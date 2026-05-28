台北燒肉新開店！京都「燒肉牛匠新」4500元一套，送炙燒生牛肉。

京都祇園「燒肉牛匠新」插旗大直，主打近江雌牛與專人代烤，開幕限時消費免費送炙燒生牛肉。編輯 鄭雅之表示：下次約會就訂這家！
台北約會聖地與商務應酬又有全新頂級選擇！由御嵿集團引進的日本京都祇園板前燒肉品牌「燒肉牛匠新」，於2026年5月27日盛大開幕，極具隱密的質感空間非常適合情侶慶祝紀念日，現場主打稀有的近江雌和牛，並提供貼心專人代烤，開幕首周更祭出消費送炙燒生牛肉的超狂好康。
夢幻頂級套餐與單點多元選擇
店內菜單精心推出4500元清水套餐、5500元牛匠套餐與極致奢華的6500元極上吧台套餐，全面滿足饕客們的味蕾，除了經典的近江雌牛夢幻組合之外，現場也提供豐富的單點菜單供大眾挑選，更貼心因應台灣不吃牛的習俗新增海鮮與豬肉品項，讓每個人都能享受到最完美的饗宴。
全程專業代烤尊榮板前體驗
為了讓饕客能專注享受美食，店內貼心提供全程專人代烤服務，由專業職人精準掌控火候與入口的最佳時機，現場更設置神級大作的雙板前席位，讓大眾能近距離欣賞職人的精湛刀工與料理展演，體驗視覺與味覺的雙重饗宴，完美實踐從五感延伸到情感款待的高端燒肉哲學。
百坪京都町屋絕美光影空間
在空間設計上更是大手筆斥資，在春大直商場內打造近120坪的寬敞空間，完美重現經典的京都街景與日式町屋美學，運用優雅的光影留白營造出低調奢華的極致氛圍，除了充滿互動感的板前座位之外，店內也規劃了極具隱密性的獨立包廂，不論是商務宴請或是約會聚餐都非常適合。
開幕限定好康免費送生牛肉
為了慶祝台灣首店盛大營運，品牌特別在開幕首周推出限定好康，自5月27日起至6月2日止，只要來店消費就免費招待炙燒生牛肉乙份，主廚運用最純粹的料理手法，完美鎖住近江和牛的極致鮮甜與細緻層次，每日限量贈送，想搶先品嚐日本頂級和牛魅力的老饕們千萬不要錯過。
燒肉牛匠新 店家資訊
地址：臺北市中山區金泰里樂群三路303號，台北大直春大直商場
電話：(02) 8502-0282
燒肉牛匠新 開幕優惠
限定優惠：2026年5月27日至6月2日止
優惠內容：凡到店消費即免費贈送炙燒生牛肉乙份，數量有限，贈完為止。
燒肉牛匠新 菜單清水套餐 NT$4,500+10%、牛匠套餐 NT$$5,500+10%、極上吧台套餐 NT$6,500+10%
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