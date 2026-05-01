> 旅遊 > 2026TTE台北旅展機票下殺999元！易飛旅遊連假請假攻略與日本買一送一優惠全攻略。

2026TTE台北旅展機票下殺999元！易飛旅遊連假請假攻略與日本買一送一優惠全攻略。

2026TTE旅展優惠易飛旅遊峴港機票日本九州買一送一歌詩達郵輪第三人免費
2026-05-19 02:34文字：編輯 李維唐 圖片提供:易飛旅遊
編輯 李維唐

編輯 李維唐

2026台北國際觀光博覽會引爆下半年出國熱潮 。旅遊資深編輯李維唐表示，在通膨導致航運成本攀升的當下，易飛旅遊祭出的峴港999元機票與日本買一送一，無疑是今年最能緩解小資族預算焦慮的抗漲指標方案 。

2026年上半年最受矚目的旅遊盛事「2026台北國際觀光博覽會」即將在5月22日至5月25日於台北世貿一館盛大登場。因應近年全球油價攀升與航空公司營運成本增加，導致國際機票價格持續走高，廣大上班族與計畫出遊的家庭皆在尋找兼具高CP值與豐富行程的旅遊方案。上市旅行社易飛旅遊特別於世貿一館D633攤位打造限定主題展位，針對暑假親子旺季、下半年四大連假、冬季歐洲超早鳥以及精緻獨旅市場，推出全方位抗漲攻略，最高現省23000元，並同步啟動24小時不打烊的線上旅展至5月31日，全面引爆下半年的觀光熱潮。

▲名列世界三大夜景的北海道函館山百萬夜景，是今年夏季浪漫星空雙溫泉行程的重頭戲。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理
▲名列世界三大夜景的北海道函館山百萬夜景，是今年夏季浪漫星空雙溫泉行程的重頭戲。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理

搶攻越南機票特惠與五星中越雙城自由行

針對喜愛東南亞度假的精打細算型旅客，爆品秒殺專區祭出市場震撼彈。越捷航空指定日期之峴港來回機票推出999元起的未稅限時搶購，自5月19日17時準時開放網路預訂至5月25日止，數量有限售完為止。在團體與自由行部分，中越行程主打「峴量搶購．五星中越雙城5日」，入住國際知名Hyatt集團旗下的Wink河畔飯店，不僅地理位置極佳且方便逛街購物，更能品嚐五星酒店的龍蝦海鮮百匯。而「越南峴港機加酒6日自由行」則保證有房有位，並推出罕見的四人同行一人免費優惠。喜愛海島風光的旅客則可選擇不進購物站的「水陸雙樂園．富國5日」，包含珍珠樂園、美人魚秀、浮潛、SUP網美照體驗、太陽世界與跨海纜車。對於預算有限的族群，亦有含稅簽16500元起的「狠殺北越5日」，包含下龍灣五星夢幻巡航與河內市區探訪，提供最超值的海陸體驗。

▲中越五星雙城行程精選凱悅集團旗下的Wink河畔飯店，提供旅客極致便利的時尚住宿體驗。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理
▲中越五星雙城行程精選凱悅集團旗下的Wink河畔飯店，提供旅客極致便利的時尚住宿體驗。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理

暑假親子旅遊與日本精選行程抗漲專區

面對即將到來的暑假出遊大客流，旅行社特別針對親子族群推出有感減價方案，打出成人第二人最高折9000元、兒童不佔床最高折8000元的強大誘因。日本線特別推薦「絕景佐渡東北三溫泉5日」，安排入住三晚溫泉飯店，並重現經典動畫神隱少女中的小木港划盆舟體驗。喜愛浪漫景致的旅客則不能錯過27900元起的「北海道浪漫星空雙溫泉6日」，行程涵蓋富良野花田、美瑛亞斗夢之丘、洞爺花火節或隧道點燈，以及名列世界三大夜景的函館山百萬夜景。此外，在面對全球旅遊成本上升的趨勢下，特別規劃的凍漲專區首波主打「九州文化小資5日」更祭出旅展買一送一，兩人同行38900元起，包含高檔宮崎牛與燒酒晚宴、米其林景點青島神社、絕景馬背山及秘境高千穗峽。韓國親子行程則推16900元起的「易起FUN暑假．韓國親子五大主題6日」，不進蔘肝購物站，且包含全亞洲最大的江原道樂高樂園、愛寶樂園與加平海棠鳥園，讓家長輕鬆帶孩子放電。

▲日本新潟縣佐渡島小木港的划盆舟體驗，完美重現動畫神隱少女中的經典奇幻場景。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理
▲日本新潟縣佐渡島小木港的划盆舟體驗，完美重現動畫神隱少女中的經典奇幻場景。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理

下半年四大連假請假攻略與亞洲海島度假

2026年下半年的連假分佈相當密集，聰明的旅客只要善用休假規劃，就能將假期大幅延長。6月端午連假規劃「請4休9」，推薦入住星野青森屋並走訪絕美奧入瀨溪的「星夢東北．流光秘湯巡禮6日」，或是安排螃蟹牛排吃到飽的「饗樂仙台花卷遊船溫泉5日」。9月教師節連接中秋假期更可透過「請4休10」規劃深度長天期旅遊，日本線首推暢遊立山黑部賞楓名所與秋季秘境上高地的「秋遊立山楓情雙溫泉饗宴6日」，而泰國則有全程入住五星飯店並包泰式古法按摩的「度假精選曼芭5日」與「看海度假曼芭5日」，安排格蘭島海上快艇、水上摩托車、香蕉船及拖曳傘等超級4合1水上活動。10月國慶3連休可藉由「請4休9」出發關西或九州，包含日本環球影城與神戶須磨海洋世界的「易起關西雙主題5日」深受市場青睞。10月下旬的光復節同樣可「請4休10」，沖繩自由行與含精緻單軌電車券的「FUN玩沖繩伴自助4日」是短天期出國的最佳選擇。

▲泰國格蘭島主打海上超級4合1玩法，快艇與拖曳傘等刺激活動一次滿足。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理
▲泰國格蘭島主打海上超級4合1玩法，快艇與拖曳傘等刺激活動一次滿足。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理

歐洲聖誕超早鳥與個人精緻獨旅市場分析

針對中長程國際旅遊市場，業者敏銳捕捉到年底歐美節慶旅遊與個人精緻獨旅的雙重商機。瞄準年底歐洲聖誕市集的旅遊熱潮，旅展現場推出歐洲超早鳥搶購活動，只要在展期內購買11月至明年1月出發的義大利或奧捷經典商品，每人最高可以直接折抵8800元，讓旅客提前卡位浪漫的異國冬日節慶。因應近年單身經濟與獨旅風氣盛行，特別針對歐洲部分精選商品首度推出單人房加購優惠，指定商品的獨旅單人房加購價格免萬元，甚至還能與聖誕超早鳥優惠合併使用。像是長程線不進購物站的「義起來玩．直飛義大利10日」，行程安排天空之城、托斯卡尼、米蘭、高速火車與威尼斯貢多拉遊船，或是一口價51900元起的「尼羅河之心．埃及10天」，包含五星住宿、無購物、夜臥火車、金金字塔入內、騎駱駝、乘馬車與風帆船體驗，皆提供獨旅者更具彈性且划算的單人出遊選項。

▲把握TTE旅展搶購2026年歐洲冬季聖誕行程，可享有超早鳥每人最高現折8,000元驚喜。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理
▲把握TTE旅展搶購2026年歐洲冬季聖誕行程，可享有超早鳥每人最高現折8,000元驚喜。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理

國旅藍眼淚旺季與新台馬輪微旅行特色

國內觀光部分，配合馬祖藍眼淚的最佳觀賞季節，深受市場期待的「南北之星2號」睽違3年再度於6月推出5個限定航次。除了常規船票販售，亦規畫純船票、船加住微旅行及團體旅遊，端午連假出發的船加住行程更於展場祭出限量999元起的驚人開搶價。在跨縣市海洋觀光方面，7月3日與8月7日限定出發的「基隆往返花蓮」新台馬輪微旅行，主打週五晚間出發、週日返程，上班族不必請假即可輕鬆成行，3天2夜每人2999元起。華信假期也同步祭出台北出發澎湖、金門、馬祖、台東自由行及金廈小三通，2天1夜3599元起，現場下單享第二人最高折1000元。針對暑假澎湖花火節，機加酒2天1夜5299元起，旅展下單還可免費升級高空花火景觀席、海上零死角花火船或機車24小時暢遊三選一，全面搶攻夏季國旅市場。

香港趣味創意自由行與全航線機票優惠

短線自由行市場中，香港三天兩夜早去晚回自由行打出含稅8900元起的破盤價，且週末出發保證有位。為了創造市場差異化，易飛旅遊特別推出創意主題自由行「香港嚦咕嚦咕一拍即合招貴人」，跳脫傳統單純吃喝購物的走訪模式，專為想提升職場與人際運勢的上班族量身打造。同時配合「網頁線上打小人」數位互動活動，將香港鵝頸橋的傳統民俗數位化，旅客於線上挑戰手速即可獲得折扣，最高可現折8888元。本次TTE旅展更結合全航線機票77折起、全球訂房現折5%且最高省400元的重磅優惠，現場還能參與免費峴港跟團遊、香港來回機票、荷蘭GASSAN手錶與世界精選紅白酒的現場抽獎。無論是計畫家庭海島度假、連假追楓，或是個人的歐洲浪漫探索，都能在本次博覽會中一站式滿足。

▲位於江原道的韓國樂高樂園是全亞洲最大園區，成為今年暑期親子跟團的最夯首選。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理
▲位於江原道的韓國樂高樂園是全亞洲最大園區，成為今年暑期親子跟團的最夯首選。圖／易飛旅遊提供；窩客島整理


2026台北國際觀光博覽會（TTE）易飛旅遊展位   

活動時間：2026年5月22日（五）至5月25日（一）   
活動地點：台北世貿一館 D633 攤位（台北市信義路五段5號）   
官方網站：易飛旅遊 TTE 線上旅展特惠頁面

旅展現場獨家優惠列表

爆品秒殺與機票自由行優惠

  • 中越峴港來回機票：越捷航空指定日期限時限量開搶，驚爆價999元起（未稅） 。  
  • 香港自由行 3 天 2 夜：週末出發早去晚回，保證有房有位，含稅價8,900元起 。  
  • 中越峴港機加酒 6 日：入住市區漢江旁國際五星飯店，四人同行享一人免費 。  
  • 全航線機票與訂房：旅展現場限定全航線機票77折起，全球住宿現折5%（最高省400元） 。  

日本與郵輪「凍漲專區」

  • 歌詩達郵輪指定艙等：享有第三人免費優惠 。  
  • 「沖繩、石垣島 5 天」：12,175元起 。  
  • 「福岡、釜山 6 天」：14,675元起 。  
  • 九州文化小資 5 日：含宮崎牛與燒酒晚宴，旅展限定買一送一，兩人同行38,900元起 。  
  • 北海道浪漫星空雙溫泉 6 日：走訪富良野花田、賞洞爺花火、看函館夜景，超值價27,900元起 。  

暑期親子與長程線超早鳥優惠

  • 暑假全線優惠：成人第二人最高折9,000元，兒童不佔床最高折8,000元 。  
  • 五星奧捷 10 日：2至18歲兒童每人現折5,000元 。  
  • 歐洲冬季超早鳥：購買11月至明年1月出發之義大利、奧捷行程，最高現折8,000元 。  
  • 獨旅特別加碼：指定歐洲商品加購單人房免萬元，可與超早鳥優惠合併使用 。  

國內特色旅遊與小三通

  • 馬祖南北之星 2 號：端午連假出發「船＋住」微旅行，限量下殺999元起開搶 。  
  • 新台馬輪基隆－花蓮：7/3、8/7限定航次，3天2夜免請假微旅行，每人2,999元起 。  
  • 華信假期澎湖花火節：機加酒2天1夜5,299元起，下單免費升級高空花火席等好禮三選一 。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
限時開搶日本888元機票！2026機票省錢全攻略搶先看，易遊網聯名華航再加碼抽免費機票。
限時開搶日本888元機票！2026機票省錢全攻略搶先看，易遊網聯名華航再加碼抽免費機票。
編輯 李維唐
嘉義voco飯店下殺1.8折！福容線上旅展5/14開搶，住宿券2815元起環島全台19家分店。
嘉義voco飯店下殺1.8折！福容線上旅展5/14開搶，住宿券2815元起環島全台19家分店。
編輯 李維唐
台北萬豪線上旅展買一送一！5大餐廳7折起，冠軍烤鴨、頂級和牛鐵板燒餐券限量發售。
台北萬豪線上旅展買一送一！5大餐廳7折起，冠軍烤鴨、頂級和牛鐵板燒餐券限量發售。
編輯 李維唐
Klook線上旅展5月15日開搶！eSIM只要10元，環球影城買1送1、新加坡迪士尼郵輪免費送。
Klook線上旅展5月15日開搶！eSIM只要10元，環球影城買1送1、新加坡迪士尼郵輪免費送。
編輯 李維唐
5元機票開搶！2026易遊網線上旅展懶人包，日韓飯店5折與機加酒優惠全攻略
5元機票開搶！2026易遊網線上旅展懶人包，日韓飯店5折與機加酒優惠全攻略
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊