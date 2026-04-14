穿越大唐盛世！i-Ride「長安之上」沉浸式飛行體驗，17首經典唐詩中的沉浸式飛行之旅。

隨數位科技演進，沉浸式文娛已成主流。資深編輯李維唐指出，i-Ride《長安之上》成功將17首唐詩轉化為具象飛行地景 ，這種結合文學與獨家6軸技術的體驗，開創了文化轉譯的新高度。

近年來，大唐盛世的華麗美學席捲影視圈，從《長安十二時辰》的懸疑感，到《國色芳華》中考究的服飾與場景，唐朝歷史始終是亞洲觀眾心中最嚮往的夢幻時代。然而，過去大眾僅能透過螢幕感受平面視覺，難以真正「身臨其境」。i-Ride飛行劇院於近期正式推出全新鉅作《長安之上》，徹底打破傳統觀賞形式的束縛，結合尖端科技與深厚文學底蘊，讓觀眾化身為飛鳥，直接衝破取景框，飛入那個詩意萬千的黃金年代。

▲穿上考究的霓裳羽衣，兩位女孩手拿著繽紛的糖葫蘆，在西市城門前展開一場跨越千年的時空漫遊，準備揭開大唐盛世的序幕。圖／i-Ride飛行劇院提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲在進入神祕的長安城之前，旅客得先領取一份專屬的通關文牒，感受古人旅行時必備的嚴謹儀式感，這是開啟冒險的第一步。圖／i-Ride飛行劇院提供；窩客島編輯李維唐整理

獨家六軸飛行技術再現朱雀大街萬國繁華

這場沉浸式旅程的核心，在於i-Ride全球獨家專利的六軸飛行技術。不同於一般戲院的靜態觀賞，觀眾在體驗過程中將懸掛於高空，隨著鏡頭俯衝、轉向。當畫面來到氣勢磅礡的朱雀大街時，觀眾能親眼目睹萬國衣冠齊聚的震撼美景，感受風在耳邊呼嘯的真實觸感。透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與位移的五感齊發，古裝劇中如夢似幻的建築與生活場景，不再只是指尖觸不可及的影像，而是充滿氣息與溫度的真實存在，讓人在萬里高空俯瞰大唐的盛世風骨。

▲搭乘大唐飛馬在高空振翅而上，俯瞰朱雀大街的萬家燈火與錯落有致的宮廷建築，這種飛越千年的震撼視角唯有親自體驗方能領略。圖／i-Ride飛行劇院提供；窩客島編輯李維唐整理



匯集17首經典唐詩打造大雁塔與曲江池地景

《長安之上》在內容轉譯上極具巧思，特別精選李白、杜甫、王維等17首大眾耳熟能詳的經典唐詩作為引導。研發團隊將課本中抽象的文字凝鍊為立體的宏偉地景，帶領觀眾飛越收藏玄奘西行經卷的大雁塔，並俯瞰東市與西市中商旅雲集、雜耍特技凌空翻騰的熱鬧景象。甚至能近距離觀察文人雅士在曲江池畔吟詩對酌的雅興，將文學意境轉化為具體的視覺地標，讓這場飛行不僅是感官的冒險，更是一次跨越千年的文化巡禮，深刻感受唐人的生活美學與浪漫情懷。

▲走進大唐西市的熱鬧街道，眼前盡是絲路運來的異國蔬果與繁華物產，讓人彷彿置身於當時全世界最繁忙的國際貿易中心。圖／i-Ride飛行劇院提供；窩客島編輯李維唐整理

五大主題展區解碼唐人生活美學與養生智慧

除了劇院內的驚險飛行，場域空間也被精心打造為一座充滿互動感的長安城，規畫五大生活提案主題。在「霓裳羽衣」展區，觀眾可以換上考究的唐風盛裝，瞬間化身古裝劇主角拍攝美照。「雅玩投壺」則還原了士大夫階級的社交競技，讓現代人體驗古代禮儀與競技的張力。此外，現場更揭秘「舌尖盛世」，透過絲路食譜開箱胡餅與美酒。若是想挑戰腦力，則可參加「金榜題名」科舉試煉。最後還有「藥鋪體驗」，帶領大眾認識唐人的養生智慧與互動藥方，提供全方位的沉浸式時空體驗。

▲在科舉制度的考場前，體驗者專注地在榜單上留下紀錄，不僅認識了古代選才制度的由來，也為這場金榜題名的時空旅程留下紀念。圖／i-Ride飛行劇院提供；窩客島編輯李維唐整理



超值雙人套票加贈立體相框紀錄穿越時光

為了讓更多家庭、情侶與朋友能共同參與這場科技與文化交織的盛宴，i-Ride飛行劇院特別推出超值優惠方案。即日起至2026年6月30日，雙人套票僅需898元，相較於成人票520元的原價更為划算。購買套票還會加贈客製化的《長安之上》立體紀念相框與飛行照，讓這段長達20分鐘的穿越之旅，轉化為實體的收藏紀念。不論是位於台北微風南山還是高雄智崴集團的據點，民眾都能就近前往，親身見證這場比古裝劇還要瘋狂的感官饗宴，在飛行中重拾對中國古典文學與歷史的熱愛。

▲來到古色古香的長安藥鋪，穿著唐裝的少女親手體驗郎中抓藥的互動過程，在一格格的藥櫃中解鎖傳承千年的養生生活智慧。圖／i-Ride飛行劇院提供；窩客島編輯李維唐整理

i-Ride《長安之上》沉浸式飛行體驗

活動時間： 即日起至2026年6月30日

活動內容：

全感官飛行體驗：利用獨家6軸平台技術，結合17首唐詩地景，帶領觀眾飛越朱雀大街、大雁塔及大明宮 。

5大唐代主題展區：現場規畫「霓裳羽衣」唐裝換裝、「雅玩投壺」競技、「舌尖盛世」絲路食譜開箱、「金榜題名」歷史挑戰及「藥鋪體驗」互動藥方 。

體驗總時長：全程約20分鐘，含趣味互動、前導影片、飛行及紀念照拍攝 。

優惠資訊：

超值雙人套票：特價898元，加贈客製化《長安之上》立體紀念相框及飛行紀念照 。

單人票價：成人票520元、學生票380元、愛心票260元 。

i-Ride TAIPEI

地址：台北市信義區松智路17號（微風南山6F） 電話：02-2723-8098 購票連結：https://i-ride.tw/ir04kA7va

i-Ride KAOHSIUNG

地址：高雄市前鎮區復興四路9號（智崴集團） 電話：07-537-2858 購票連結：https://i-ride.tw/ir04BEnYz