竹筍湯免費無限續！北門鵝肉 高雄40年老字號現宰溫體鵝，鹽水與燻茶雙重風味一次滿足。

40年高雄鳳山美食老店「北門鵝肉」，主打當日現宰溫體鵝，鹽水鵝與燻茶鵝風味出色，搭配可續筍子湯與多樣配菜，深受在地饕客喜愛。

高雄鳳山美食推薦！40年的老字號鵝肉店「北門鵝肉」，至今仍維持每日選用中部直送的溫體鵝，並堅持當日現煮，確保肉質新鮮與風味穩定；店內主打兩大招牌料理，包括口感清甜的鹽水鵝，以及帶有獨特煙燻香氣的燻茶鵝，深受饕客喜愛。



▲高雄老字號鵝肉店「北門鵝肉」，每日選用中部直送的溫體鵝，深受饕客喜愛。（美食好芃友提供）

「北門鴨肉」三代傳承現宰溫體鵝

經營傳承三代的「北門鴨肉」主打鹽水鵝與燻茶鵝兩大品項，每日自中部直送溫體鵝，採當日現宰現煮的方式處理食材，確保風味與口感的新鮮度。其中，內用點選鵝肉切盤時，店家還會附上一碗以竹筍熬製的清湯，並提供免費續湯服務，成為不少熟客推薦的搭配吃法；「北門鵝肉」的鵝肉切盤口感偏向彈牙且紮實，肉質緊緻，咀嚼時能感受到鮮明的肉香與自然甜味。



▲「北門鵝肉」的鵝肉切盤口感偏向彈牙且紮實，具有鮮明的肉香與自然甜味。（美食好芃友提供）

清甜筍子湯無限續，樸實外表下的驚艷滋味

在「北門鴨肉」點鵝肉切盤還會附上一碗以筍子熬製的清湯，並提供續湯服務。雖然外觀看似樸實，但湯頭清甜順口，風味表現亮眼；湯中的筍子口感細嫩，也為整體增添層次，不少饕客續湯數次，意猶未盡。



▲在「北門鴨肉」點鵝肉切盤會附上一碗以筍子熬製的清湯，並提供續湯服務。（美食好芃友提供）

燻香層次濃郁，鵝翅讓人回味再三

「北門鴨肉」燻茶鵝翅單支售價50元，初看價格或許略顯偏高，但實際品嚐後，多數饕客皆給予高評價。特色在於煙燻香氣濃郁且層次分明，結合茶香與鹹香風味，入口後餘韻悠長；「北門鵝肉」不論是鹽水鵝肉風味，或是搭配的筍子清湯皆具水準；此外，米血、燻茶鵝翅與鵝蛋等配菜亦有不俗表現，適合喜愛鵝肉料理的饕客前往一嚐。



▲燻茶鵝翅的煙燻香氣濃郁，結合茶香與鹹香風味，入口後餘韻悠長。（美食好芃友提供）





「北門鴨肉」店家資訊

營業時間：16:00 ～23:00（週一公休、週二不定休）

地址：高雄市鳳山區建國路二段48號

電話：07-7402259

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