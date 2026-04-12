從廢軌重生到港都地標！解析高雄車站百億商機與環球購物中心的空間革命。

高雄車站地下化後最後一塊商業拼圖正式歸位，環球購物中心強勢進駐，預示著南台灣軌道經濟的全面翻騰。資深編輯李維唐表示，這不單是空間租賃案，更是高雄都市核心的機能再定義，透過雙鐵共構與未來高鐵南延的交通能量，車站將轉型為垂直型態的微縮城市，不僅厚實了敘事維度，更為港都商圈注入具深度的國際化視野。

隨著高雄市區鐵路地下化邁入新篇章，南台灣最重要的交通樞紐高雄車站，即將迎來全新的商業面貌。台鐵公司與環球購物中心於今10日正式舉行「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」簽約儀式。由台鐵公司董事長鄭光遠與環球公司董事長馬志綱共同簽署，象徵高雄車站將從單純的交通轉運點，蛻變為兼具休閒、購物與娛樂功能的複合式生活地標。

▲高雄車站商業大樓的建築外觀概念圖，地上 10 層的現代化大樓位於車站地下化上方，地面層設計為寬敞的行人廣場，設有戶外座椅、草坪與飯店入口（圖中可見「HOTEL」字樣），營造都市中清新活力的綠色生活空間。 圖／台鐵公司提供、窩客島編輯李維唐整理



雙鐵核心優勢與萬坪空間規劃，奠定港都門戶新地位

本次招商案基地總面積高達76184.95平方公尺，範圍涵蓋座落於地下化車站正上方的地上10層商業大樓，以及分布於車站地上1層、地下1層與地下3層的商業空間。總計53777.41平方公尺的租賃面積，全面覆蓋了台鐵、捷運與未來各類運具的轉乘動線。這是台鐵公司首次嘗試將車站大樓與車站內部商業空間併同辦理招商，打破過去零散經營的模式，意圖透過整體開發，引進民間業者的創意與經營效率，完善車站服務機能。

▲地下層的內部商業空間與轉乘動線概念圖，挑高的天井結構下，以獨特的白雲與樹木造型柱子支撐，打造無縫串聯臺鐵、捷運與各運具的綜合商場，地下 1、3 層將充滿餐飲與購物服務。 圖／台鐵公司提供、窩客島編輯李維唐整理

串聯高鐵南延商機與每日6萬人潮，點燃南台灣消費熱點

目前高雄車站具備台鐵與高雄捷運雙鐵共構的優勢，每日平均進出旅次約達6萬人。隨著高鐵南延計畫定調採用高雄方案，未來更將匯聚三鐵客源，發展潛力不容小覷。環球購物中心計畫在現有的交通動線上，規劃涵蓋餐飲、百貨、休閒遊憩等多元業態，滿足通勤族與觀光客的即時需求。這種以車站促進周邊地區生活機能的策略，不僅提升了乘客的候車體驗，更直接推動高雄車站第一環圈的公辦都市更新計畫，預計將引導周邊區域的經濟全面翻轉。

▲位於商場內部的「Food Hall」美食街概念圖，以溫暖的木質色調與工業風燈飾營造現代、舒適的用餐環境，圖中可見包括 Hainan 雞飯等多元業態美食攤位與明確的動線指示。 圖／台鐵公司提供、窩客島編輯李維唐整理



公私協力落實車站即生活理念，翻轉舊城區共創多贏格局

台鐵公司強調，透過與環球購物中心的公私協力，高雄車站將不再只是旅途的起點或終點，而是「車站即生活」理念的具體實踐。這項合作案不僅能強化地方經濟發展，更能提升都市意象，打造出屬於高雄的城市客廳。透過企業投資人的專業運作，整合在地民眾的需求與高雄市政府的都市規劃，台鐵公司期望藉此創造多方共好的價值，讓老車站展現現代化活力，成為連結過去歷史與未來繁榮的關鍵鎖鑰。

▲雙方簽約團隊擴大合影，除了臺鐵公司與環球購物中心的代表外，更有其他重要貴賓與項目負責人共同見證高雄車站進入新的商業開發階段。 圖／台鐵公司提供、窩客島編輯李維唐整理

高雄車站商業大樓簽約懶人包：1分鐘掌握港都新地標

這場由台鐵公司與環球購物中心（Global Mall）攜手啟動的合作案，將徹底翻轉高雄車站的門戶意象。以下為您整理的核心重點：

開發規模與空間配置

基地總面積： 約76,184.95平方公尺。

總樓地板面積： 約53,777.41平方公尺（逾1.6萬坪）。

空間規劃

商業大樓： 地上10層，位於地下化車站正上方。

車站商場： 分布於地上1層、地下1層及地下3層，無縫串聯轉乘動線。

三大戰略優勢

三鐵共構潛力： 現有台鐵與捷運雙鐵優勢，每日進出約6萬人次。未來高鐵南延定調「高雄方案」後，將升級為三鐵核心。

交通與生活融合： 這是台鐵首度將車站大樓與車站商場併同招商，落實「車站即生活」理念。

帶動區域更新： 結合高雄市政府推動的「第一環圈公辦都更案」，引導周邊舊商圈轉型重生。

未來進駐機能

多元業態： 包含餐飲美食、百貨零售、休閒遊憩等。

服務提升： 透過民間創意強化車站機能，提供旅客一站式的購物與餐飲需求。

合作願景