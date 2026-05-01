NOWNEWS新版App登場！AI Niki變身私人新聞特助，用AI聽新聞省下80%閱讀時間。

數位媒體轉型已邁入AI與生活風格並重的時代。資深編輯李維唐表示：「這次App改版不僅是技術層面的疊代，更是透過AI Niki與WalkerLand的整合，將剛硬的新聞與柔軟的生活提案結合，成功為30+讀者打造出兼具效率與溫度的資訊生態系。」

在資訊爆炸的當代社會，30歲以上的輕熟族群對於資訊獲取的效率與質感有著更高標準的追求。為了精準對接TA的使用習慣並重塑科技媒體的品牌形象，NOWNEWS正式推出全新改版的App。這不僅是一次介面上的翻新，更是將AI技術深度職入閱讀情境的數位轉型，旨在為現代人繁忙的生活節奏中，開闢一處能輕鬆掌握世界動態的純淨空間。

▲NOWNEWS新版App採用極簡介面設計，大幅降低讀者閱讀壓力，並能直覺掌握重點資訊。圖／窩客島編輯李維唐整理



極簡閱讀美學，減法設計消除資訊壓力

新版App首先在視覺層次上進行大刀闊斧的革新。為了減少長期閱聽產生的壓力，介面設計走向清爽乾淨的視覺風格。透過更清晰的資訊層級設計，讀者不再淹沒於雜亂的標題海中，而是能直覺地在指尖滑動間流暢掌握重點。這種以使用者體驗為核心的操作邏輯，讓新聞閱讀回歸本質，成為一種無負擔的生活享受。

AI Niki私人助理，複雜事件秒讀全貌

在數位轉型中最具亮點的莫過於AI Niki功能的導入。以往當讀者滑到如「老鼠藥事件」等具備長期脈絡的新聞時，往往需要自行搜尋關鍵字並逐篇閱讀，才能拼湊出事件來龍去脈。現在讀者只需向AI Niki提問，系統便能自動整理背景與重點概述，大幅降低獲取資訊的時間成本。此外，面對「近期有哪些演唱會」這類生活需求，AI也能精準理解自然語言，避開無關的舊聞雜訊，直接提供符合使用者意圖的精確整理。

智能聽新聞模式，通勤多工的極致效率

針對通勤族與多工處理者，新版App重新定義了聽新聞的體驗。傳統的語音功能多為通篇朗讀，導致讀者需花費與閱讀等長的時間才能聽完。新版AI聽新聞則是先由人工智慧提煉內容精華，再轉化為語音播放。這種在理解內容後的「精簡版」朗讀，讓讀者在零碎時間內，僅需短短幾分鐘就能完成深度資訊接收，讓新聞獲取更加隨心所欲。

一鍵暢行無阻，Gama Pass串連多元服務

為了打破數位服務之間的藩籬，NOWNEWS導入Gama Pass統一會員機制。過去讀者在使用不同數位服務時，常面臨重複註冊與頻繁登入的繁瑣流程，導致使用體驗中斷。現在透過單一帳號即可穿梭於多項服務之間，打造出無縫銜接的連續性體驗，這不僅是技術的優化，更是對讀者數位生活細節的體貼。

收錄 WalkerLand 圖文報導，專業編輯帶路玩轉生活

特別值得關注的是，新版 App 為了深化生活提案的厚度，特別收錄了指標性美食旅遊平台 WalkerLand 窩客島的優質內容。除了匯聚無數專業部落客與在地專家的真實評價，更由專業編輯團隊進駐，即時補捉全台最新的美食優惠情報，並第一手掌握各大百貨商場的新開店訊息；從限時買一送一的食旅小確幸，到時下最熱門的網美打卡點，皆有詳盡的圖文報導。透過這次深度合作，讀者在瀏覽新聞之餘，更能直接獲取最具公信力與時效性的旅遊資訊，讓每一天的生活規劃都充滿驚喜與美感。

▲App內特別收錄WalkerLand專業編輯團隊撰寫的美食優惠與全台最新百貨新開店報導。圖／窩客島編輯李維唐整理

從新聞到生活提案，探索日常的無限可能

除了硬核報導，新版App更致力於成為讀者的生活靈感來源。過往生活娛樂內容常隱沒在繁雜新聞中，讀者難以產生主動探索的動機。改版後特別將生活內容獨立為主要入口，並結合窩客島的深度內容，提供一條專屬的探索路徑。從即時訊息到精緻的食旅規劃，NOWNEWS不只是報導事實的載體，更是貼近讀者食衣住行、激發生活靈感的全方位平台。





NOWNEWS App 數位生活新提案

AI Niki 智能導讀： 透過自然語言提問，快速獲取事件脈絡與演唱會等即時資訊。

AI 聽新聞： 針對零碎時間設計，由AI摘要重點後進行語音播放，適合多工情境。

Gama Pass 統一帳號： 整合旗下多項服務，讀者可透過單一帳號無縫體驗各類內容。

WalkerLand 專欄收錄： 整合窩客島深度圖文報導，提供讀者最具公信力的美食與旅遊指南。



