In-N-Out台北快閃4小時！只賣3款漢堡衝信義區，地點、菜單一次看。

美國必吃神級漢堡的In-N-Out快閃信義區，限時4小時帶來三款限定漢堡。編輯 鄭雅之表示：決定明天翹班去吃In-N-Out！

漢堡控終於要等到In-N-Out快閃台北了！被譽為神級漢堡的In-N-Out漢堡宣布明天閃電登台，只有一日限定的快閃將在信義區Dream Plaza一樓LIllA餐廳中登場，並帶來多寶多堡漢堡、愛樂魔風味漢堡與普樂騰風味漢堡共三款夢幻漢堡，只有四小時快閃，每款漢堡都是限量賣完就收攤，預計將再次引爆全台灣漢堡控的瘋狂排隊潮，想要吃到的漢堡控記得要提早前去排隊。



▲In-N-Out台北快閃店只販售三款漢堡，每款數量有限。（攝影：編輯 李維唐）

▲美國人氣漢堡In-N-Out將於5/19早上11點快閃台北信義區。





睽違三年神級漢堡In-N-Out Burger閃現台北

自2023年快閃台北之後，事隔三年再度來台，這次品牌特別選在信義區潮流新地標Dream Plaza的1樓LIllA餐廳舉辦一日活動。雖然這次依然是以試水溫的模式限時現身，一推出多寶多堡漢堡、隱藏版愛樂魔風味漢堡與低卡的普樂騰風味漢堡共三款明星商品，就讓不用買機票就能重溫加州經典的饕客們朝思暮想。根據上次的經驗，第一位買到的漢堡控清晨五點就去排隊。



▲In-N-Out快閃台北限量供應的多寶多堡漢堡等三款明星商品。





4小時限量只賣3款漢堡

這場全城關注的快閃活動將在5月19日早上11點整正式點燃戰火，一路上午營業到下午3點為止。由於現場所有品項皆採取限時限量供應，只要食材賣完就會隨時提早打烊。參考以往排隊隊伍甚至會沿著街道轉角綿延數百公尺的誇張盛況，建議想要品嚐到美式潮流漢堡In-N-Out Burger，明天必須提早前往現場卡位。



▲In-N-Out漢堡一日快閃台北吸引大批台灣漢堡控瘋狂排隊。（攝影：編輯 李維唐）

In-N-Out Burger漢堡台北快閃資訊

快閃日期： 2026年5月19日

快閃時間： 早上11點至下午3點（限量供應，售完為止）

快閃地點： 台北市信義區 Dream Plaza 1樓 LIllA餐廳





In-N-Out Burger漢堡台北快閃菜單

多寶多堡漢堡、愛樂魔風味漢堡、普樂騰風味漢堡。





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