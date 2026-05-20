躺鮭魚壽司裡打卡！西班牙 奇想世界特展來台，珍奶棉被、巨型音符花盆必拍。

西班牙藝術家展覽「A World of Wonder 奇想世界」首度來台！6/19在士林科教館展出，早鳥票5/22搶先開賣，編輯鄭亦庭表示：絕對要躺在鮭魚壽司、珍奶裡打卡。

國際級大展來台！席捲全球的西班牙當代視覺幽默藝術家情侶檔Anna & Daniel，帶著代表作「A World of Wonder 奇想世界」首度來台，展覽結合創意視覺魔術、手作美學，打造出巨型音符花盆、鮭魚壽司卷打卡點等打卡點，超好拍、好玩的沉浸式互動展亞洲第二站就在台北，即將於6/19在士林科教館展出，跟小朋友、親友來逛都很適合，早鳥票、套票5/22開賣，暑假就來逛奇想世界展拍美照。



▲西班牙視覺藝術家Anna & Daniel 「A World of Wonder 奇想世界」國際級大首度來台，5/22 早鳥套票搶先開賣。



▲台北展覽「A World of Wonder 奇想世界」將於6/19在台北士林科教館展出，打造鮭魚壽司、珍奶棉被打卡點必拍。





誰是Anna & Daniel

來自西班牙的藝術家組合Anna & Daniel，作品結合建築美學、創意攝影，透過繽紛的色彩傳遞出趣味，曾與與可口可樂、Netflix、Disney合作，在現今AI生成藝術氾濫的數位時代，Anna & Daniel堅持實景拍攝與手作道具，打造介於真實與想像之間的趣味場景，帶大家以全新視角觀看日常，在城市生活、旅行物件中發掘靈感，將平凡的日常轉化為非凡的體驗。



▲西班牙的藝術家組合Anna & Daniel拒絕AI生成，堅持堅持實景拍攝與手作道具，打造趣味場景。





台北科教館沉浸式體驗互動展覽

這次「A World of Wonder 奇想世界」展覽打破傳統藝術展，主打Step into the story沉浸式體驗，讓觀眾能真正「成為畫作的一部分」，展覽強調以故事敘事、手作創意與生活觀察為主軸，規劃多個互動體驗，像是「鮭魚壽司打卡點」讓大家將大片鮭魚棉被蓋在身上，拍出捲進壽司裡的逗趣照片，還有珍奶棉被、巨型音符盆栽等，現場也特別規劃0-99歲全齡都能參與的「Visual Play 視覺遊戲」手作互動區，讓每位大朋友、小朋友都能動手玩。



▲台北科教館特展「A World of Wonder 奇想世界」主打沉浸式互動體驗，可以蓋上鮭魚棉被，化身為超萌的巨型鮭魚壽司，變成作品的一部分。





A World of Wonder 奇想世界早鳥票開搶

台北科教館這次展出「A World of Wonder 奇想世界」大展，推出限量早鳥周邊套票，包含即可拍相機、精靈派對親子裝、畫作磁鐵、明信片，也與台灣知名品牌春一枝聯名，推出新鮮水果冰棒盲盒，此外，展覽還特別與雀客國際酒店合作打造聯名主題住宿，讓觀眾不只逛展覽，還能直接住進Anna & Daniel奇幻世界裡，早鳥優惠即日起至6/18，快把握時間入手。



▲「A World of Wonder 奇想世界」限量早鳥套票熱售中，含即可拍相機、精靈派對親子裝、畫作磁鐵、春一枝聯名水果冰棒盲盒。



▲台北科教館特展「A World of Wonder 奇想世界」攜手雀客國際酒店打造聯名住宿體驗，讓你直接住住進奇幻世界裡。





A World of Wonder 奇想世界 展覽資訊

展覽日期：2026/06/19(五)~ 2026/09/28(一)

展覽時間：10:00~18:00(17:30停止售票)

展覽地點：國立臺灣科學教育館.7樓東側特展區(臺北市士林區士商路189號)





A World of Wonder 奇想世界 票價資訊

早鳥票票價

早鳥單人票400元、早鳥三人票1140元、早鳥愛心票240元





展期票票價

單人票480元

三人票1300元

優待票450元

購買對象：本國大專院校以下之有效學生證件以當學期註冊章為憑、3歲(含)以上兒童、古北町官網會員(僅限雲霧、河流、海洋等級)

*入場時需出示相關證件正本，每證限購一張



愛心票240元

購買對象：1歲(含)以上至未滿3歲以下之兒童、65歲(含)以上長者、身心障礙陪同者(須與身障者同時入場)

*入場時需出示相關證件正本，每證限購一張



免費入場對象：未滿1歲兒童,由至少一位成人持票陪同入場、持有身心障礙手冊之民眾本人

*入場時需出示相關證件正本





套票資訊

1、雙人即可拍套票

內含雙人票+專屬即可拍相機



2、雙人明信片套票

雙人票+限量明信片組 6入



3、雙人磁鐵套票

內含雙人票+限量畫作磁鐵組3入



4、親子T-Shirt套票

內含雙人票+精靈派對親子T-Shirt 2件



5、春一枝聯名冰棒盲盒套票

單人票+春一枝 x 奇想世界 聯名冰棒盲盒 1入



6、雀客旅館聯名住宿專案

內含雙人票+指定房型住宿專案

2026必去台北展覽預售開搶

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