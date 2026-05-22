宵夜燒肉吃到飽！王品肉次方燒肉放題 爽吃3小時658元起，石二鍋宵夜加碼送肉。

王品集團近期加碼宵夜市場，「肉次方 燒肉放題」推出3小時燒肉吃到飽，「石二鍋」則延長宵夜送肉活動，編輯張人尹表示，下班聚餐與深夜吃鍋再添新話題。

宵夜衝燒肉吃到飽，爽吃三小時！王品集團看準宵夜話題，這次特別針對旗下燒肉吃到飽「肉次方 燒肉放題」加入宵夜戰局，推出晚間限定版「大爽吃3小時」活動，讓粉絲下班後還能慢慢烤肉、一路吃到晚上11點半。同時間，「石二鍋」也延長周末宵夜優惠，晚上10點後內用套餐直接送肉盤，搭配新推出的季節鍋物，不論你是夜貓族、加班族，或是純粹想要宵夜聚餐，通通都能吃起來。



▲「肉次方 燒肉放題」推出宵夜版「大爽吃3小時」，指定門市晚間8點30分後可一路吃到11點30分。



▲「石二鍋」延長周末宵夜優惠，晚間10點後內用套餐即送上選豬肉1份。

肉次方 宵夜燒肉一路烤到11點半

▲「肉次方 燒肉放題」提供多種和牛與海鮮吃到飽方案，近期成為宵夜聚餐熱門選擇。

石二鍋周末宵夜送上選豬肉

▲「石二鍋」6月推出「蟲草菌菇鍋」與「澎湖海菜鍋」，主打濃郁菌菇與海味湯頭。

肉次方 宵夜燒肉 大爽吃3小時

下午場

宵夜場

「肉次方 燒肉放題」原本人氣很高的「大爽吃3小時」方案為下午兩點至五點，這次特別新增平日宵夜時段，即日起至6/30，指定門市週一至週四晚間8點30分後進場，2人同行就能一路吃到11點30分。品牌同步提供658元至1,598元共5種吃到飽方案，858元以上套餐可享桌邊現切原塊牛排吃到飽，998元以上還能無限續點「和牛嫩肩牛排」與「極上霜降和牛」，頂級方案更吃得到日本A5和牛霜降與北海道生食級干貝，搭配生啤酒無限暢飲，讓人宵夜也吃超飽。同集團旗下「石二鍋」則延長原本好評不斷的周末宵夜活動，即日起至6/27，每週五、六晚間10點後到指定門市內用任一套餐，就直接招待「上選豬肉」1份，營業時間最晚延長至凌晨12點，最後點餐時間為晚間11點。品牌也同步預告6/1起推出「蟲草菌菇鍋」與「澎湖海菜鍋」兩款季節山海新鍋，宵夜大吃療癒火鍋最對味。活動時間：即日起至8/31活動方式：2人以上進場可以從14:00吃到17:00活動分店：全台10間門市（除台北西門店以外）

活動時間：即日起至6/30

活動方式：2人以上進場可以從20:30吃到23:30

活動分店：全台9間門市（除台北西門、高雄夢時代店以外）





石二鍋周末宵夜場 贈菜活動

活動期間：即日起至6/27活動內容：每周五、六晚上10點後，內用消費任一套餐，即贈上選豬肉1份。活動分店：依石二鍋官網公告為準