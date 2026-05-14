三峽鳶山變身沉浸式劇場！微笑近山走3徑報名跑起來，親子化身小小探險家走入森林冒險。

新北市府結合生態與戲劇打造沉浸式山林冒險，打破傳統單向導覽框架。資深編輯李維唐指出，這種「親子共演」模式能將在地文化轉化為有溫度的體感記憶，大幅提升家庭對家鄉環境的認同感與深度旅遊價值。

新北市政府觀光旅遊局於115年5月14日宣布，將於115年6月6日星期六在三峽鳶山山系的中山公園，舉辦一場名為「微笑近山走3徑」的親子沉浸式體驗活動 。這項計畫打破了傳統登山健行單純揮汗的刻板印象，將山林導覽與環境劇場深度結合，讓參與的家庭不再只是旁觀者，而是能夠「走進去、一起演」的故事主人翁 。

▲劇場舞台選定於三峽中山公園大樹下，將自然環境融入故事場景。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理



鳶山生態導覽結合自然而然劇團打造沉浸式體驗

本次活動選址於擁有豐富生態資產的鳶山步道及三峽中山公園，並攜手專業的亮點生態團隊與自然而然劇團共同規劃 。為了落實先走入山林、再走入故事的設計理念，活動初期將由專業生態講師帶領參與者踏上步道，深度介紹鳶山山系的自然環境與在地特有生態 。透過引導孩子進行自然觀察，讓森林中的每一株植物與每一聲鳥鳴，都成為激發想像力的素材，為接下來的劇場體驗奠定知識基礎 。

小小探險家互動任務與大樹下環境劇場

當親子家庭完成基礎導覽後，活動將進入最具原創性的環節，由劇團帶領進行角色分配與情境鋪陳 。孩子們將正式化身為小小探險家，在父母的陪伴下完成各種充滿挑戰的互動任務 。這些任務不僅是遊戲，更是推進故事發展的關鍵節點。沉浸式劇場最後將在中山公園的大樹下展開，利用現地自然環境作為舞台背景，讓演出不再受限於台前台下的界線，使整座山林都成為故事劇本的一部分 。

▲孩子化身小小探險家參與親子共演，在互動中學習自然知識。圖／自然而然劇團提供；窩客島編輯李維唐整理

楊宗珉局長推動親子共演與家鄉山林魅力

新北市觀光旅遊局局長楊宗珉指出，傳統的戶外導覽模式多半偏向單向的知識傳遞，容易讓學齡孩童感到枯燥 。本次活動特別強調親子共演與情境式學習的核心價值，讓孩子在遊戲與表演的過程中，自然而然地吸收自然知識 。家長則能在互動中看見孩子未曾展現的想像力與勇氣。這種設計讓鳶山不再只是一座山丘，而是轉化為一間動態的自然教室，成為家庭重新發現家鄉山林魅力的重要契機 。

官方網站開放報名與三峽旅遊資訊查詢

新北市政府誠摯邀請全台大小朋友走進三峽，在鳶山的山林間展開一場屬於自己的故事冒險 。透過行走、觀察與實際表演，參與者將以全新的視角重新認識台灣山林的魅力與守護價值 。活動自即日起已開放網路報名，民眾若想了解更多詳細資訊，可至新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁或活動官方網站進行查詢，親自規劃一趟充滿知性與感性的深山之旅 。





115年三峽鳶山親子沉浸式劇場活動彙整

活動名稱：「微笑近山走3徑」親子沉浸式體驗活動

活動時間：115年6月6日（六）

活動內容：

生態導覽：由生態講師帶領走入鳶山步道，進行自然觀察與環境介紹 。

角色扮演：孩子化身「小小探險家」，與家長共同完成故事任務 。

環境劇場：於中山公園大樹下進行沉浸式演出，將山林化為故事舞台 。

報名平台：請至「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客Facebook粉絲專頁」查詢 。