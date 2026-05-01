2026TTE台北旅展機票下殺999元！易飛旅遊連假請假攻略與日本買一送一優惠全攻略。

2026台北國際觀光博覽會引爆下半年出國熱潮 。旅遊資深編輯李維唐表示，在通膨導致航運成本攀升的當下，易飛旅遊祭出的峴港999元機票與日本買一送一，無疑是今年最能緩解小資族預算焦慮的抗漲指標方案 。

2026年上半年最受矚目的旅遊盛事「2026台北國際觀光博覽會」即將在5月22日至5月25日於台北世貿一館盛大登場。因應近年全球油價攀升與航空公司營運成本增加，導致國際機票價格持續走高，廣大上班族與計畫出遊的家庭皆在尋找兼具高CP值與豐富行程的旅遊方案。上市旅行社易飛旅遊特別於世貿一館D633攤位打造限定主題展位，針對暑假親子旺季、下半年四大連假、冬季歐洲超早鳥以及精緻獨旅市場，推出全方位抗漲攻略，最高現省23000元，並同步啟動24小時不打烊的線上旅展至5月31日，全面引爆下半年的觀光熱潮。

▲名列世界三大夜景的北海道函館山百萬夜景，是今年夏季浪漫星空雙溫泉行程的重頭戲。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理



搶攻越南機票特惠與五星中越雙城自由行

針對喜愛東南亞度假的精打細算型旅客，爆品秒殺專區祭出市場震撼彈。越捷航空指定日期之峴港來回機票推出999元起的未稅限時搶購，自5月19日17時準時開放網路預訂至5月25日止，數量有限售完為止。在團體與自由行部分，中越行程主打「峴量搶購．五星中越雙城5日」，入住國際知名Hyatt集團旗下的Wink河畔飯店，不僅地理位置極佳且方便逛街購物，更能品嚐五星酒店的龍蝦海鮮百匯。而「越南峴港機加酒6日自由行」則保證有房有位，並推出罕見的四人同行一人免費優惠。喜愛海島風光的旅客則可選擇不進購物站的「水陸雙樂園．富國5日」，包含珍珠樂園、美人魚秀、浮潛、SUP網美照體驗、太陽世界與跨海纜車。對於預算有限的族群，亦有含稅簽16500元起的「狠殺北越5日」，包含下龍灣五星夢幻巡航與河內市區探訪，提供最超值的海陸體驗。

▲中越五星雙城行程精選凱悅集團旗下的Wink河畔飯店，提供旅客極致便利的時尚住宿體驗。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理

暑假親子旅遊與日本精選行程抗漲專區

面對即將到來的暑假出遊大客流，旅行社特別針對親子族群推出有感減價方案，打出成人第二人最高折9000元、兒童不佔床最高折8000元的強大誘因。日本線特別推薦「絕景佐渡東北三溫泉5日」，安排入住三晚溫泉飯店，並重現經典動畫神隱少女中的小木港划盆舟體驗。喜愛浪漫景致的旅客則不能錯過27900元起的「北海道浪漫星空雙溫泉6日」，行程涵蓋富良野花田、美瑛亞斗夢之丘、洞爺花火節或隧道點燈，以及名列世界三大夜景的函館山百萬夜景。此外，在面對全球旅遊成本上升的趨勢下，特別規劃的凍漲專區首波主打「九州文化小資5日」更祭出旅展買一送一，兩人同行38900元起，包含高檔宮崎牛與燒酒晚宴、米其林景點青島神社、絕景馬背山及秘境高千穗峽。韓國親子行程則推16900元起的「易起FUN暑假．韓國親子五大主題6日」，不進蔘肝購物站，且包含全亞洲最大的江原道樂高樂園、愛寶樂園與加平海棠鳥園，讓家長輕鬆帶孩子放電。

▲日本新潟縣佐渡島小木港的划盆舟體驗，完美重現動畫神隱少女中的經典奇幻場景。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理



下半年四大連假請假攻略與亞洲海島度假

2026年下半年的連假分佈相當密集，聰明的旅客只要善用休假規劃，就能將假期大幅延長。6月端午連假規劃「請4休9」，推薦入住星野青森屋並走訪絕美奧入瀨溪的「星夢東北．流光秘湯巡禮6日」，或是安排螃蟹牛排吃到飽的「饗樂仙台花卷遊船溫泉5日」。9月教師節連接中秋假期更可透過「請4休10」規劃深度長天期旅遊，日本線首推暢遊立山黑部賞楓名所與秋季秘境上高地的「秋遊立山楓情雙溫泉饗宴6日」，而泰國則有全程入住五星飯店並包泰式古法按摩的「度假精選曼芭5日」與「看海度假曼芭5日」，安排格蘭島海上快艇、水上摩托車、香蕉船及拖曳傘等超級4合1水上活動。10月國慶3連休可藉由「請4休9」出發關西或九州，包含日本環球影城與神戶須磨海洋世界的「易起關西雙主題5日」深受市場青睞。10月下旬的光復節同樣可「請4休10」，沖繩自由行與含精緻單軌電車券的「FUN玩沖繩伴自助4日」是短天期出國的最佳選擇。

▲泰國格蘭島主打海上超級4合1玩法，快艇與拖曳傘等刺激活動一次滿足。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理

歐洲聖誕超早鳥與個人精緻獨旅市場分析

針對中長程國際旅遊市場，業者敏銳捕捉到年底歐美節慶旅遊與個人精緻獨旅的雙重商機。瞄準年底歐洲聖誕市集的旅遊熱潮，旅展現場推出歐洲超早鳥搶購活動，只要在展期內購買11月至明年1月出發的義大利或奧捷經典商品，每人最高可以直接折抵8800元，讓旅客提前卡位浪漫的異國冬日節慶。因應近年單身經濟與獨旅風氣盛行，特別針對歐洲部分精選商品首度推出單人房加購優惠，指定商品的獨旅單人房加購價格免萬元，甚至還能與聖誕超早鳥優惠合併使用。像是長程線不進購物站的「義起來玩．直飛義大利10日」，行程安排天空之城、托斯卡尼、米蘭、高速火車與威尼斯貢多拉遊船，或是一口價51900元起的「尼羅河之心．埃及10天」，包含五星住宿、無購物、夜臥火車、金金字塔入內、騎駱駝、乘馬車與風帆船體驗，皆提供獨旅者更具彈性且划算的單人出遊選項。

▲把握TTE旅展搶購2026年歐洲冬季聖誕行程，可享有超早鳥每人最高現折8,000元驚喜。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理



國旅藍眼淚旺季與新台馬輪微旅行特色

國內觀光部分，配合馬祖藍眼淚的最佳觀賞季節，深受市場期待的「南北之星2號」睽違3年再度於6月推出5個限定航次。除了常規船票販售，亦規畫純船票、船加住微旅行及團體旅遊，端午連假出發的船加住行程更於展場祭出限量999元起的驚人開搶價。在跨縣市海洋觀光方面，7月3日與8月7日限定出發的「基隆往返花蓮」新台馬輪微旅行，主打週五晚間出發、週日返程，上班族不必請假即可輕鬆成行，3天2夜每人2999元起。華信假期也同步祭出台北出發澎湖、金門、馬祖、台東自由行及金廈小三通，2天1夜3599元起，現場下單享第二人最高折1000元。針對暑假澎湖花火節，機加酒2天1夜5299元起，旅展下單還可免費升級高空花火景觀席、海上零死角花火船或機車24小時暢遊三選一，全面搶攻夏季國旅市場。

香港趣味創意自由行與全航線機票優惠

短線自由行市場中，香港三天兩夜早去晚回自由行打出含稅8900元起的破盤價，且週末出發保證有位。為了創造市場差異化，易飛旅遊特別推出創意主題自由行「香港嚦咕嚦咕一拍即合招貴人」，跳脫傳統單純吃喝購物的走訪模式，專為想提升職場與人際運勢的上班族量身打造。同時配合「網頁線上打小人」數位互動活動，將香港鵝頸橋的傳統民俗數位化，旅客於線上挑戰手速即可獲得折扣，最高可現折8888元。本次TTE旅展更結合全航線機票77折起、全球訂房現折5%且最高省400元的重磅優惠，現場還能參與免費峴港跟團遊、香港來回機票、荷蘭GASSAN手錶與世界精選紅白酒的現場抽獎。無論是計畫家庭海島度假、連假追楓，或是個人的歐洲浪漫探索，都能在本次博覽會中一站式滿足。

▲位於江原道的韓國樂高樂園是全亞洲最大園區，成為今年暑期親子跟團的最夯首選。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理





2026台北國際觀光博覽會（TTE）易飛旅遊展位

活動時間：2026年5月22日（五）至5月25日（一）

活動地點：台北世貿一館 D633 攤位（台北市信義路五段5號）

官方網站：易飛旅遊 TTE 線上旅展特惠頁面

旅展現場獨家優惠列表

爆品秒殺與機票自由行優惠

中越峴港來回機票：越捷航空指定日期限時限量開搶，驚爆價999元起（未稅） 。

香港自由行 3 天 2 夜：週末出發早去晚回，保證有房有位，含稅價8,900元起 。

中越峴港機加酒 6 日：入住市區漢江旁國際五星飯店，四人同行享一人免費 。

全航線機票與訂房：旅展現場限定全航線機票77折起，全球住宿現折5%（最高省400元） 。

日本與郵輪「凍漲專區」

歌詩達郵輪指定艙等：享有第三人免費優惠 。

「沖繩、石垣島 5 天」：12,175元起 。

「福岡、釜山 6 天」：14,675元起 。

九州文化小資 5 日：含宮崎牛與燒酒晚宴，旅展限定買一送一，兩人同行38,900元起 。

北海道浪漫星空雙溫泉 6 日：走訪富良野花田、賞洞爺花火、看函館夜景，超值價27,900元起 。

暑期親子與長程線超早鳥優惠

暑假全線優惠：成人第二人最高折9,000元，兒童不佔床最高折8,000元 。

五星奧捷 10 日：2至18歲兒童每人現折5,000元 。

歐洲冬季超早鳥：購買11月至明年1月出發之義大利、奧捷行程，最高現折8,000元 。

獨旅特別加碼：指定歐洲商品加購單人房免萬元，可與超早鳥優惠合併使用 。

國內特色旅遊與小三通