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貓奴要收！星巴克三花貓尾巴提袋、貓咪收納袋，530國際抱貓日5大新品。

2026-05-12 15:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:星巴克
編輯 鄭雅之

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星巴克迎國際抱貓日，推出三花貓提袋與小熊收納袋等萌寵周邊，更有限定杯款與星禮程換購，快來收藏生活療癒感。編輯 鄭雅之表示：貓奴的荷包不保了！

星巴克又來搶貓奴的錢包！為了迎接5月30日國際抱貓日到來，星巴克這次祭出超強大招，把家裡毛小孩可愛又調皮的各種瞬間，通通變身成隨身必備的潮流單品。這次不僅有實用性滿分的提袋跟收納周邊，更有讓人看一眼就想收藏的插畫馬克杯，就是要讓大家在日常喝咖啡的時刻，都能感受到如家人般的溫暖擁抱。全系列新品已經在全台門市跟線上門市同步販售，想讓生活充滿療癒感的貓奴，一定要趕快把這些限定好物帶回家。

▲星巴克國際抱貓日系列商品大集合，包含貓咪馬克杯與三花貓提袋，完美攻佔貓奴的心。
▲星巴克國際抱貓日系列商品大集合，包含貓咪馬克杯與三花貓提袋，完美攻佔貓奴的心。
▲俏皮可愛的貓咪小熊隨行收納袋，將星巴克小熊與萌貓造型結合，讓生活充滿童趣風格。
▲俏皮可愛的貓咪小熊隨行收納袋，將星巴克小熊與萌貓造型結合，讓生活充滿童趣風格。

三花貓尾巴提袋可愛度滿點

這次最受矚目的亮點絕對是配件類，尤其是那款讓少女心大噴發的「三花貓尾便利單杯提袋」，直接把俏皮的貓尾巴設計融入提袋，提著外帶咖啡走在路上，就像帶了一隻三花貓出門散步。另外還有「斑紋貓尾巴零錢證件掛牌」，細膩的斑紋設計搭配立體尾巴造型，不僅能把常用的卡片跟零錢收納得整整齊齊，還能成為穿搭中的可愛配件。這些設計結合了功能性與童趣感，讓原本平凡的通勤時光，因為這些萌寵元素的加入，瞬間變得有型又充滿溫暖的療癒氛圍。

▲超吸睛的三花貓尾便利單杯提袋，立體貓尾巴設計讓外帶咖啡變得超有儀式感。
▲超吸睛的三花貓尾便利單杯提袋，立體貓尾巴設計讓外帶咖啡變得超有儀式感。

馬克杯插畫描繪溫馨日常感

如果想要在家裡也享有貓咪的陪伴，那麼這次推出的「貓咪日常馬克杯」跟「貓咪擁抱馬克杯」就是首選，杯面上細膩地勾勒出貓咪慵懶依偎與彼此嬉鬧的溫馨片刻，細緻的插畫風格讓人越看越喜歡。不論是清晨起床後的一杯提神黑咖啡，還是午後悠閒的拿鐵時光，只要握住這對充滿溫度的杯子，心情就會立刻放鬆下來。這次的設計特別強調那種如家人般的親密連結，讓馬克杯不再只是盛裝飲品的容器，更是生活中一份安心的依託，讓貓奴們在家也能享受被寵愛的幸福感。

▲粉嫩色系的貓咪擁抱馬克杯，描繪貓咪依偎的溫暖時刻，是收藏控必買的星巴克杯款。
▲粉嫩色系的貓咪擁抱馬克杯，描繪貓咪依偎的溫暖時刻，是收藏控必買的星巴克杯款。

星禮程點數兌換攻略看這邊

除了限定杯款之外，這次還有特別加碼的驚喜商品，那就是變裝成超萌貓狗造型的星巴克小熊。「貓咪小熊隨行收納袋」與「狗狗小熊隨行收納袋」，不僅外型萌翻天，更是外出購物的環保好幫手，讓每次購物都充滿儀式感。針對忠實的星禮程會員，這兩款超人氣的隨行收納袋也同步開放金星禮兌換，大家可以趁著這波活動，用累積的點數把這些可愛的專屬陪伴帶回家。快約好姐妹一起去星巴克，在這個屬於貓咪的月份裡，挑選一份最適合自己的療癒禮物。

▲質感滿分的斑紋貓尾巴零錢證件掛牌，讓貓奴通勤時也能隨身帶著可愛貓咪小物。
▲質感滿分的斑紋貓尾巴零錢證件掛牌，讓貓奴通勤時也能隨身帶著可愛貓咪小物。
▲星巴克Bearista小熊變身萌寵，推出貓咪與狗狗小熊隨行收納袋，是環保購物必備的療癒周邊。
▲星巴克Bearista小熊變身萌寵，推出貓咪與狗狗小熊隨行收納袋，是環保購物必備的療癒周邊。


星巴克 國際抱貓日新品

新品：

  • 三花貓尾便利單杯提袋：390元
  • 斑紋貓尾巴零錢證件掛牌：480元
  • 貓咪日常馬克杯：580元（414毫升）
  • 貓咪擁抱馬克杯：580元（355毫升）
  • 貓咪小熊隨行收納袋：600元
  • 狗狗小熊隨行收納袋：600元

星巴克 星禮程金星禮兌換方案

方案一：使用170顆星星免費兌換。
方案二：使用90顆星星加上300元加價購。
適用商品：貓咪小熊隨行收納袋、狗狗小熊隨行收納袋。

貓奴都會愛的快訊！

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星巴克530國際抱貓日更多照片

▲萌翻天的狗狗小熊隨行收納袋，細緻絨毛觸感結合收納功能，是星禮程金星禮熱門兌換好物。
▲萌翻天的狗狗小熊隨行收納袋，細緻絨毛觸感結合收納功能，是星禮程金星禮熱門兌換好物。
▲貓咪日常馬克杯佈滿淘氣貓咪插畫，生動呈現毛小孩的慵懶生活，陪伴你度過咖啡時光。
▲貓咪日常馬克杯佈滿淘氣貓咪插畫，生動呈現毛小孩的慵懶生活，陪伴你度過咖啡時光。


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