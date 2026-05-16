馬祖藍眼淚不用等機位！南北之星2號重磅回歸，3小時直達南竿告別霧季停飛困擾。

馬祖夏季觀光由藍眼淚揭開序幕，但過去常受霧季困擾導致航班不穩。資深編輯李維唐指出，南北之星2號的復航不仅提供了單班298席的高運能，更以海上運輸避開機場能見度限制，這對建立馬祖旅遊的穩定性與消費者信心具有里程碑意義 。

「南北之星2號」高速快輪在睽違3年後，終於在2026年夏季宣佈重磅回歸。這艘被譽為馬祖霧季與航班運能不足解方的交通新選擇，由連江縣政府積極整合資源，交由全港通航運投入操作，並由ezfly易飛旅遊獨家代理銷售。今年6月特別規劃5個精彩來回航次，聯合「新臺馬輪」共同構築海上交通網，讓旅客前往馬祖追尋藍眼淚或漫步閩東聚落時，不再受限於機場能見度，享有更具彈性且安心的航行體驗。



▲「南北之星2號」快輪外觀宏偉，從台北港出發僅需3小時即可直達南竿福澳港 。圖／ezfly易飛旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

跨越迷霧挑戰，台北3小時直達藍眼淚秘境

每年春夏交替之際，馬祖藍眼淚與跳島觀光的熱潮總吸引無數遊客，但馬祖機場常因霧氣干擾導致航班停飛。易飛旅遊指出，在旺季期間若僅依賴航空運輸，行程極易受天候影響。南北之星2號展現極大優勢，每班具備298席高乘載量，相當於4架飛機的運能。從台北港至南竿福澳港僅需3小時航程，且完全不受機場能見度限制。在海象許可下，快輪提供穩定且高效的選擇，不僅提升成行機率，更能將觀光人潮轉化為在地住宿、餐飲與消費活水，實質帶動馬祖旅遊經濟發展。

精準對接週一週四，5天4夜深度玩轉馬祖四島

配合南北之星2號6月的5個營運航次，易飛旅遊以交通、住宿、在地體驗為核心，規劃出涵蓋單程船票、自由行與團體深度的解決方案。航班安排精準對接旅客4至5天的行程需求，主要節點設定在週一與週四。去程為下午自台北港出發，傍晚抵達馬祖後，旅客可於當晚立即展開浪漫追淚之旅。回程則於上午自福澳港啟程，中午返抵台北，兼顧旅遊時間最大化與返程便利性。這種「下午去、中午回」的模式，讓旅客有更充裕的時間深度探索南北竿與東引島的離島魅力。



▲每年春夏交替之際，馬祖海面閃爍著如夢似幻的藍眼淚自然奇觀 。圖／ezfly易飛旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

多元產品線佈局，從1700元船票到全覽5日行程

為滿足不同客群的預算，易飛旅遊推出豐富的產品線。針對高自主性的旅客，台北至南竿單程船票每人1700元起，亦有「來回船票加南竿精選民宿1晚」的微旅行套裝，每人3999元起。若想追求深度體驗，「南北竿深度全覽」團體行每人8880元起，走訪八八坑道、馬祖酒廠及芹壁聚落。最高階的「馬祖四島全覽5日」每人13900元起，能放慢步調深度體驗戰地文化與閩東建築，夜晚則沉浸於藍眼淚自然奇觀，完整感受台版鹿兒島大坵尋鹿的悠閒情懷。



▲漫步於具備「馬祖小希臘」美稱的北竿芹壁聚落，感受閩東傳統建築之美 。圖／ezfly易飛旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

掌握6月最佳追淚時機，官網即刻限量開搶

易飛旅遊特別提醒，6月是馬祖旅遊最高峰，藍眼淚觀賞狀況受天候、潮汐、海象等自然條件影響，建議旅客及早安排。目前南北之星2號6月航次船票及相關團體行程已於易飛旅遊官網熱烈開賣。由於航次限量，名額額滿為止，有意前往這座「海上小希臘」感受浪漫氣息的民眾，需把握難得的回歸機會提前預訂，以免向隅。



▲搭乘快輪前往大坵島，可近距離觀察可愛的梅花鹿，體驗離島尋鹿樂趣 。圖／ezfly易飛旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理





2026 南北之星2號重磅回歸

活動時間：2026年6月（共5個航次，日期為6/15、6/18、6/22、6/25、6/29）

活動內容：提供台北港與馬祖南竿福澳港間的高速客運服務，並推出相關船票、自由行與團體行程 。

限時優惠：

早鳥單程優惠：馬祖南竿至台北港單程船票每人1700元起 。

微旅行套裝：來回船票加上南竿精選民宿一晚，每人3999元起 。

團體深度優惠：南北竿深度全覽4日行程每人8880元起 。

6/29限定航次：走訪國之北疆東引、南北竿芹壁村全覽每人11900元起 。

代理銷售：ezfly 易飛旅遊

官方預訂網站：https://event.ezfly.com/tw/dgrp/matsu.html#BNR0000007331