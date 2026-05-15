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可不可冰淇淋回歸！可不可「生茶白玉冰淇淋」夏季限定開賣，冰淇淋杯兩件99元開吃。

可不可冰淇淋生茶白玉冰淇淋甜點
2026-05-15 11:40文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

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可不可熟成茶行推出「生茶白玉冰淇淋」，主打生茶粉與白玉層次口感，5/19起限時兩件99元。編輯張人尹表示，不只喝飲料、可不可也能點冰淇淋甜點消暑。

可不可冰淇淋回來了！去年一度在社群掀起討論的可不可熟成茶行「白玉珈琲雪藏冰淇淋」，因為苦甜茶香與Q彈口感爆紅，甚至出現不少粉絲搶買撲空情況。今年初夏，可不可熟成茶行再度推出升級版「生茶白玉冰淇淋」，生茶粉搭配香草冰淇淋與白玉，讓茶香、奶香一次融合，讓粉絲們邊散步也能邊吃冰淇淋消消暑。

▲可不可熟成茶行推出全新「生茶白玉冰淇淋」，生茶粉搭配香草冰淇淋與白玉成為初夏消暑話題。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行推出全新「生茶白玉冰淇淋」，生茶粉搭配香草冰淇淋與白玉成為初夏消暑話題。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行「生茶白玉冰淇淋」回歸開賣，讓粉絲邊散步邊吃冰感受茶香與奶香層次。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行「生茶白玉冰淇淋」回歸開賣，讓粉絲邊散步邊吃冰感受茶香與奶香層次。（攝影：張人尹）

生茶粉搭白玉打造回甘層次

這次可不可熟成茶行推出新品「生茶白玉冰淇淋」，不是加在飲料中的配料，直接是一份茶香、咀嚼感同時滿足的甜點。「生茶白玉冰淇淋」選用未經高度焙火的生茶粉，保留綠葉原始香氣與茶多酚清新感，搭配奶甜的香草冰淇淋，接著慢慢帶出微苦茶韻與細緻回甘。除了茶香層次之外，底部也吃得到軟Q白玉，增加咀嚼口感變化。
▲可不可熟成茶行「生茶白玉冰淇淋」使用未經高度焙火的生茶粉，帶出細緻回甘與清新茶韻。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行「生茶白玉冰淇淋」使用未經高度焙火的生茶粉，帶出細緻回甘與清新茶韻。（攝影：張人尹）


限時兩件99元同步開跑

可不可熟成茶行「生茶白玉冰淇淋」將於5/19起在全台門市期間限定開賣，品牌同步祭出新品優惠活動。活動期間只要購買「生茶白玉冰淇淋」，即可享有兩件99元優惠價（原價兩件118元）。隨著近期天氣逐漸升溫，飲料控的下午茶不只喝可不可飲料，也能用療癒冰淇淋甜點消暑解膩。
▲可不可熟成茶行「生茶白玉冰淇淋」將於5/19起期間限定開賣，同步推出兩件99元優惠。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行「生茶白玉冰淇淋」將於5/19起期間限定開賣，同步推出兩件99元優惠。（攝影：張人尹）


可不可熟成茶行 生茶白玉冰淇淋 販售資訊

開賣日期：2026/5/19
售價：
北部及中南部：$59/份；$99/兩份 
商場：$69/份；$109/兩份
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