宜蘭海鮮餐廳推薦！漁光海 是咖啡廳也是民宿，靠近大溪漁港、無敵海景超愜意。

宜蘭海鮮餐廳推薦「漁光海」是咖啡廳也是民宿！菜單推薦「漁夫海鮮義大利麵」大隻透抽、甜蝦超過癮。

來到宜蘭頭城，除了知名的外澳沙灘與烏石港，隱身在大溪漁港附近的「漁光海」正成為不少背包客與老饕的私藏名單。這棟坐落於濱海路六段的純白系建築，不僅僅是一間民宿，更是一間擁有海景的海鮮餐廳；在這邊無論是「漁夫海鮮義大利麵」、「漁光海鮮定食」都能吃到飽滿海鮮的鮮甜，爽口滋味別錯過。



▲宜蘭海鮮餐廳推薦「漁光海」是咖啡廳也是民宿（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭海鮮餐廳推薦「漁光海」餐點能吃到飽滿海鮮的鮮甜（攝影：蕭芷琳）

宜蘭海鮮餐廳推薦「漁光海」是咖啡廳也是民宿！

宜蘭頭城美食「漁光海」一樓、頂樓是經營咖啡廳，提供新鮮海鮮料理與手沖咖啡；二、三樓則規劃為背包客棧與景觀房型。這裡與大溪漁港僅有咫尺之遙，店家利用地理優勢，將在地討海人的日常轉化為餐飲特色。店家刻意保留了大量的留白與木質元素，營造出如同在家一般的溫馨氛圍。

▲宜蘭美食推薦「漁光海」室內設計融合木質調與工業風打造舒適住宿體驗（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭美食推薦「漁光海」大溪車站步行約20分鐘可達（攝影：蕭芷琳）

宜蘭頭城美食「漁光海」推薦菜單：漁夫海鮮義大利麵、漁光海鮮定食

餐點是「漁光海」最令老饕驚豔的部分，招牌「漁夫海鮮義大利麵」與「漁光海鮮定食」堪稱視覺震撼，盤中直接擺上超大隻的鮮甜透抽、飽滿甜蝦與彈牙鮑魚，份量十足且鮮度滿分。若同行夥伴不攝取海鮮，店家也貼心提供「舒肥雞胸」等肉類選擇，低溫烹調後的雞胸肉質軟嫩不乾柴，同樣深獲好評。這裡的餐點不僅是為了拍照打卡，更是實實在在兼具海味與多元需求的硬實力料理。

▲宜蘭美食推薦「漁光海」推薦菜單：漁夫海鮮義大利麵 $320（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭美食推薦「漁光海」推薦菜單：漁光海鮮定食 $380（攝影：蕭芷琳）

在這個步調飛快的時代，「漁光海」提供了一個讓人慢下來的理由。無論你是想坐著看海發呆一下午，還是品嚐一碗充滿誠意的海味料理，這裡都能給你最純粹的療癒。如果想要逃離城市的喧囂，不妨規劃一趟宜蘭小旅行，來這裡住上一晚，聽著浪濤聲入眠，感受大溪漁港特有的慢活節奏。這不僅是一次單純的住宿，更是一場與海洋深刻對話的心靈洗禮。

▲宜蘭美食推薦「漁光海」在陽台欣賞宜蘭海岸線是人生一大享受（攝影：蕭芷琳）



▲▲宜蘭美食推薦「漁光海」不吃海鮮也有其他選擇可以吃（攝影：蕭芷琳）

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地址：宜蘭縣頭城鎮大里里濱海路六段35號

營業時間：11:00–16:00；週一二公休

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