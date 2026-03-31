旨醞信義區高空鐵板燒！饗賓鐵板燒旨醞 進駐微風信義，1980元起海陸10品套餐約會必吃。

饗賓集團奢華鐵板燒「旨醞」進駐微風信義45樓，同步推出春夏新菜與海陸套餐，編輯張人尹表示，這波旨醞進駐，再刷新信義區高空餐廳排行榜。

▲旨醞進駐信義區微風45樓，主打高空鐵板料理體驗，套餐1980元起即可享用多道海陸料理。（攝影：張人尹）



▲旨醞結合城市景觀與鐵板料理，打造沉浸式用餐氛圍，成為信義區約會聚餐新選擇。（攝影：張人尹）

信義新門市空間設計亮點

▲旨醞規劃67席座位與包廂，結合高空景觀，讓粉絲在靜謐環境中享受鐵板料理。（攝影：張人尹）

春夏新章菜單主打旬味層次

▲旨醞春夏菜單以鮮味為主軸，結合時令食材，打造清爽多層次的春日料理體驗。（攝影：張人尹）

信義區高空約會餐廳再加一！饗賓集團旗下鐵板料理「旨醞」第二間分店，正式進駐微風信義45樓，以鐵板精緻料理結合高空城市景觀，打造沉浸式用餐體驗。這次「旨醞」，從空間設計到料理節奏都圍繞熟成與風味層次，並且推出新菜單，套餐1980元起就能享用到A5和牛、活龍蝦、帝王蟹腳等10道至12道料理。無論是聚餐或約會，信義區粉絲們通通要手刀訂位。旨醞信義微風店佔地125坪，規劃67席座位與2間包廂，主打高空景觀搭配鐵板料理。空間設計上以花朵為靈感，從含苞到盛開轉化為設計語彙，透過燈光與軟裝營造層次感，讓粉絲在用餐時同步感受視覺與氛圍的變化。整體環境走靜謐優雅路線，降低喧鬧感，讓料理成為主角，也讓用餐過程更貼近沉浸式體驗。此次旨醞春夏菜單以「鮮味」為核心，結合時令食材與特調醬汁，透過微酸與清香堆疊出清爽層次。主廚選用帝王蟹腳、活龍蝦、活鮑魚、南極圓鱈與A5和牛等食材，重新詮釋春日風味，讓整體料理呈現初生與新芽的意象。這次新菜單主推「精緻海陸10品套餐1980元起」以及「頂級海陸12品套餐2680元起」從前菜到主菜都強調食材本身的風味延伸，讓粉絲在每一道料理中都能感受到季節轉換的細膩變化。





海陸套餐雙主打完整解析

▲旨醞推出精緻海陸10品與頂級海陸12品套餐，呈現A5和牛與海鮮的旬味層次。（攝影：張人尹）



▲旨醞精緻海陸10品套餐，以活動蝦與A5和牛串連，呈現完整鐵板料理節奏。（攝影：張人尹）

調酒與茶飲延伸用餐體驗

▲旨醞設計3款專屬調酒，從草莓、紅酒到威士忌，延伸鐵板料理的風味層次。（攝影：張人尹）



▲旨醞提供茶飲與甜點搭配，包含鐵觀音茶布丁與雲朵果時聖代，滿足粉絲拍照需求。（攝影：張人尹）

旨醞信義微風店

精緻海陸10品套餐以帝王蟹前菜揭開序幕，搭配北海道干貝海膽漢堡、活龍蝦與A5和牛肋眼，透過鐵板火候串連整體節奏。頂級海陸12品套餐則加入活鮑魚搭配玉米白酒醬與圓鱈的慢熟處理，以及另一道南冰洋圓鱈，則以先煎後悶蒸打造入口即化的口感。兩款套餐分別對應日常聚餐與重要場合，讓粉絲依需求選擇不同用餐體驗。在餐飲搭配上，旨醞設計3款專屬調酒，從草莓風味的清甜到紅酒果香，再到威士忌與咖啡的深焙層次，讓風味隨餐點推進。同時也可以選擇茶品搭餐，在海鮮料理之後也提供蘋果醋轉換口味。飲品與甜點也多加入茶香元素，鐵觀音茶布丁、紅烏鮮奶滿足茶控與奶茶控，同時還有加入雲朵舒芙蕾與冰淇淋的「雲朵果時聖代」更是少女們必拍的夢幻甜點，為一餐畫下美好句點。開幕日期：2026/4/1店址：臺北市信義區信義區忠孝東路五段68號45樓電話：02-8780-9698