台北燒肉新開店！京都「燒肉牛匠新」4500元一套，送炙燒生牛肉。

京都祇園「燒肉牛匠新」插旗大直，主打近江雌牛與專人代烤，開幕限時消費免費送炙燒生牛肉。編輯 鄭雅之表示：下次約會就訂這家！

台北約會聖地與商務應酬又有全新頂級選擇！由御嵿集團引進的日本京都祇園板前燒肉品牌「燒肉牛匠新」，於2026年5月27日盛大開幕，極具隱密的質感空間非常適合情侶慶祝紀念日，現場主打稀有的近江雌和牛，並提供貼心專人代烤，開幕首周更祭出消費送炙燒生牛肉的超狂好康。



▲近江雌和牛裹上金黃滑嫩的生蛋黃液，整體風味更升級。

▲極上吧台套餐席位上方設計了極具層次感的日式木造屋簷結構。(攝影：鄭雅之)





夢幻頂級套餐與單點多元選擇

店內菜單精心推出4500元清水套餐、5500元牛匠套餐與極致奢華的6500元極上吧台套餐，全面滿足饕客們的味蕾，除了經典的近江雌牛夢幻組合之外，現場也提供豐富的單點菜單供大眾挑選，更貼心因應台灣不吃牛的習俗新增海鮮與豬肉品項，讓每個人都能享受到最完美的饗宴。



▲京都「燒肉牛匠新」進駐大直，主打被譽為和牛女王的近江雌牛，在台北就能體驗原汁原味的京都職人文化。(攝影：鄭雅之)





全程專業代烤尊榮板前體驗

為了讓饕客能專注享受美食，店內貼心提供全程專人代烤服務，由專業職人精準掌控火候與入口的最佳時機，現場更設置神級大作的雙板前席位，讓大眾能近距離欣賞職人的精湛刀工與料理展演，體驗視覺與味覺的雙重饗宴，完美實踐從五感延伸到情感款待的高端燒肉哲學。



▲板前席位提供具備儀式感的用餐體驗，是台北情侶慶祝紀念日與約會餐廳的頂級新選擇。(攝影：鄭雅之)





百坪京都町屋絕美光影空間

在空間設計上更是大手筆斥資，在春大直商場內打造近120坪的寬敞空間，完美重現經典的京都街景與日式町屋美學，運用優雅的光影留白營造出低調奢華的極致氛圍，除了充滿互動感的板前座位之外，店內也規劃了極具隱密性的獨立包廂，不論是商務宴請或是約會聚餐都非常適合。



▲沉浸式日式美學重現經典的京都街景與町屋元素，優雅的留白氛圍。(攝影：鄭雅之)



▲專人代烤服務將近江雌牛烤得恰到好處，每一口都能品嚐到頂級和牛最極致的肉質層次。(攝影：鄭雅之)

開幕限定好康免費送生牛肉

為了慶祝台灣首店盛大營運，品牌特別在開幕首周推出限定好康，自5月27日起至6月2日止，只要來店消費就免費招待炙燒生牛肉乙份，主廚運用最純粹的料理手法，完美鎖住近江和牛的極致鮮甜與細緻層次，每日限量贈送，想搶先品嚐日本頂級和牛魅力的老饕們千萬不要錯過。



▲簡單佐以細鹽就能凸顯燒肉牛匠新最純粹的極致風味。(攝影：鄭雅之)

▲主廚推薦單點菜單精心將鮮甜海膽與生牛肉完美結合，海陸雙饗宴的尊榮組合。







燒肉牛匠新 店家資訊

地址：臺北市中山區金泰里樂群三路303號，台北大直春大直商場

電話：(02) 8502-0282





燒肉牛匠新 開幕優惠

限定優惠：2026年5月27日至6月2日止

優惠內容：凡到店消費即免費贈送炙燒生牛肉乙份，數量有限，贈完為止。





燒肉牛匠新 菜單

台北燒肉控還有更多選擇！

清水套餐 NT$4,500+10%、牛匠套餐 NT$$5,500+10%、極上吧台套餐 NT$6,500+10%

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