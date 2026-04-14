母親節餐廳卡位戰！天成世貿翠庭推海陸5吃、明爐烤鴨尬帝王蟹，6人桌席6888元起。

隨著母親節將至，餐飲市場競爭白熱化。天成世貿翠庭以海陸雙響應戰，資深編輯李維唐指出，這種結合高單價帝王蟹與招牌烤鴨的五吃策略，不僅精確鎖定家庭聚餐的高CP值需求，更在信義區精華地段展現極強的價格競爭力 。

五月微風捎來溫馨氣息，正是向母親表達謝意的最佳時節。天成世貿國際會館翠庭中餐廳於2026年5月1日至5月31日特別推出期間限定的「母親節海陸五吃雙饗宴」。這場盛宴以中式經典手法為底蘊，精選頂級宜蘭櫻桃鴨與飽滿帝王蟹作為雙主角，專為6人家庭打造每套6888元+10%的超值桌席。透過廚藝團隊精湛的功力，將海陸食材幻化為5道層次分明的佳餚，期望在信義區繁華的時尚空間裡，為每個家庭鋪陳一場難忘的節慶味覺記憶。

▲天成世貿國際會館翠庭中餐廳「母親節海陸五吃雙饗宴」六人桌席每套6888元+10%，烤鴨三吃包含經典片皮鴨、京味醬香鴨絲春餅以及剝皮辣椒燉鴨骨湯，是饕客魂牽夢縈的絕妙組合。圖／天成世貿國際會館提供；窩客島編輯李維唐整理



經典明爐櫻桃鴨。烤鴨3吃展現皮脆肉嫩極致工藝

翠庭中餐廳向來以招牌明爐烤鴨聞名遐邇，主廚嚴選3公斤重的宜蘭櫻桃鴨，透過傳統掛爐烘烤技術，將鴨皮烤至金黃油亮。第1吃為最受饕客喜愛的片皮鴨，薄脆的鴨皮搭配特製手工餅皮，夾入青蔥、小黃瓜並抹上甜麵醬，感受鴨油與時蔬交織的爽脆感。第2吃「京味醬香鴨絲春餅」則是功夫菜的展現，將肉質軟嫩的鴨胸切絲後與濃郁甜麵醬拌炒，鹹甜合宜且口感豐富。第3吃則推出「剝皮辣椒燉鴨骨湯」，以鴨架慢火熬製釋放骨髓精華，加入剝皮辣椒獨有的甘辛感，為饗宴畫下暖胃的句點。

豪奢帝王蟹雙重奏。避風塘鮮辣與蒜蓉清蒸的交響詩

除了經典烤鴨，本次專案更豪氣納入重達1.5公斤的頂級帝王蟹。主廚規劃了2種截然不同的吃法來呈現蟹肉的鮮甜。首先是「避風塘帝王蟹身」，利用高溫酥炸與大量蒜酥乾炒，將辛香料的味道逼入蟹肉中，展現香酥鮮辣的重口味魅力。接著是「蒜蒸蟹腿佐河粉」，改用清蒸方式保留帝王蟹最原始的細緻肉質，底下舖墊的河粉吸飽了蒜蓉醬汁與蟹肉精華，口感滑順且鮮味十足。這種一乾一濕、一濃一淡的烹調手法，讓消費者能完整品嚐到海洋瑰寶的多元風味。

▲天成世貿國際會館翠庭中餐廳「母親節海陸五吃雙饗宴」六人桌席每套6888元+10%，帝王蟹二吃以香酥鮮辣的避風塘帝王蟹身，以及鮮甜彈牙的蒜蒸蟹腿佐河粉，令人欲罷不能。圖／天成世貿國際會館提供；窩客島編輯李維唐整理

優雅用餐空間。結合江浙老菜與當代美學的食尚體驗

天成世貿國際會館翠庭中餐廳不僅在料理上守住傳統，空間設計更展現了紅黑交錯的時尚美感。餐廳將傳統書法藝術融入沉穩的室內色調，營造出古今交錯的獨特氣質。天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺指出，今年以海陸5吃為主軸，透過食材的創意翻轉，讓老客戶能在熟悉的經典菜色中感受到全新面貌，預計此專案將帶動1至2成的業績成長。無論是商務聚會或是五月的母親節團圓，這裡都能提供充滿溫馨雅趣的用餐氛圍，讓孝親之情在美食香氣中昇華。

▲天成世貿國際會館翠庭中餐廳時尚的用餐空間，結合傳統書法藝術營營造古今交錯的氛圍美感，呈現充滿溫馨雅趣的饗宴。圖／天成世貿國際會館提供；窩客島編輯李維唐整理



母親節海陸五吃雙饗宴

活動時間：2026年5月1日至2026年5月31日

活動內容：

六人桌席每套6,888元+10% 。

經典明爐烤鴨三吃：包含片皮鴨、京味醬香鴨絲春餅、剝皮辣椒燉鴨骨湯 。

豪奢帝王蟹二吃：包含避風塘帝王蟹身、蒜蒸蟹腿佐河粉 。

本優惠可累積Cosmos CLUB會員點數，且須於3天前預訂 。

天成世貿國際會館 翠庭中餐廳

聯合訂位中心：(02)2312-1000

地址：台北市信義路五段1號（TICC台北國際會議中心內）