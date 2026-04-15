埃及貓貓手搖杯！一手私藏世界紅茶 埃及紅茶系列開喝，超萌埃及貓保冷袋免費送。

一手私藏世界紅茶推出埃及紅茶系列新品，主打草本紅茶與清爽奶茶風味，搭配限時優惠與保冷袋活動，編輯張人尹表示，埃及貓貓背、保冷袋周邊太可愛。

埃及貓貓飲料必喝！這次「一手私藏世界紅茶」延續品牌世界巡迴的風味概念，這次將靈感帶到尼羅河流域，推出全新「埃及紅茶系列」，主打草本與花香交織的紅茶體驗，讓原本印象中偏厚重或甜感的紅茶，多了清涼與層次的全新方向，適合夏天開喝。同時還有呼應埃及主題的黑貓飲料杯包裝、保冷袋，貓奴們要被萌到尖叫。



▲一手私藏世界紅茶推出埃及紅茶系列，以草本與花香為主軸打造夏季清爽新風味體驗。



▲一手私藏世界紅茶以尼羅河為靈感，推出全新埃及紅茶系列，主打清爽耐喝的風味結構。

埃及紅茶新品打造清爽不膩全新口感

▲一手私藏世界紅茶尼羅河 N°26以薄荷開場，結合紅茶與花香打造三層次清爽口感。

這次一手私藏世界紅茶推出兩款新品，其中「尼羅河 N°26」以汀普拉錫蘭紅茶為基底，融合薄荷與接骨木花，入口先是清涼感、紅茶茶韻帶出層次，最後以淡雅花香收尾，整體風味清爽。另一款是延伸喝法「月影芭絲特」，在尼羅河 N°26加入鮮奶調和，在奶香中保留薄荷的清新與花香的細緻，讓整體口感更輕盈順口，不會過於厚重，奶茶控一定要喝到。





限定包裝亮相埃及貓設計同步登場

▲一手私藏世界紅茶推出埃及貓主題飲料杯，搭配系列新品提升整體視覺與收藏感。

新品優惠開跑任選兩杯送限量保冷袋

▲一手私藏世界紅茶推出任兩杯送埃及貓保冷袋活動，限時優惠吸引粉絲入手。

一手私藏世界紅茶 埃及紅茶系列新品販售資訊

除了飲品本身，一手私藏世界紅茶這次也同步推出全新視覺包裝，以埃及貓為主題設計飲料杯與周邊保冷袋，讓整體系列更具識別度與收藏感。保冷袋也搭配官方購物推出多種組合，包含世界風味茶與茶香曲奇餅，包裝上繞著埃及主題打造，增加整體系列的完整度。配合新品上市，一手私藏世界紅茶也推出多項期間限定優惠。即日起至05/31，來店購買埃及紅茶系列任兩杯，就送「埃及貓保冷袋」一個，數量有限送完為止。同時還有加購活動，購買任一埃及紅茶系列飲品，即可用88元加購「探險貓環遊世界茶包組」。另外官方購物網站也推出保冷袋與茶包組合，最低299元起。

尼羅河 N°26（660ml）：$55元



月影芭絲特（660ml）：$65元





一手私藏世界紅茶 新品上市限定優惠

埃及紅茶系列任兩杯贈埃及貓保冷袋

優惠期間：即日起至2026/05/31

活動內容：來店購買埃及紅茶系列新品任兩杯，即贈「埃及貓保冷袋」一個（數量有限，贈完為止）

適用門市：一手私藏世界紅茶全台門市（限來店）

埃及系列新品加購優惠

優惠期間：即日起至售完為止

活動內容：購買埃及紅茶系列任一飲品，即可享優惠價88元加購「探險貓環遊世界茶包組」（原價150元）

適用門市：一手私藏世界紅茶全台門市（限來店）

官方購物站限定優惠組合

優惠期間：即日起至售完為止

活動內容：「埃及貓保冷袋 × 探險貓環遊世界茶包」組合優惠，任選 $299 元起

適用通路：官方購物網站