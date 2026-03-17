高雄人瘋狂的冷凍芋！來來冷飲冰店 40年高雄老冰店，大甲芋頭甜湯與八寶冰必點。

高雄40年老冰店「來來冷飲冰店」，以手工熬煮冷凍芋、綿密綠豆湯與自選配料八寶冰聞名，堅持每日自製甜湯與配料，是不少人尋找古早味甜品與冷凍芋的必訪高雄冰店。



高雄老字號冰店推薦！位於高雄高醫商圈的「來來冷飲冰店」，開業至今已超過40年歷史，是不少在地人從小吃到大的老字號甜品店。目前店面由父子兩代共同經營，延續早年手作精神，店內甜湯配料、豆花與糖水皆堅持每日自家熬煮，在高雄甜品與傳統冰店中累積口碑與人氣。



▲冷凍芋是「來來冷飲冰店」最具代表性的招牌甜品。（美食好芃友提供）

▲「來來冷飲冰店」至今已超過40年歷史，是不少在地人從小吃到大的高雄甜品店。（美食好芃友提供）

「來來冷飲冰店」40年老店手工熬煮大甲芋頭甜湯

「來來冷飲冰店」最具代表性的招牌甜品，正是許多饕客慕名而來的「冷凍芋」。老闆選用品質優良的大甲芋頭，從削皮、處理到熬煮皆為手工製作，加入糖慢火燉煮至口感綿密中帶點Q度，再搭配芋頭原汁製成甜湯，芋頭香氣濃郁，是高雄冷凍芋相當具代表性的店家之一。



▲老闆選用品質優良的大甲芋頭，從削皮、處理到熬煮皆為手工製作。（美食好芃友提供）

「來來冷飲冰店」綿密回甘的古早味綠豆湯

除了招牌冷凍芋之外，綠豆湯亦是「來來冷飲冰店」熱賣品項。綠豆經過數小時燉煮後口感綿密、香氣自然，湯頭清甜回甘，在炎熱天氣中特別受到歡迎，也讓「來來冷飲冰店 」成為不少人尋找高雄傳統甜湯與冰品時的口袋名單。



▲綠豆湯亦是「來來冷飲冰店」熱賣品項。(美食好芃友提供）

「來來冷飲冰店」消暑首選：自選六種配料的八寶冰

八寶冰讓饕客自選六種配料，搭配「來來冷飲冰店」特製的二砂糖糖水，甜度溫潤、香氣自然，配料選擇豐富，其中花豆、薏仁與芋圓更是不少人認為必點的經典組合，口感與風味表現都相當出色；對於喜歡傳統古早味甜湯的人來說，「來來冷飲冰店」是高雄不可錯過的老字號冰店，每一口皆感受得到超過40年的製作經驗與堅持，尤其冷凍芋的甜品愛好者更值得專程一訪。



▲八寶冰自選六種配料，搭配特製的二砂糖糖水與豐富配料。（美食好芃友提供）

▲在「來來冷飲冰店」能深刻感受到超過40年的製作經驗與堅持。（美食好芃友提供）





「來來冷飲冰店」店家資訊

營業時間：11:00～23:50（不定期公休）

地址：高雄市三民區嫩江街45號

電話：07-3215513

在地人的高雄老字號冰店心頭好

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