「好好養湯」，主打不用呼朋引伴揪團，一個人就能享受最道地的港式老火湯。這裡強調應時而飲的食補智慧，首波推出五款適合四季飲用的溫潤湯品，從清甜的佛手瓜排骨湯到膠質滿滿的花膠雞白濃湯應有盡有。店家堅持無味精添加，將慢火細熬的精華濃縮在個人鍋中，讓喝湯這件事變成生活中最日常的自我療癒，隨時都能溫暖身心。



▲「花膠雞白濃湯」精選滋養顏值的高級花膠搭配紅羽土雞腿，慢火熬出滿滿膠質的濃郁湯頭。

▲好好養湯空間照，位於大直主廚市場內的質感櫃位，提供舒適環境讓個人也能輕鬆喝湯。





米其林名廚監製重現家鄉暖味感

品牌背後的推手是來台深耕多年、大家熟知的米其林名廚林明健。身為香港人的他，將記憶中「返屋企飲湯」的溫暖叮嚀轉化成烹調標準。他運用經營米其林餐廳的精準追求，將傳統繁瑣的煲湯程序變得更現代化，卻不失那份家庭式的純粹滋味。主廚特別針對台灣人的飲食習慣調整火侯，讓湯頭保有港式的醇厚底韻，同時維持排骨與雞腿肉質的鮮嫩彈牙，把精緻高端的風味融入鄰家麵館的親切感中。



▲佛手瓜玉米南北杏排骨湯，是大直春大直新開幕好好養湯的招牌港式煲湯，湯頭清甜。





台港混血小菜配上經典潮州滷味

除了靈魂湯頭，這裡更巧妙結合台灣麵館的小菜文化與香港街頭風味。現場提供多款少油少鹽的健康冷小菜，像是烏魚子茭白筍與柚香櫻桃番茄，清新滋味最適合搭配濃郁湯品。此外，鹹鮮回甘的潮州滷味更是不可錯過的重頭戲，搭配上香噴噴的黑金滷肉飯或香蔥椒麻拌麵，這種台港混血的餐飲組合，讓原本簡單的一餐變得層次豐富且充滿幸福感，成為大直商圈全新的午晚餐首選。



▲加入漢方溫補食材與放山雞腿「黃耆黨參花菇雞腿湯」，提供忙碌都會男女深層的養生補養。

好好養湯 店家資訊

地點： 春大直ㄅ樓（台北市中山區樂群三路299號，主廚市場）。





好好養湯 推薦煲湯

佛手瓜玉米南北杏排骨湯260元。

西洋菜胡蘿蔔蜜棗排骨湯260元。

黃耆黨參花菇雞腿湯280元。

蛤蜊花菇雞腿湯280元。

花膠雞白濃湯580元。





好好養湯 特色餐點

健康冷小菜：任選三樣160元、五樣255元（附胡麻優格醬）。

港式甜湯：紅棗桂圓銀耳湯、楊枝甘露（皆為90元）。

飽食主食：黑金滷肉飯、黑金滷肉拌麵、雞汁麵線。





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好好養湯更多照片

▲「蛤蜊花菇雞腿湯」融合山珍海味的甘鮮滋味，是捷運劍南路站美食中深受歡迎的療癒雞湯。

▲好好養湯潮州滷味，老滷汁慢火滷製的牛鍵與澎湖小卷，是搭配個人煲湯的首選港式配菜。

▲好好養湯各式冷小菜，嚴選在地時蔬如蜜香南瓜與鹽麴白花菜，呈現少油少鹽的健康風味。