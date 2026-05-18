> 美食 > In-N-Out台北快閃4小時！只賣3款漢堡衝信義區，地點、菜單一次看。

In-N-Out台北快閃4小時！只賣3款漢堡衝信義區，地點、菜單一次看。

In-N-Out速食漢堡信義區
2026-05-18 14:43文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 李維唐圖片提供:In-N-Out
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

美國必吃神級漢堡的In-N-Out快閃信義區，限時4小時帶來三款限定漢堡。編輯 鄭雅之表示：決定明天翹班去吃In-N-Out！

漢堡控終於要等到In-N-Out快閃台北了！被譽為神級漢堡的In-N-Out漢堡宣布明天閃電登台，只有一日限定的快閃將在信義區Dream Plaza一樓LIllA餐廳中登場，並帶來多寶多堡漢堡、愛樂魔風味漢堡與普樂騰風味漢堡共三款夢幻漢堡，只有四小時快閃，每款漢堡都是限量賣完就收攤，預計將再次引爆全台灣漢堡控的瘋狂排隊潮，想要吃到的漢堡控記得要提早前去排隊。

▲In-N-Out台北快閃店只販售三款漢堡，每款數量有限。（攝影：編輯 李維唐）
▲In-N-Out台北快閃店只販售三款漢堡，每款數量有限。（攝影：編輯 李維唐）
▲美國人氣漢堡In-N-Out將於5/19早上11點快閃台北信義區。
▲美國人氣漢堡In-N-Out將於5/19早上11點快閃台北信義區。

睽違三年神級漢堡In-N-Out Burger閃現台北

自2023年快閃台北之後，事隔三年再度來台，這次品牌特別選在信義區潮流新地標Dream Plaza的1樓LIllA餐廳舉辦一日活動。雖然這次依然是以試水溫的模式限時現身，一推出多寶多堡漢堡、隱藏版愛樂魔風味漢堡與低卡的普樂騰風味漢堡共三款明星商品，就讓不用買機票就能重溫加州經典的饕客們朝思暮想。根據上次的經驗，第一位買到的漢堡控清晨五點就去排隊。

▲In-N-Out快閃台北限量供應的多寶多堡漢堡等三款明星商品。
▲In-N-Out快閃台北限量供應的多寶多堡漢堡等三款明星商品。

4小時限量只賣3款漢堡

這場全城關注的快閃活動將在5月19日早上11點整正式點燃戰火，一路上午營業到下午3點為止。由於現場所有品項皆採取限時限量供應，只要食材賣完就會隨時提早打烊。參考以往排隊隊伍甚至會沿著街道轉角綿延數百公尺的誇張盛況，建議想要品嚐到美式潮流漢堡In-N-Out Burger，明天必須提早前往現場卡位。

▲In-N-Out漢堡一日快閃台北吸引大批台灣漢堡控瘋狂排隊。
▲In-N-Out漢堡一日快閃台北吸引大批台灣漢堡控瘋狂排隊。（攝影：編輯 李維唐）


In-N-Out Burger漢堡台北快閃資訊

快閃日期： 2026年5月19日
快閃時間： 早上11點至下午3點（限量供應，售完為止）
快閃地點： 台北市信義區 Dream Plaza 1樓 LIllA餐廳


In-N-Out Burger漢堡台北快閃菜單

多寶多堡漢堡、愛樂魔風味漢堡、普樂騰風味漢堡。

速食控的新話題！

推薦閱讀：摩斯雞塊兄弟吊飾！MOS Friends雞塊兄弟 玩偶吊飾加價購開賣，速食控娃包必放雞塊。

推薦閱讀：肯德基是拉差咔啦雞腿堡！重口味是拉差咔啦雞腿堡5/19開賣，XL全明星餐199元開吃。

推薦閱讀：麥當勞聯名鋼彈！四盎司牛肉堡鋼彈聯名特餐 送台灣限定版鋼彈，RX-78-2鋼彈周邊一次看。


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
內湖泰式火鍋吃到飽！458元泰滾mini個人鍋新開店，1.5公升泰奶鍋免費喝。
內湖泰式火鍋吃到飽！458元泰滾mini個人鍋新開店，1.5公升泰奶鍋免費喝。
編輯 鄭雅之
台北大直免費展覽！忠泰樂生活ic! berlin30週年特展，30年經典系列眼鏡一次看。
台北大直免費展覽！忠泰樂生活ic! berlin30週年特展，30年經典系列眼鏡一次看。
編輯 鄭亦庭
板橋母親節聚餐首選！新北最強高空餐廳Mega50推「和牛龍蝦吃到飽」寵媽必看。
板橋母親節聚餐首選！新北最強高空餐廳Mega50推「和牛龍蝦吃到飽」寵媽必看。
編輯 李維唐
一中新開幕 ! 韓國釜山人開章魚蝦鍋，「釜山三味食堂 사위식당」5/3-5/5試營運限量一百組66折。
一中新開幕 ! 韓國釜山人開章魚蝦鍋，「釜山三味食堂 사위식당」5/3-5/5試營運限量一百組66折。
肉依小姐吃什麼
信義區咖啡廳推薦7選！台北跑咖必拍信義區咖啡廳，不限時 日式復古風先衝。
信義區咖啡廳推薦7選！台北跑咖必拍信義區咖啡廳，不限時 日式復古風先衝。
編輯 鄭亦庭
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊