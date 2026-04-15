埃及貓貓手搖杯！一手私藏世界紅茶 埃及紅茶系列開喝，超萌埃及貓保冷袋免費送。

一手私藏世界紅茶推出埃及紅茶系列新品，主打草本紅茶與清爽奶茶風味，搭配限時優惠與保冷袋活動，編輯張人尹表示，埃及貓貓背、保冷袋周邊太可愛。
埃及貓貓飲料必喝！這次「一手私藏世界紅茶」延續品牌世界巡迴的風味概念，這次將靈感帶到尼羅河流域，推出全新「埃及紅茶系列」，主打草本與花香交織的紅茶體驗，讓原本印象中偏厚重或甜感的紅茶，多了清涼與層次的全新方向，適合夏天開喝。同時還有呼應埃及主題的黑貓飲料杯包裝、保冷袋，貓奴們要被萌到尖叫。
埃及紅茶新品打造清爽不膩全新口感這次一手私藏世界紅茶推出兩款新品，其中「尼羅河 N°26」以汀普拉錫蘭紅茶為基底，融合薄荷與接骨木花，入口先是清涼感、紅茶茶韻帶出層次，最後以淡雅花香收尾，整體風味清爽。另一款是延伸喝法「月影芭絲特」，在尼羅河 N°26加入鮮奶調和，在奶香中保留薄荷的清新與花香的細緻，讓整體口感更輕盈順口，不會過於厚重，奶茶控一定要喝到。
限定包裝亮相埃及貓設計同步登場除了飲品本身，一手私藏世界紅茶這次也同步推出全新視覺包裝，以埃及貓為主題設計飲料杯與周邊保冷袋，讓整體系列更具識別度與收藏感。保冷袋也搭配官方購物推出多種組合，包含世界風味茶與茶香曲奇餅，包裝上繞著埃及主題打造，增加整體系列的完整度。
新品優惠開跑任選兩杯送限量保冷袋配合新品上市，一手私藏世界紅茶也推出多項期間限定優惠。即日起至05/31，來店購買埃及紅茶系列任兩杯，就送「埃及貓保冷袋」一個，數量有限送完為止。同時還有加購活動，購買任一埃及紅茶系列飲品，即可用88元加購「探險貓環遊世界茶包組」。另外官方購物網站也推出保冷袋與茶包組合，最低299元起。
一手私藏世界紅茶 埃及紅茶系列新品販售資訊
尼羅河 N°26（660ml）：$55元
月影芭絲特（660ml）：$65元
一手私藏世界紅茶 新品上市限定優惠
埃及紅茶系列任兩杯贈埃及貓保冷袋
優惠期間：即日起至2026/05/31
活動內容：來店購買埃及紅茶系列新品任兩杯，即贈「埃及貓保冷袋」一個（數量有限，贈完為止）
適用門市：一手私藏世界紅茶全台門市（限來店）
埃及系列新品加購優惠優惠期間：即日起至售完為止
活動內容：購買埃及紅茶系列任一飲品，即可享優惠價88元加購「探險貓環遊世界茶包組」（原價150元）
適用門市：一手私藏世界紅茶全台門市（限來店）
官方購物站限定優惠組合優惠期間：即日起至售完為止
活動內容：「埃及貓保冷袋 × 探險貓環遊世界茶包」組合優惠，任選 $299 元起
適用通路：官方購物網站