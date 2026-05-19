2026TTE旅展搶先看！小鹿文娛推台日中通用券，花蓮最低千元、鼓浪嶼慢旅限時開搶。

2026TTE台北國際觀光博覽會即將登場，各大旅宿紛紛祭出年度強檔 。資深編輯李維唐表示，國人旅遊趨勢已從小確幸轉向深度的生活體驗，彈性票券更能靈活滿足跨國與國旅的多元需求 。

在繁華都市的緊湊節奏中「出走」已成為現代人療癒自我的必備儀式 。即將於2026年5月22日至5月25日在台北世貿一館盛大登場的「2026TTE台北國際觀光博覽會」中 ，長期深耕創意空間的翻玩旅宿專家小鹿文娛 ，再度打破傳統住宿的框架 。今年品牌以「鼓浪嶼慢旅」與「花蓮輕旅行」雙主軸為核心 ，整合全台、日本大阪及中國鼓浪嶼超過20個館別的優勢 ，推出年度兩大熱銷套票 。這不僅是一場票券的促銷 ，更是一場邀請旅人重新定義生活步調的感官盛宴 。

▲坊間行舍·鼓浪嶼將臨海南洋建築院落揉合Amoy Deco美學，在靜謐島嶼夜色中散發溫潤人文底蘊 。圖／坊間行舍·鼓浪嶼提供；窩客島編輯李維唐



2026TTE台北國際觀光博覽會限定優惠 500元抵用券與FAWN開玩通行證驚喜連發

為了滿足熱愛探索未知客群的期待 ，小鹿文娛在本次展覽期間祭出誠意十足的加碼好禮 。現場民眾只要購買指定套票 ，即可直接獲得500元抵用券 ，搭配「現金抵用放大術」能靈活折抵未來房價 。更令人期待的是展位特別推出的「FAWN開玩通行證」活動 ，凡在現場購入住宿券 ，就能立刻帶走價值2600元的體驗金 。主辦單位強調「歡樂1+1自由選」機制 ，讓消費者可依據個人喜好 ，任選一種風格主題房型搭配一項精選小鹿商品或餐食券 ，徹底放大旅遊的自主權與樂趣 。

▲坊間行舍尊享套房：尊享套房規劃大面觀景窗引入綠意，大地色系與原木材質營造出沉浸式海島度假感 。圖／坊間行舍·鼓浪嶼提供；窩客島編輯李維唐整理

坊間行舍鼓浪嶼重溫世界文化遺產風華 10800元套票解鎖南洋建築人文空間

渴望將腳步放慢的旅人 ，絕對不能錯過坐落於世界文化遺產核心區域的「坊間行舍·鼓浪嶼」 。這座融合臨海南洋建築院落與工藝美術風格的空間 ，深深揉合了在地的Amoy Deco美學風格 。本次透過「臺日輕奢・漫遊無界」10800元套票 ，僅需使用2張住宿券即可兌換入住其尊享套房 。全館精緻規劃的85間客房中 ，大量運用溫潤的大地色系與原木材質 ，部分精選房型更向外串聯了私人庭院 。在和煦日光與輕柔海風的吹拂間 ，室內與室外的生活場域得以無限延伸 ，讓旅人徹底沉浸在海島獨特的人文氣息中 。

▲鼓浪嶼：開放式的中庭院落將日光與海風延伸至生活場域，提供旅人悠緩舒適的慢旅體驗 。圖／坊間行舍·鼓浪嶼提供；窩客島編輯李維唐整理



花蓮輕旅行風格旅宿大點名 7200元島內遷徙套票體驗沉浸式偵探主題房

與此同時 ，看準台灣東部觀光熱潮持續回溫 ，品牌特別精選東台灣多間極具在地特色的風格旅宿 ，推出「島內遷徙・全年最低」7200元套票搶攻國旅市場 。包含交通機能便捷的「路境行旅 花蓮站前館」 、攜手毛小孩同樂的寵物友善空間「路徒行旅 花蓮東大館」 、鬧中取靜且附贈元氣早餐的「路境行旅 花蓮大同館」 ，還有年輕背包客首選的「一起一起 花蓮中山館」 。若想體驗與眾不同的住宿樂趣 ，強烈推薦以沉浸式情境打造的「偵探寓所 花蓮林森所」 ，或是鄰近鐵道文化園區 、方便步行探索在地人文風情的「路境行旅 花蓮文化館」 。搭配套票靈活的抵用機制 ，平日若4人同行入住家庭房 ，換算下來每晚每人最低竟然千元起 ，非常適合親子家庭或三五好友一同規畫假期 。

▲偵探寓所 花蓮林森所：偵探寓所花蓮林森所主打沉浸式情境風格，復古紅磚牆打造別具一格的的神祕住宿體驗 。圖／偵探寓所 花蓮林森所提供；窩客島編輯李維唐整理

▲路境行旅 花蓮站前館：路境行旅花蓮站前館大廳融入自然森林元素，明亮寬敞的空間給予旅人溫馨的接待感 。圖／路境行旅 花蓮站前館提供；窩客島編輯李維唐整理

線上旅展5月22日同步開跑 掌握年度最低入手價與超值互動好禮

實體世貿展覽館攤位編號B832將於展期內準備豐富的互動好禮與民眾同樂 。無法親臨現場的消費者也不用擔心 ，小鹿文娛官方將於5月22日至6月12日同步發動線上旅展 。活動整合了花蓮的自然療癒與島嶼的慢旅體驗 ，透過多元住宿與極具彈性的票券設計 ，為喜愛高CP值旅遊方案的現代人 ，提供全方位且高質感的休閒選擇 。

▲一起一起 花蓮中山館：一起一起花蓮中山館充滿美式街頭與趣味多國語言牆面，是深受背包客喜愛的活力空間 。圖／一起一起 花蓮中山館提供；窩客島編輯李維唐整理





2026 TTE臺北國際觀光博覽會 小鹿文娛旅展雙主軸優惠

活動時間

實體旅展：2026年5月22日（五）至2026年5月25日（一）

線上旅展：2026年5月22日（五）至2026年6月12日（五）

超值套票：

「島內遷徙・全年最低」花蓮輕旅行套票：7,200元，平日四人入住家庭房每晚最低千元起 。

「臺日輕奢・漫遊無界」跨國慢旅套票：10,800元，2張住宿券可兌換鼓浪嶼尊享套房 。

現場加碼：

購買套票即贈500元抵用券，可靈活折抵房價 。

現場購買住宿券即贈價值2,600元體驗金的「FAWN開玩通行證」，享「歡樂1+1自由選」主題房型搭配商品或餐食券 。

實體旅展現場設有多項互動好禮活動 。

展出地點：臺北世貿一館（攤位號碼：B832）



適用館別：全臺、日本大阪及中國鼓浪嶼超過20個館別

花蓮精選：路境行旅花蓮站前館、路徒行旅花蓮東大館、路境行旅花蓮大同館、一起一起花蓮中山館、偵探寓所花蓮林森所、路境行旅花蓮文化館

鼓浪嶼精選：坊間行舍·鼓浪嶼

旅展官網：https://www.fawngroup-travelfair.com/