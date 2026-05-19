彌月禮不想再送油飯蛋糕！卡柏蒂推大人系中性美學禮盒，5款頂級果香費南雪驚艷登場。

彌月送禮市場迎來美學轉型，新世代父母更視其為品味宣言 。資深編輯李維唐表示，當代媽媽在身份轉變後仍堅持美感追求，去嬰兒化與常溫精緻化已成精品彌月禮盒的關鍵趨勢 。

隨著新世代父母對生活質感的追求日益提升，彌月禮盒早已跨越傳統油飯與紅豆蛋糕的範疇，轉化為展現美學、維繫關係及自我風格認同的重要媒介。法式精品甜點品牌「CUPETIT卡柏蒂」於2026年5月11日正式發表全新大人系彌月禮盒，以「THE INITIAL DEAR 最初的珍愛」為核心概念，將新生命誕生的第一份祝福，揉合進法式工藝與台灣風土，重新定義當代育兒生活的送禮美學。

▲看準新世代爸媽對於風格彌月禮盒的需求，法式精品甜點「CUPETIT卡柏蒂」將於5月11日推出全新大人系彌月禮盒。圖／CUPETIT卡柏蒂提供；窩客島整理



大人系美學打破性別框架，銀箔質感包裝展現鑑賞力

這場品味革命的首要亮點在於禮盒設計。過往彌月禮多以童趣、粉嫩或特定性別色彩為主旋律，卡柏蒂則大膽採取去嬰兒化的設計策略，選用具有精品感的銀箔質感與中性色調，將父母的品味鑑賞力融入包裝。設計團隊從「寶寶看世界」與「世界看寶寶」的雙視角出發，延伸出「初見」與「擁抱」兩大系列共4款紀念禮盒。「初見系列」中的「晨曦款LUMINOUS」模擬寶寶初睜眼時那片充滿驚喜與柔焦的世界，象徵第一道灑落在生命上的光，而「萌芽款SPROUTED」則承載父母對孩子自由成長的由衷期盼。「擁抱系列」則透過「綿羊款SOFT DEARLY」的雲朵潔白展現守護心意，以及「鯨魚款TINY MIGHTY」的拼貼圖形呈現小小生命中蘊藏的無限潛能。

▲【初見系列】晨曦與萌芽：以純粹的好奇收藏眼前的第一道光彩。圖／CUPETIT卡柏蒂提供；窩客島整理

▲【擁抱系列】綿羊與鯨魚：將柔軟的重量，湧入最親密的懷抱。圖／CUPETIT卡柏蒂提供；窩客島整理

首創法式凝萃工法，5款果香系費南雪挑戰常溫甜點天花板

在味覺層次上，卡柏蒂全面升級食材標準，嚴選日本昭和麵粉、AA級牧場雞蛋與輕盈椰子油，推出5款強調層次記憶點的果香系費南雪。研發團隊首度引入靈感來自經典法式軟糖Pâte de fruits的「法式凝萃工法」，將水果風味慢熬凝鍊成細緻醬體，輕盈包覆於糕體外側。5月全新登場的新口味包含結合100%手工草莓果泥與清甜蜜桃的「草莓雪桃」，專為甜點控設計的大人味「開心蜜柚」，以及翻轉經典蘋果塔精華、藏入琥珀太妃醬的「太妃香蘋」。此外，好評熱銷的「黃金檸檬」選用屏東綠檸檬，而「果香紅心」則完美演繹台灣紅心芭樂與熱帶百香果的法式靈魂。全品項無咖啡因與酒精的特性，讓孕媽咪也能安心品嚐。

▲此次彌月禮盒推出5款果香系費南雪，以夏日果香為經典費南雪帶來更有記憶點的層次風味。圖／CUPETIT卡柏蒂提供；窩客島整理

橫掃國際iTQi金獎肯定，小布列塔尼酥餅打造極致送禮尊榮感

除了主打的費南雪，禮盒內也提供多樣化的法式經典品項。其中「布列塔尼酥餅」不僅選用歐洲發酵奶油製成，更榮獲食品界米其林iTQi星級認證，經典可可口味更在2025年摘下1星獎章。卡柏蒂更延續年節熱銷氣勢，針對彌月禮盒推出一口尺寸的「小布列塔尼禮盒」，這款限定加價購品項在2026年橫掃iTQi國際風味絕佳獎，原味憑藉卓越層次奪得3星最高榮譽。這類不沾手且不掉屑的設計，搭配精品級包裝，大幅提升了送禮的尊榮感。此外，禮盒內亦可搭配口感綿密的「堅果伯爵茶」或「玫香紅寶石」法式經典磅蛋糕，讓送禮份量與風味更加飽滿。

▲兩款人氣果香費南雪持續好評飄香，將紅心芭樂與檸檬做成更精緻的法式甜點。圖／CUPETIT卡柏蒂提供；窩客島整理



跨界插畫家共築溫柔故事，門市沙龍體驗應援新手父母

為了賦予彌月禮盒更多紀念意義，卡柏蒂與插畫家小油画Little Oil Art跨界合作，以繪本《輕輕說晚安》為靈感，為訂購未滿50盒的家長提供馬年限定寶寶賀卡。若訂購滿50盒以上，更可免費升級專屬客製寶寶卡，放上寶寶寫真與親友共享喜悅。針對繁忙的準父母，品牌在台北、台中雙門市提供60分鐘的沙龍級試吃服務，懷孕滿32週至產後1個月內的媽咪可免費預約。若不便出門，品牌亦提供1鍵宅配到府的便利服務，憑媽媽或寶寶手冊申請即享宅配試吃6折優惠，最快5日即可送達，讓挑選彌月禮的過程如同享受精品午茶般優雅。

▲與小油画Little Oil Art插畫家跨界合作，以繪本《輕輕說晚安》為靈感推出「馬年限定寶寶賀卡」。圖／CUPETIT卡柏蒂提供；窩客島整理





彌月試吃專屬優惠方案

沙龍級門市免費試吃

活動名稱：門市沙龍級彌月甜點鑑賞體驗

活動時間：即日起常態舉辦

活動內容：凡懷孕滿32週至產後1個月內的媽咪，預約即可享有60分鐘雙門市「免費試吃」沙龍服務，現場提供無咖啡因茶品並可品鑑全品項彌月甜點，最多可3人同行 。

一站式便利宅配試吃

活動名稱：彌月禮盒一鍵宅配到府服務

活動時間：即日起常態舉辦

活動內容：憑媽媽手冊或寶寶手冊線上申請，即享彌月禮盒宅配試吃6折優惠，官網下單最快5日直送到府 。

大宗訂購滿額贈禮

活動名稱：專屬客製寶寶賀卡升級服務

活動時間：即日起常態舉辦

活動內容：訂購未滿50盒隨盒附贈「馬年限定寶寶賀卡」 ；訂購滿50盒以上，可免費升級專屬客製寶寶卡，放上寶寶新生寫真 。

加碼方案：彌月方案限定，不需紙袋每份可折抵10元 。



